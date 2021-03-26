2019-2020年度“新时代最美幼师”名单公布
人民网北京3月26日电 为弘扬幼儿园教师高尚师德，在全社会营造良好的尊师重教氛围，由教育部教师工作司指导、人民网主办的2019-2020年度“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动经过多位专家评审，教育部有关司局审定，全国共有13个省区市评选出“省级最美幼师”共计341人，其中，128人入围“全国最美幼师”人选。
据了解，2019-2020年度“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动原定的报名期为2019年12月16日至2020年3月13日。由于2020年初新冠肺炎疫情，部分地区组织报名工作受到影响，组委会慎重考虑，经研究决定，将报名截止日期延长至2020年8月9日。同时，为了减少接触传播，《“新时代最美幼师”人选推荐表》由纸质邮寄方式改为发送到指定邮箱，个人展示内容变更为“提交一分半钟以内的VCR展示视频”。为保证报名信息的真实性与准确性，组委会将遴选出的4025位幼师的报名信息，分别发送至各地教育厅进行信息审核。
活动得到了全国各地教育厅的积极关注和大力支持。其中，江西、广东、山西、青海、西藏、黑龙江、吉林、重庆、河北、天津、海南、湖北、山西、上海等多个省区市教育厅以下发通知的方式组织报名。“全国最美幼师”入围遴选由12位专家组成；“省级最美幼师”评审共50位专家。所有专家由各省区市教育行业人员组成，包括教育局相关领导、幼教专业教授、幼儿教育中心专家、幼儿园正高级教师等。
目前，评审已经结束，现将名单公布如下：
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2019-2020年新时代最美幼师省区市级名单
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北京市
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北京九龙幼儿园
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温旭娇
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北京市朝阳区卧龙幼儿园
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陈彦含
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北京市门头沟区京师实验幼儿园
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邸若楠
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北京市昌平区阳坊镇中心幼儿园
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董瑶
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北京市房山区青龙湖镇中心园
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杜淑平
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武警总部机关幼儿园
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耿青兰
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北京市朝阳区北辰福第幼儿园
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郝月华
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北京市朝阳区青苗幼儿园
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吉旭霞
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京师实验幼儿园
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李琳
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空军后勤部蓝天幼儿园
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李雯
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北京市丰台区大井幼儿园
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刘敏涛
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北京市大兴区第七幼儿园
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刘思纯
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北京市大兴区第一幼儿园
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卢翠杰
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北京市幼儿师范学校附属幼儿园
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马咏梅
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北京市海淀区美和园幼儿园
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齐春婷
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采育镇第二中心幼儿园
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乔力力
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大兴区庞各庄镇中心幼儿园
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田艳南
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北京市大兴区第二幼儿园
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佟爽
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北京市大兴区第六幼儿园
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王欣
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幸福天使幼儿园
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王雅丽
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西城区三教寺幼儿园
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魏天骄
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北京市石景山区实验幼儿园
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邬婧
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北京市昌平区南口镇中心幼儿园
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尤玉倩
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新源里幼儿园
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张楠
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北京市丰台区芳庄第二幼儿园
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张欣
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首都师范大学附属回龙观幼儿园
