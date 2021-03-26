人民网北京3月26日电 为弘扬幼儿园教师高尚师德，在全社会营造良好的尊师重教氛围，由教育部教师工作司指导、人民网主办的2019-2020年度“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动经过多位专家评审，教育部有关司局审定，全国共有13个省区市评选出“省级最美幼师”共计341人，其中，128人入围“全国最美幼师”人选。

据了解，2019-2020年度“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动原定的报名期为2019年12月16日至2020年3月13日。由于2020年初新冠肺炎疫情，部分地区组织报名工作受到影响，组委会慎重考虑，经研究决定，将报名截止日期延长至2020年8月9日。同时，为了减少接触传播，《“新时代最美幼师”人选推荐表》由纸质邮寄方式改为发送到指定邮箱，个人展示内容变更为“提交一分半钟以内的VCR展示视频”。为保证报名信息的真实性与准确性，组委会将遴选出的4025位幼师的报名信息，分别发送至各地教育厅进行信息审核。

活动得到了全国各地教育厅的积极关注和大力支持。其中，江西、广东、山西、青海、西藏、黑龙江、吉林、重庆、河北、天津、海南、湖北、山西、上海等多个省区市教育厅以下发通知的方式组织报名。“全国最美幼师”入围遴选由12位专家组成；“省级最美幼师”评审共50位专家。所有专家由各省区市教育行业人员组成，包括教育局相关领导、幼教专业教授、幼儿教育中心专家、幼儿园正高级教师等。

目前，评审已经结束，现将名单公布如下：

2019-2020年新时代最美幼师省区市级名单 北京市 北京九龙幼儿园 温旭娇 北京市朝阳区卧龙幼儿园 陈彦含 北京市门头沟区京师实验幼儿园 邸若楠 北京市昌平区阳坊镇中心幼儿园 董瑶 北京市房山区青龙湖镇中心园 杜淑平 武警总部机关幼儿园 耿青兰 北京市朝阳区北辰福第幼儿园 郝月华 北京市朝阳区青苗幼儿园 吉旭霞 京师实验幼儿园 李琳 空军后勤部蓝天幼儿园 李雯 北京市丰台区大井幼儿园 刘敏涛 北京市大兴区第七幼儿园 刘思纯 北京市大兴区第一幼儿园 卢翠杰 北京市幼儿师范学校附属幼儿园 马咏梅 北京市海淀区美和园幼儿园 齐春婷 采育镇第二中心幼儿园 乔力力 大兴区庞各庄镇中心幼儿园 田艳南 北京市大兴区第二幼儿园 佟爽 北京市大兴区第六幼儿园 王欣 幸福天使幼儿园 王雅丽 西城区三教寺幼儿园 魏天骄 北京市石景山区实验幼儿园 邬婧 北京市昌平区南口镇中心幼儿园 尤玉倩 新源里幼儿园 张楠 北京市丰台区芳庄第二幼儿园 张欣 首都师范大学附属回龙观幼儿园 张莹 天津市 天津市幼儿师范学校附属幼儿园 刘健 天津市南开区第十五幼儿园 蔡运清 天津市蓟州区白涧镇天平庄中心幼儿园 苏庆东 天津市和平保育院（天津市卫生健康委员会幼儿园） 霍卉 天津市河西区第十六幼儿园 陶俊媛 天津市武清区第二幼儿园 梁振杰 中国人民解放军天津警备区第二幼儿园 王钰 天津市东丽区华明第二幼儿园 窦洪玉 天津市滨海新区塘沽保育院 高祥鹏 天津市宁河区第三幼儿园 王佳璐 天津市河西区第六幼儿园 杜晓华 天津市津南区第十六幼儿园 