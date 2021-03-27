中新网北京3月27日电 今日，全国20余省份将同日举行2021年度公务员招录笔试。与往年相比，今年公务员省考招录普遍提前，多地招录与高校毕业生毕业时间相衔接，此外，招录政策方面更注重基层一线和高校毕业生。

20余省份总计划招录规模约11万人

从各地2021年度的公务员计划招录的规模来看，按照此前各地公开的拟招录人数统计，20余省份此次招录的总规模约11万人。

与去年各省份扩招的趋势相比，今年多地省考招录规模出现相对缩减的特征。

例如，去年，内蒙古计划招录公务员共计7270人，今年省考，内蒙古拟招录规模达到5310人，较去年度明显回落。

在河南，相较于去年接近一万人的招录规模，今年河南省考拟招录人数下降至7901人，压缩规模超过20%。

不过，即便部分地区招录规模压缩，但是公考报名热度依然不减。

例如，湖南省考本次拟招录5621人，较上年度明显缩减，不过，本次湖南省考报考人数达14.2万人，平均考录比为25:1，岗位竞争比往年更加激烈。

河南省考报名截止前，过审人数接近50万人，报名人数却比去年增加4万多人，竞争压力进一步加大。

招录更重基层 应届生面临更多选择

观察今年各省份公务员招录政策的特征，面向基层和高校毕业生的政策倾斜依然明显。

在河北，河北方面称，着眼实施乡村振兴战略，实行招录计划和招录政策向基层倾斜，推动人才向一线集结。今年县乡招录计划6866个，占四级联考计划的82%。该省还强调，确保基层公务员“招得来、留得住、用得好”。

又如，四川也强调“着眼巩固脱贫攻坚成果，服务基层治理和乡村振兴”此次计划招录公务员7145人，其中九成职位在基层。

对于应届生的照顾方面，例如，山西全省本次共计划招录公务员4376名，这其中设置1299个应届毕业生招录计划。

四川此次的“四级联考”中98.4%的招录计划供应届毕业生报考，其中1178个招录名额专门面向应届毕业生招考。该省还强调持续将选调优秀大学毕业生到基层工作招录范围扩大至省外公办院校，吸引优秀高校应届毕业生来川干事创业。

“无论是省考招录时间提前，还是部分地区加大高校毕业生的招录，都是为了帮助和支持大学生就业，为他们提供择业便利，创造更多的就业选择。”华图教育公考专家李曼卿此前对媒体分析。

专家表示，对于公务员队伍来说，基层公务员岗位任务繁重，人才需求大，为基层岗位补充人才，引导高校毕业生到基层工作，可以助力地方的社会治理能力提升，也有助各地公务员梯队的培养。(完)

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