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张莹
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天津市
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天津市幼儿师范学校附属幼儿园
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刘健
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天津市南开区第十五幼儿园
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蔡运清
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天津市蓟州区白涧镇天平庄中心幼儿园
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苏庆东
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天津市和平保育院（天津市卫生健康委员会幼儿园）
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霍卉
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天津市河西区第十六幼儿园
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陶俊媛
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天津市武清区第二幼儿园
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梁振杰
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中国人民解放军天津警备区第二幼儿园
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王钰
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天津市东丽区华明第二幼儿园
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窦洪玉
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天津市滨海新区塘沽保育院
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高祥鹏
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天津市宁河区第三幼儿园
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王佳璐
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天津市河西区第六幼儿园
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杜晓华
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天津市津南区第十六幼儿园
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丁嘉维
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天津市北辰区特殊教育学校附属幼儿园
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张莉
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天津市滨海新区大港第四幼儿园
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王倩倩
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天津市宁河区第二幼儿园
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杨长玲
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天津市津南区第二幼儿园
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黄立娜
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天津市武清区泗村店镇中心幼儿园
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周凤佳
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天津市静海区第一幼儿园
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李佳
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天津市宝坻区景苑幼儿园
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袁春霞
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天津市实验幼儿园
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付英飞
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天津市静海区唐官屯镇赵官屯小学附属幼儿园
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王丽丽
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天津经济技术开发区泰达第二幼儿园
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张鹤
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天津市南开区第四幼儿园
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姜馨雨
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天津市河北区第十九幼儿园
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林美怡
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天津市河西区启明幼儿园
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尹梦玉
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河北省
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韩城镇中心幼儿园第一分园
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李婷
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望都县县直机关幼儿园
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薛金丹
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唐山师范学院附属幼儿园
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侯淑丽
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辛集市第二幼儿园
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周亚利
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辛集市第一幼儿园
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代维维
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唐山市开平区第一幼儿园
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于娜
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曹妃甸区第一幼儿园