丁嘉维 天津市北辰区特殊教育学校附属幼儿园 张莉 天津市滨海新区大港第四幼儿园 王倩倩 天津市宁河区第二幼儿园 杨长玲 天津市津南区第二幼儿园 黄立娜 天津市武清区泗村店镇中心幼儿园 周凤佳 天津市静海区第一幼儿园 李佳 天津市宝坻区景苑幼儿园 袁春霞 天津市实验幼儿园 付英飞 天津市静海区唐官屯镇赵官屯小学附属幼儿园 王丽丽 天津经济技术开发区泰达第二幼儿园 张鹤 天津市南开区第四幼儿园 姜馨雨 天津市河北区第十九幼儿园 林美怡 天津市河西区启明幼儿园 尹梦玉 河北省 韩城镇中心幼儿园第一分园 李婷 望都县县直机关幼儿园 薛金丹 唐山师范学院附属幼儿园 侯淑丽 辛集市第二幼儿园 周亚利 辛集市第一幼儿园 代维维 唐山市开平区第一幼儿园 于娜 曹妃甸区第一幼儿园 李菲 滦州市新城幼儿园 赵玉梅 河北省唐山市第四幼儿园 康春艳 平乡县县直第一幼儿园 刘圆圆 唐山市丰南区丰南镇中心幼儿园 任雪霞 丰润区第三幼儿园 焦志红 丰润区光华道幼儿园 王轶欧 衡水市冀州区第一幼儿园 陈瑞盛 承德市第四幼儿园 姜冰 迁安市直属机关幼儿园 张冬梅 迁安市扣庄乡文士幼儿园 牛静 廊坊经济技术开发区第四幼儿园 王一 河北省迁安市蔡园幼儿园 李书艳 唐山市丰南区第一幼儿园 王海兴 32151部队幼儿园 张立英 邢台县幼儿园会宁分园 杨晓梅 第一幼儿园 郭亚静 邢台市第二幼儿园 朱丽丽 丰宁满族自治县第一幼儿园 宋艳茹 唐山市第五幼儿园 何丽萍 玉田县第二幼儿园 李春艳 玉田县杨家板桥镇邦道窝幼儿园 刘秀菊 玉田县第一幼儿园 王秀丽 河北省定州市南庞村中心幼儿园 黄青 邯郸市第一幼儿园 郭辉 定兴县天宫寺乡斗门中心幼儿园 李素艳 河北省邯郸市涉县第二幼儿园 江宝珍 定州市南寨里幼儿园 李晓琳 魏教体局车往中心校仓口幼儿园 祝丽静 衡水市桃城区第三幼儿园 魏丽娜 鹿泉区李村镇李村中心幼儿园 康云霞 高阳蓝波幼儿园 闫小娜 春光幼儿园 王坤 大名镇西关幼儿园 颜伟莉 遵化市遵化镇南台幼儿园 果卫兵 大王店镇西街幼儿园 李娟 宣庄中心幼儿园 李雪 保定白沟新城第二中心幼儿园 赵芳 廊坊市直属机关第二幼儿园 刘振梅 霸州市幼儿园 王婷婷 滦州市古马镇兴隆庄幼儿园 曹静 广阳区九州镇小伍龙幼儿园 周楠 邢台县幼儿园祁村分园 李燕 文安县县直机关第一幼儿园 王娟 定州市城旺中心幼儿园 魏静 定州市翟城中心幼儿园 张继芸 定兴县幼儿园 李湘灵 迁西县上营乡中心幼儿园 冯鸾 大石头庄幼儿园 武晨霞 磁县县直机关幼儿园 霍雁 涞源县金家井乡周村幼儿园 张自叶 燕郊高新区第二幼儿园 孙红梅 定兴县定兴镇三告幼儿园 靖坤霞 徐水区东史端镇北营幼儿园 田雪 望都县固店幼儿园 贾杏然 遂城镇谢坊营幼儿园 王菊 武安市矿山镇李石门幼儿园 赵丽沙 临漳县第四幼儿园 段艳玲 山西省 太原市育英幼儿园 段宁莎 太原市育蕾幼儿园 尚 云 晋中市第一幼儿园 郭彩清 晋中寿阳县宗艾镇中心幼儿园 郝文艳 晋城市高平野川第二中心幼儿园 马灵芝 晋城市健健幼儿园 裴云芳 临汾曲沃县县直幼儿园 李 莉 运城市幼专附属幼儿园 贾巧珍 运城市幼儿园 李 娜 长治黎城县机关幼儿园 刘慧芳 太原市育杰幼儿园 李永琴 太原市万柏林区兴华礼仪幼儿园 贾海蓉 太原市育星幼儿园 王海霞 太原市杏花岭区金童幼儿园 张静 太原市小店区新星幼儿园 荣梅兰 大同阳高县机关幼儿园 牛慧峰 大同广灵县北土小学校附设幼儿班 刘莉莉 大同市实验幼儿园 甄晓明 