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李菲
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滦州市新城幼儿园
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赵玉梅
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河北省唐山市第四幼儿园
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康春艳
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平乡县县直第一幼儿园
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刘圆圆
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唐山市丰南区丰南镇中心幼儿园
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任雪霞
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丰润区第三幼儿园
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焦志红
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丰润区光华道幼儿园
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王轶欧
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衡水市冀州区第一幼儿园
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陈瑞盛
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承德市第四幼儿园
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姜冰
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迁安市直属机关幼儿园
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张冬梅
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迁安市扣庄乡文士幼儿园
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牛静
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廊坊经济技术开发区第四幼儿园
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王一
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河北省迁安市蔡园幼儿园
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李书艳
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唐山市丰南区第一幼儿园
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王海兴
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32151部队幼儿园
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张立英
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邢台县幼儿园会宁分园
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杨晓梅
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第一幼儿园
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郭亚静
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邢台市第二幼儿园
|
朱丽丽
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丰宁满族自治县第一幼儿园
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宋艳茹
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唐山市第五幼儿园
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何丽萍
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玉田县第二幼儿园
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李春艳
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玉田县杨家板桥镇邦道窝幼儿园
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刘秀菊
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玉田县第一幼儿园
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王秀丽
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河北省定州市南庞村中心幼儿园
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黄青
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邯郸市第一幼儿园
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郭辉
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定兴县天宫寺乡斗门中心幼儿园
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李素艳
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河北省邯郸市涉县第二幼儿园
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江宝珍
|
定州市南寨里幼儿园
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李晓琳
|
魏教体局车往中心校仓口幼儿园
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祝丽静
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衡水市桃城区第三幼儿园
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魏丽娜
|
鹿泉区李村镇李村中心幼儿园
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康云霞
|
高阳蓝波幼儿园
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闫小娜
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春光幼儿园
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王坤
|
大名镇西关幼儿园
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颜伟莉
|
遵化市遵化镇南台幼儿园
|
果卫兵
|
大王店镇西街幼儿园
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李娟
|
宣庄中心幼儿园
|
李雪
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保定白沟新城第二中心幼儿园
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赵芳
|
廊坊市直属机关第二幼儿园
|
刘振梅
|
霸州市幼儿园
|
王婷婷
|
滦州市古马镇兴隆庄幼儿园
|
曹静
|
广阳区九州镇小伍龙幼儿园
|
周楠
|
邢台县幼儿园祁村分园
|
李燕
|
文安县县直机关第一幼儿园
|
王娟
|
定州市城旺中心幼儿园
|
魏静
|
定州市翟城中心幼儿园
|
张继芸
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定兴县幼儿园
|
李湘灵
|
迁西县上营乡中心幼儿园
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冯鸾
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大石头庄幼儿园
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武晨霞
|
磁县县直机关幼儿园
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霍雁
|
涞源县金家井乡周村幼儿园
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张自叶
|
燕郊高新区第二幼儿园
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孙红梅
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定兴县定兴镇三告幼儿园
|
靖坤霞
|
徐水区东史端镇北营幼儿园
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田雪
|
望都县固店幼儿园
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贾杏然
|
遂城镇谢坊营幼儿园
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王菊
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武安市矿山镇李石门幼儿园
|
赵丽沙
|
临漳县第四幼儿园
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段艳玲
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山西省
|
太原市育英幼儿园
|
段宁莎
|
太原市育蕾幼儿园
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尚 云
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晋中市第一幼儿园
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郭彩清
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晋中寿阳县宗艾镇中心幼儿园
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郝文艳
|
晋城市高平野川第二中心幼儿园
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马灵芝
|
晋城市健健幼儿园
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裴云芳
|
临汾曲沃县县直幼儿园
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李 莉
|
运城市幼专附属幼儿园
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贾巧珍
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运城市幼儿园
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李 娜
|
长治黎城县机关幼儿园
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刘慧芳
|
太原市育杰幼儿园
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李永琴
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太原市万柏林区兴华礼仪幼儿园
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贾海蓉
|
太原市育星幼儿园
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王海霞
|
太原市杏花岭区金童幼儿园
|
张静
|
太原市小店区新星幼儿园
|
荣梅兰
|
大同阳高县机关幼儿园
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牛慧峰
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大同广灵县北土小学校附设幼儿班
|
刘莉莉
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大同市实验幼儿园
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甄晓明
|
朔州应县第四幼儿园
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何芳花
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忻州市实验幼儿园
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赵秀英
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阳泉市郊区辛兴幼儿园
|
靳丽艳
|
阳泉市城区幼儿园
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田金苗
|
阳泉市市级机关幼儿园
|
陈静
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晋中市第二幼儿园
|
王玮
|
晋中榆次区第一幼儿园
|
任菲菲
|
晋中平遥县示范幼儿园
|
王 嵘
|
晋城市城区书院中心幼儿园
|
聂娜娜
|
长治平顺县春蕾幼儿园
|
陈莉芳
|
吕梁孝义市建东幼儿园
|
任丽晋
|
吕梁交城县南街幼儿园
|
武敏琼
|
临汾永和县城镇幼儿园
|
冯艳
|
运城盐湖区第四实验幼儿园
|
苏晓晶
|
运城河津市市直机关幼儿园
|
薛丽艳
|
黑龙江省
|
海林市幼教中心
|
马显英
|
哈尔滨市南勋幼儿园
|
刘春梅
|
泰来县中心幼儿园
|
马晓峰
|
佳木斯市实验幼儿园
|
吴月波
|
托幼管理中心龙岗总园西宾幼儿园
|
刘 颖
|
上海市
|
红星幼儿园
|
吉莉
|
江帆幼儿园
|
金雅文
|
解放路幼儿园
|
王奕君
|
虹口区实验幼儿园
|
顾伟毅
|
荷花池幼儿园
|
宋青
|
嘉定新城实验幼儿园
|
张少灵
|
朱泾罗星幼儿园
|
徐艳
|
芷江中路幼儿园
|
陈佳妮
|
闵行区实验幼儿园
|
黄熠炯
|
南门幼儿园
|
李洁
|
蒲公英幼儿园
|
陆益
|
美墅幼儿园
|
周怡
|
佳佳幼儿园
|
殷璇
|
白云幼儿园
|
陆爱萍
|
宛南实验幼儿园
|
戴丽丽
|
延吉幼儿园
|
邹琼
|
长宁实验幼儿园
|
陈青
|
江西省
|
江西省政府直属机关保育院
|
张晓冰
|
中共江西省委机关保育院
|
沈 虹
|
江西省军区幼儿园
|
陈 丹
|
南昌市保育院
|
熊文强
|
中共南昌市委机关幼儿园 幼儿教师
|
周 旻
|
南昌东湖幼儿园
|
李 力
|
南昌县第三幼儿园
|
陈 萍
|
南昌市青山湖区第二幼儿园
|
罗 丹
|
南昌市红谷滩区红岭幼儿园
|
魏 菁
|
南昌市新建区第二幼儿园
|
罗 霞
|
九江市湖滨幼儿园 园长
|
张 朝
|
九江市德安县第二幼儿园
|
罗 灵
|
九江市都昌县狮山乡中心幼儿园
|
冯文文
|
九江市共青城市江益镇中心幼儿园
|
徐辰婕
|
九江市湖口县第二幼儿园
|
李红丽
|
九江市濂溪区长虹幼儿园
|
孙佳甜
|
景德镇市第一幼儿园
|
罗 靓
|
景德镇市教育局直属幼儿园
|
金亚琴
|
萍乡市保育院
|
文 慧
|
萍乡市第二保育院
|
黎 果
|
萍乡市第二幼儿园
|
李 鸿
|
新余市蓓蕾幼儿园
|
杨 婧
|
新余市城北幼儿园
|
温金叶
|
鹰潭市第三幼儿园
|
郑丹丹
|
鹰潭市第四幼儿园
|
陈 莹
|
赣州市大余县浮江乡公办中心幼儿园
|
张齐慧
|
赣州市定南县第一公办示范幼儿园
|
张晓勤
|
赣州市龙南市第二公立幼儿园
|
徐玉香
|
赣州市南康区横市镇中心幼儿园
|
卢玉玲
|
赣州市寻乌县幼儿园
|
邝莲娣
|
赣州市安远县幼儿园
|
钟安苹
|
赣州市崇义县城关幼儿园
|
赵华燕
|
赣州市章贡区保育院 幼儿教师
|
宋治枫
|
赣州市石城县珠坑乡中心公立幼儿园
|
陈水平
|
宜春市丰城市尚庄中心幼儿园