朔州应县第四幼儿园 何芳花 忻州市实验幼儿园 赵秀英 阳泉市郊区辛兴幼儿园 靳丽艳 阳泉市城区幼儿园 田金苗 阳泉市市级机关幼儿园 陈静 晋中市第二幼儿园 王玮 晋中榆次区第一幼儿园 任菲菲 晋中平遥县示范幼儿园 王 嵘 晋城市城区书院中心幼儿园 聂娜娜 长治平顺县春蕾幼儿园 陈莉芳 吕梁孝义市建东幼儿园 任丽晋 吕梁交城县南街幼儿园 武敏琼 临汾永和县城镇幼儿园 冯艳 运城盐湖区第四实验幼儿园 苏晓晶 运城河津市市直机关幼儿园 薛丽艳 黑龙江省 海林市幼教中心 马显英 哈尔滨市南勋幼儿园 刘春梅 泰来县中心幼儿园 马晓峰 佳木斯市实验幼儿园 吴月波 托幼管理中心龙岗总园西宾幼儿园 刘 颖 上海市 红星幼儿园 吉莉 江帆幼儿园 金雅文 解放路幼儿园 王奕君 虹口区实验幼儿园 顾伟毅 荷花池幼儿园 宋青 嘉定新城实验幼儿园 张少灵 朱泾罗星幼儿园 徐艳 芷江中路幼儿园 陈佳妮 闵行区实验幼儿园 黄熠炯 南门幼儿园 李洁 蒲公英幼儿园 陆益 美墅幼儿园 周怡 佳佳幼儿园 殷璇 白云幼儿园 陆爱萍 宛南实验幼儿园 戴丽丽 延吉幼儿园 邹琼 长宁实验幼儿园 陈青 江西省 江西省政府直属机关保育院 张晓冰 中共江西省委机关保育院 沈 虹 江西省军区幼儿园 陈 丹 南昌市保育院 熊文强 中共南昌市委机关幼儿园 幼儿教师 周 旻 南昌东湖幼儿园 李 力 南昌县第三幼儿园 陈 萍 南昌市青山湖区第二幼儿园 罗 丹 南昌市红谷滩区红岭幼儿园 魏 菁 南昌市新建区第二幼儿园 罗 霞 九江市湖滨幼儿园 园长 张 朝 九江市德安县第二幼儿园 罗 灵 九江市都昌县狮山乡中心幼儿园 冯文文 九江市共青城市江益镇中心幼儿园 徐辰婕 九江市湖口县第二幼儿园 李红丽 九江市濂溪区长虹幼儿园 孙佳甜 景德镇市第一幼儿园 罗 靓 景德镇市教育局直属幼儿园 金亚琴 萍乡市保育院 文 慧 萍乡市第二保育院 黎 果 萍乡市第二幼儿园 李 鸿 新余市蓓蕾幼儿园 杨 婧 新余市城北幼儿园 温金叶 鹰潭市第三幼儿园 郑丹丹 鹰潭市第四幼儿园 陈 莹 赣州市大余县浮江乡公办中心幼儿园 张齐慧 赣州市定南县第一公办示范幼儿园 张晓勤 赣州市龙南市第二公立幼儿园 徐玉香 赣州市南康区横市镇中心幼儿园 卢玉玲 赣州市寻乌县幼儿园 邝莲娣 赣州市安远县幼儿园 钟安苹 赣州市崇义县城关幼儿园 赵华燕 赣州市章贡区保育院 幼儿教师 宋治枫 赣州市石城县珠坑乡中心公立幼儿园 陈水平 宜春市丰城市尚庄中心幼儿园 罗凤媚 宜春市上高县锦阳幼儿园 况 珊 宜春市上高县幼儿园 黄清萍 宜春市直属机关幼儿园 胡袁城 上饶市弋阳县花亭中心幼儿园 晏 琼 上饶市稼轩幼儿园 叶慧颖 上饶市广信区第二保育院 王 琳 上饶市铅山县第一幼儿园 熊 睿 吉安市保育院 戴冰珺 吉安市黄坳中心幼儿园 贺红霞 吉安市万安县涧田中心幼儿园 邱青连 吉安市青原区新圩镇中心幼儿园 尹艳清 抚州市南丰县三溪乡石邮幼儿园 周 静 抚州市崇仁县宝水幼儿园 徐 芬 抚州市广昌县幼儿园 付梅玲 抚州市金溪县保育院 余贞萍 广东省 华南师范大学附属幼儿园 韩凤梅 广东省育才幼儿院一院 吴清梅 广州市第一幼儿园 辛小勇 烟墩路幼儿园 李 璁 南沙区第一幼儿园 郭丽 珠海市光明幼儿园 陈海雁 珠海市博爱幼儿园 刘曾焰 珠海容闳国际幼稚园 陈曦 深圳市第十一幼儿园 谭 甜 深圳市第三幼儿园 陈 丽 深圳市盐田区机关幼儿园 易红荣 