|
罗凤媚
|
宜春市上高县锦阳幼儿园
|
况 珊
|
宜春市上高县幼儿园
|
黄清萍
|
宜春市直属机关幼儿园
|
胡袁城
|
上饶市弋阳县花亭中心幼儿园
|
晏 琼
|
上饶市稼轩幼儿园
|
叶慧颖
|
上饶市广信区第二保育院
|
王 琳
|
上饶市铅山县第一幼儿园
|
熊 睿
|
吉安市保育院
|
戴冰珺
|
吉安市黄坳中心幼儿园
|
贺红霞
|
吉安市万安县涧田中心幼儿园
|
邱青连
|
吉安市青原区新圩镇中心幼儿园
|
尹艳清
|
抚州市南丰县三溪乡石邮幼儿园
|
周 静
|
抚州市崇仁县宝水幼儿园
|
徐 芬
|
抚州市广昌县幼儿园
|
付梅玲
|
抚州市金溪县保育院
|
余贞萍
|
广东省
|
华南师范大学附属幼儿园
|
韩凤梅
|
广东省育才幼儿院一院
|
吴清梅
|
广州市第一幼儿园
|
辛小勇
|
烟墩路幼儿园
|
李 璁
|
南沙区第一幼儿园
|
郭丽
|
珠海市光明幼儿园
|
陈海雁
|
珠海市博爱幼儿园
|
刘曾焰
|
珠海容闳国际幼稚园
|
陈曦
|
深圳市第十一幼儿园
|
谭 甜
|
深圳市第三幼儿园
|
陈 丽
|
深圳市盐田区机关幼儿园
|
易红荣
|
深圳市龙岗区坪地街道中心幼儿园
|
刘永清
|
肇庆市康复幼儿园
|
黄诗伟
|
肇庆市直属机关第二幼儿园
|
苏立雄
|
鼎湖区沙浦镇中心幼儿园
|
黎杨娣
|
中山市小榄镇第三幼儿园
|
孔小明
|
东莞市莞城中心幼儿园
|
韩英
|
惠州市惠阳区直属机关幼儿园
|
邹婷
|
河源市直属机关幼儿园
|
余惠群
|
河源市源城区机关第三幼儿园
|
肖宝莲
|
潮州市饶平县中心幼儿园
|
曲媛媛
|
潮州市绵德幼儿园
|
蔡彦秀
|
潮州市湘桥区快乐幼儿园
|
曹贤玲
|
韶关市浈江区建国幼儿园
|
何志红
|
韶关市武江区新华幼儿园
|
黄建荣
|
茂名市东湾幼儿园
|
许静茹
|
茂名市第一幼儿园
|
柯小耘
|
梅州市直属机关幼儿园
|
肖桂琴
|
吴川市中心幼儿园
|
李海梅
|
岭南师范学院幼儿园
|
黄妃妹
|
汕头市中山幼儿园
|
张洁
|
汕头经济特区中心幼儿园
|
张孟佳
|
揭阳市机关少霏幼儿园
|
林晓玉
|
海南省
|
海南省机关幼儿园
|
吴凯倩
|
海南省军区幼儿园
|
林影惠
|
海口市机关幼儿园
|
羊陈花
|
三亚市育才中心幼儿园
|
陈丽雅
|
三沙市永兴学校
|
邢倍
|
儋州市第一幼儿园
|
曾琼英
|
文昌市湖山中心幼儿园
|
符达妃
|
琼海市教育幼儿园
|
蔡雪
|
屯昌县南坤镇黄岭幼儿园
|
王思
|
临高县加来中心幼儿园
|
王秀誉
|
昌江黎族自治县机关幼儿园
|
刘春景
|
乐东黎族自治县抱由镇中心幼儿园
|
钟晓丽
|
保亭黎族苗族自治县六弓乡中心幼儿园
|
李燕
|
琼中黎族苗族自治县上安中心幼儿园
|
王燕心
|
重庆市
|
忠县忠州幼儿园
|
成黛蓉
|
几江幼儿园
|
王胤敏
|
重庆市大足区实验幼儿园
|
张晓玲
|
彭水县新田镇幼儿园
|
李倩
|
渝中区巴蜀幼儿园
|
李小聪
|
重庆市璧山区城关幼儿园
|
李兴容
|
重庆市涪陵区级机关幼儿园
|
任红川
|
重庆市南川区示范幼儿园
|
王丽娟
|
重庆市梁平区宏湖幼儿园
|
颜光辉
|
酉阳县机关幼儿园
|
冉琼
|
青海省
|
省政府机关幼儿园
|
周月英
|
海北州祁连县八宝镇第一幼儿园
|
穆周尕措
|
海东市乐都区峰堆乡中心学校
|
朱英香
|
黄南州同仁市第二幼儿园
|
李琼莹
|
黄南州河南县幼儿园
|
南吉措
|
海东市乐都区达拉乡中心学校
|
李胜年
|
果洛州玛沁县幼儿园
|
才让卓玛
|
青海省军区幼儿园
|
杜海霞
|
西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园
|
黄生丽
|
西宁市保育院
|
王丽
|
青海师范大学幼儿园
|
曹怡欣
|
青海省委机关幼儿园
|
郝春丽
|
西宁市第一幼儿园
|
德吉卓玛
|
西宁市湟中区共和镇维新幼儿园
|
杨增桂
|
海北州祁连县中心幼儿园
|
张明敏
|
海南州贵德县小天使幼儿园
|
薛梅
|
西宁市城东区亲子幼儿园
|
朱红梅
|
海北州海晏县西海幼儿园
|
周霞
|
果洛州久治县幼儿园
|
格日吉
|
海东市民和县幼儿园
|
王永芝
|
青海省六一幼儿园
|
杨占红
|
海东市循化县清水乡红庄幼儿园
|
才让东智
|
海南州兴海县城东幼儿园
|
杨措吉
|
海南州共和县恰不恰镇上沟后村幼儿园
|
项毛措
|
西宁市城北区景岳六一幼儿园
|
母安妮
|
青海省三毛幼儿园
|
辛佩霞
|
武警总队幼儿园
|
周燕
|
海东市乐都区峰堆乡营盘幼儿园
|
熊增婷
|
海东市互助县幼儿园
|
田学娟
|
海西州德令哈市八一路幼儿园
|
马小霞
|
海西州乌兰县幼儿园
|
吴涛
|
玉树州囊谦县香达镇第二幼儿园
|
扎西巴杰
|
62201部队机关幼儿园
|
郭田平
|
吉林省
|
长春市双阳区实验幼儿园
|
王昊淼
|
吉林省东辽县第一幼儿园
|
程立新
|
吉林省安图县第二幼儿园
|
于荣霞
|
长春市宽城区教育实验幼儿园
|
王鸿喆
|
长春市人民政府机关第一幼儿园
|
刘 星
|
长春市人民政府机关第二幼儿园
|
王 扬
|
长春东师中信实验学校幼儿园
|
王美玲
|
吉林省省直机关第二幼儿园
|
戚向前
|
吉林省图们市朝鲜族幼儿园
|
吴云仙
|
吉林省抚松县实验幼儿园
|
孔 华
|
吉林省延吉市六一幼儿园
|
张 颖
|
长春市九台区苇子沟中心幼儿园
|
朱丽新
|
长春市九台区卢家中心幼儿园
|
陈立敏
|
长春市汽开区锦程幼儿园
|
刘 红
|
长春市汽车产业开发区创业幼儿园
|
夏德娟
|
东北师范大学附属幼儿园
|
王巧婧
|
通化钢铁集团公司第二幼儿园
|
吴凤红
|
吉林市船营区实验小学校幼儿园
|
吴 迪
|
桦甸市苏密沟乡中心小学幼儿园
|
胡艳霞
|
西藏
|
拉萨市城关区第十五幼儿园
|
晏姚
|
西藏军区机关幼儿园
|
吴洪
|
山南市第三实验幼儿园
|
索朗卓玛
|
堆龙德庆区第二双语幼儿园
|
索朗拉姆
|
马乡中心小学附属幼儿园
|
索朗拉姆
|
那曲市第四双语幼儿园
|
司达才措
|
拉萨市城关区第七双语幼儿园
|
李建
|
西藏拉萨市城关区第四幼儿园
|
拉巴仓决
|
西藏林芝市墨脱县幼儿园
|
刚珠
|
西藏自治区昌都市卡若区幼儿园
|
嘎松曲珍
|
左贡县中心幼儿园
|
德青央宗
|
昌都市第三双语幼儿园
|
白珍
|
2019-2020年新时代最美幼师省区市级名单及入围全国人选
|
北京市
|
北京九龙幼儿园
|
温旭娇
|
北京市朝阳区卧龙幼儿园
|
陈彦含
|
北京市房山区青龙湖镇中心园
|
杜淑平
|
武警总部机关幼儿园
|
耿青兰
|
空军后勤部蓝天幼儿园
|
李雯
|
北京市大兴区第七幼儿园
|
刘思纯
|
西城区三教寺幼儿园
|
魏天骄
|
北京市石景山区实验幼儿园
|
邬婧
|
北京市丰台区芳庄第二幼儿园
|
张欣
|
首都师范大学附属回龙观幼儿园
|
张莹
|
天津市
|
天津市幼儿师范学校附属幼儿园
|
刘健
|
天津市南开区第十五幼儿园
|
蔡运清
|
天津市蓟州区白涧镇天平庄中心幼儿园
|
苏庆东
|
天津市和平保育院（天津市卫生健康委员会幼儿园）
|
霍卉
|
天津市河西区第十六幼儿园
|
陶俊媛
|
天津市武清区第二幼儿园
|
梁振杰
|
中国人民解放军天津警备区第二幼儿园
|
王钰
|
天津市东丽区华明第二幼儿园
|
窦洪玉
|
天津市滨海新区塘沽保育院
|
高祥鹏
|
天津市宁河区第三幼儿园
|
王佳璐
|
河北省
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曹妃甸区第一幼儿园
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李菲
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唐山市丰南区丰南镇中心幼儿园
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任雪霞
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唐山市丰南区第一幼儿园
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王海兴
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32151部队幼儿园
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张立英
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丰宁满族自治县第一幼儿园
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宋艳茹
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河北省定州市南庞村中心幼儿园
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黄青
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保定白沟新城第二中心幼儿园
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赵芳
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霸州市幼儿园
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王婷婷
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定兴县定兴镇三告幼儿园
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靖坤霞
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武安市矿山镇李石门幼儿园
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赵丽沙
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山西省
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太原市育英幼儿园
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段宁莎
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太原市育蕾幼儿园
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尚 云
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晋中市第一幼儿园
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郭彩清
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晋中寿阳县宗艾镇中心幼儿园
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郝文艳
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晋城市高平野川第二中心幼儿园
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马灵芝
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晋城市健健幼儿园
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裴云芳
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临汾曲沃县县直幼儿园
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李 莉
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运城市幼专附属幼儿园
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贾巧珍
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运城市幼儿园
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李 娜
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长治黎城县机关幼儿园
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刘慧芳
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太原市育杰幼儿园
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李永琴
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吕梁孝义市建东幼儿园
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任丽晋
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黑龙江省
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海林市幼教中心
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马显英
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哈尔滨市南勋幼儿园
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刘春梅
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泰来县中心幼儿园
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马晓峰
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佳木斯市实验幼儿园
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吴月波
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托幼管理中心龙岗总园西宾幼儿园
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刘 颖
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上海市
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虹口区实验幼儿园
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顾伟毅
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荷花池幼儿园
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宋青
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嘉定新城实验幼儿园
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张少灵
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芷江中路幼儿园
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陈佳妮
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闵行区实验幼儿园
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黄熠炯
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南门幼儿园
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李洁
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蒲公英幼儿园
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陆益
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美墅幼儿园
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周怡
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白云幼儿园
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陆爱萍
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长宁实验幼儿园
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陈青
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江西省
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江西省政府直属机关保育院
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张晓冰
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南昌市保育院