深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园 刘永清 肇庆市康复幼儿园 黄诗伟 肇庆市直属机关第二幼儿园 苏立雄 鼎湖区沙浦镇中心幼儿园 黎杨娣 中山市小榄镇第三幼儿园 孔小明 东莞市莞城中心幼儿园 韩英 惠州市惠阳区直属机关幼儿园 邹婷 河源市直属机关幼儿园 余惠群 河源市源城区机关第三幼儿园 肖宝莲 潮州市饶平县中心幼儿园 曲媛媛 潮州市绵德幼儿园 蔡彦秀 潮州市湘桥区快乐幼儿园 曹贤玲 韶关市浈江区建国幼儿园 何志红 韶关市武江区新华幼儿园 黄建荣 茂名市东湾幼儿园 许静茹 茂名市第一幼儿园 柯小耘 梅州市直属机关幼儿园 肖桂琴 吴川市中心幼儿园 李海梅 岭南师范学院幼儿园 黄妃妹 汕头市中山幼儿园 张洁 汕头经济特区中心幼儿园 张孟佳 揭阳市机关少霏幼儿园 林晓玉 海南省 海南省机关幼儿园 吴凯倩 海南省军区幼儿园 林影惠 海口市机关幼儿园 羊陈花 三亚市育才中心幼儿园 陈丽雅 三沙市永兴学校 邢倍 儋州市第一幼儿园 曾琼英 文昌市湖山中心幼儿园 符达妃 琼海市教育幼儿园 蔡雪 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长春市九台区卢家中心幼儿园 陈立敏 长春市汽开区锦程幼儿园 刘 红 长春市汽车产业开发区创业幼儿园 夏德娟 东北师范大学附属幼儿园 王巧婧 通化钢铁集团公司第二幼儿园 吴凤红 吉林市船营区实验小学校幼儿园 吴 迪 桦甸市苏密沟乡中心小学幼儿园 胡艳霞 西藏 拉萨市城关区第十五幼儿园 晏姚 西藏军区机关幼儿园 吴洪 山南市第三实验幼儿园 索朗卓玛 堆龙德庆区第二双语幼儿园 索朗拉姆 马乡中心小学附属幼儿园 索朗拉姆 那曲市第四双语幼儿园 司达才措 拉萨市城关区第七双语幼儿园 李建 西藏拉萨市城关区第四幼儿园 拉巴仓决 西藏林芝市墨脱县幼儿园 刚珠 西藏自治区昌都市卡若区幼儿园 嘎松曲珍 左贡县中心幼儿园 德青央宗 昌都市第三双语幼儿园 白珍

2019-2020年新时代最美幼师省区市级名单及入围全国人选 北京市 北京九龙幼儿园 温旭娇 北京市朝阳区卧龙幼儿园 陈彦含 北京市房山区青龙湖镇中心园 杜淑平 武警总部机关幼儿园 耿青兰 空军后勤部蓝天幼儿园 李雯 北京市大兴区第七幼儿园 刘思纯 西城区三教寺幼儿园 魏天骄 北京市石景山区实验幼儿园 邬婧 北京市丰台区芳庄第二幼儿园 张欣 首都师范大学附属回龙观幼儿园 张莹 天津市 天津市幼儿师范学校附属幼儿园 刘健 天津市南开区第十五幼儿园 蔡运清 天津市蓟州区白涧镇天平庄中心幼儿园 苏庆东 天津市和平保育院（天津市卫生健康委员会幼儿园） 霍卉 天津市河西区第十六幼儿园 陶俊媛 天津市武清区第二幼儿园 梁振杰 中国人民解放军天津警备区第二幼儿园 王钰 天津市东丽区华明第二幼儿园 窦洪玉 天津市滨海新区塘沽保育院 高祥鹏 天津市宁河区第三幼儿园 王佳璐 河北省 曹妃甸区第一幼儿园 李菲 唐山市丰南区丰南镇中心幼儿园 任雪霞 唐山市丰南区第一幼儿园 王海兴 32151部队幼儿园 张立英 丰宁满族自治县第一幼儿园 宋艳茹 河北省定州市南庞村中心幼儿园 黄青 保定白沟新城第二中心幼儿园 赵芳 霸州市幼儿园 王婷婷 定兴县定兴镇三告幼儿园 靖坤霞 武安市矿山镇李石门幼儿园 赵丽沙 山西省 太原市育英幼儿园 段宁莎 太原市育蕾幼儿园 尚 云 晋中市第一幼儿园 郭彩清 晋中寿阳县宗艾镇中心幼儿园 郝文艳 晋城市高平野川第二中心幼儿园 马灵芝 晋城市健健幼儿园 裴云芳 临汾曲沃县县直幼儿园 李 莉 运城市幼专附属幼儿园 贾巧珍 运城市幼儿园 李 娜 长治黎城县机关幼儿园 刘慧芳 太原市育杰幼儿园 李永琴 吕梁孝义市建东幼儿园 任丽晋 黑龙江省 海林市幼教中心 马显英 哈尔滨市南勋幼儿园 刘春梅 泰来县中心幼儿园 马晓峰 佳木斯市实验幼儿园 吴月波 托幼管理中心龙岗总园西宾幼儿园 刘 颖 上海市 虹口区实验幼儿园 顾伟毅 荷花池幼儿园 宋青 嘉定新城实验幼儿园 张少灵 芷江中路幼儿园 陈佳妮 闵行区实验幼儿园 黄熠炯 南门幼儿园 李洁 蒲公英幼儿园 陆益 美墅幼儿园 周怡 白云幼儿园 陆爱萍 长宁实验幼儿园 陈青 江西省 江西省政府直属机关保育院 张晓冰 南昌市保育院 熊文强 九江市湖滨幼儿园 园长 张 朝 萍乡市第二幼儿园 李 鸿 鹰潭市第三幼儿园 郑丹丹 赣州市寻乌县幼儿园 邝莲娣 宜春市上高县幼儿园 黄清萍 上饶市弋阳县花亭中心幼儿园 晏 琼 吉安市保育院 戴冰珺 抚州市崇仁县宝水幼儿园 徐 芬 广东省 华南师范大学附属幼儿园 韩凤梅 广州市第一幼儿园 辛小勇 珠海市光明幼儿园 陈海雁 珠海市博爱幼儿园 刘曾焰 深圳市第三幼儿园 陈 丽 肇庆市康复幼儿园 黄诗伟 河源市直属机关幼儿园 余惠群 潮州市饶平县中心幼儿园 曲媛媛 韶关市武江区新华幼儿园 黄建荣 茂名市第一幼儿园 柯小耘 海南省 海南省机关幼儿园 吴凯倩 海南省军区幼儿园 林影惠 海口市机关幼儿园 羊陈花 三亚市育才中心幼儿园 陈丽雅 三沙市永兴学校 邢倍 儋州市第一幼儿园 曾琼英 文昌市湖山中心幼儿园 符达妃 琼海市教育幼儿园 蔡雪 昌江黎族自治县机关幼儿园 刘春景 保亭黎族苗族自治县六弓乡中心幼儿园 李燕 重庆市 忠县忠州幼儿园 成黛蓉 几江幼儿园 王胤敏 重庆市大足区实验幼儿园 张晓玲 彭水县新田镇幼儿园 李倩 渝中区巴蜀幼儿园 李小聪 重庆市璧山区城关幼儿园 李兴容 重庆市涪陵区级机关幼儿园 任红川 重庆市南川区示范幼儿园 王丽娟 重庆市梁平区宏湖幼儿园 颜光辉 酉阳县机关幼儿园 冉琼 青海 省政府机关幼儿园 周月英 海北州祁连县八宝镇第一幼儿园 穆周尕措 海东市乐都区峰堆乡中心学校 朱英香 黄南州同仁市第二幼儿园 李琼莹 黄南州河南县幼儿园 南吉措 海东市乐都区达拉乡中心学校 李胜年 果洛州玛沁县幼儿园 才让卓玛 青海省军区幼儿园 杜海霞 西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园 黄生丽 吉林省 长春市双阳区实验幼儿园 王昊淼 吉林省东辽县第一幼儿园 程立新 吉林省安图县第二幼儿园 于荣霞 长春市宽城区教育实验幼儿园 王鸿喆 长春市人民政府机关第一幼儿园 刘 星 长春市人民政府机关第二幼儿园 王 扬 长春东师中信实验学校幼儿园 王美玲 吉林省省直机关第二幼儿园 戚向前 吉林省图们市朝鲜族幼儿园 吴云仙 吉林省抚松县实验幼儿园 孔 华 西藏 拉萨市城关区第十五幼儿园 晏姚 西藏军区机关幼儿园 吴洪 山南市第三实验幼儿园 索朗卓玛 堆龙德庆区第二双语幼儿园 索朗拉姆 马乡中心小学附属幼儿园 索朗拉姆 那曲市第四双语幼儿园 司达才措 拉萨市城关区第七双语幼儿园 李建 西藏拉萨市城关区第四幼儿园 拉巴仓决 西藏林芝市墨脱县幼儿园 刚珠 西藏自治区昌都市卡若区幼儿园 嘎松曲珍 左贡县中心幼儿园 德青央宗 昌都市第三双语幼儿园 白珍

(责编：熊旭、秦华)