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熊文强
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九江市湖滨幼儿园 园长
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张 朝
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萍乡市第二幼儿园
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李 鸿
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鹰潭市第三幼儿园
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郑丹丹
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赣州市寻乌县幼儿园
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邝莲娣
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宜春市上高县幼儿园
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黄清萍
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上饶市弋阳县花亭中心幼儿园
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晏 琼
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吉安市保育院
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戴冰珺
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抚州市崇仁县宝水幼儿园
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徐 芬
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广东省
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华南师范大学附属幼儿园
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韩凤梅
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广州市第一幼儿园
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辛小勇
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珠海市光明幼儿园
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陈海雁
|
珠海市博爱幼儿园
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刘曾焰
|
深圳市第三幼儿园
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陈 丽
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肇庆市康复幼儿园
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黄诗伟
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河源市直属机关幼儿园
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余惠群
|
潮州市饶平县中心幼儿园
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曲媛媛
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韶关市武江区新华幼儿园
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黄建荣
|
茂名市第一幼儿园
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柯小耘
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海南省
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海南省机关幼儿园
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吴凯倩
|
海南省军区幼儿园
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林影惠
|
海口市机关幼儿园
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羊陈花
|
三亚市育才中心幼儿园
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陈丽雅
|
三沙市永兴学校
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邢倍
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儋州市第一幼儿园
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曾琼英
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文昌市湖山中心幼儿园
|
符达妃
|
琼海市教育幼儿园
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蔡雪
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昌江黎族自治县机关幼儿园
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刘春景
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保亭黎族苗族自治县六弓乡中心幼儿园
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李燕
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重庆市
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忠县忠州幼儿园
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成黛蓉
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几江幼儿园
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王胤敏
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重庆市大足区实验幼儿园
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张晓玲
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彭水县新田镇幼儿园
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李倩
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渝中区巴蜀幼儿园
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李小聪
|
重庆市璧山区城关幼儿园
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李兴容
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重庆市涪陵区级机关幼儿园
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任红川
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重庆市南川区示范幼儿园
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王丽娟
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重庆市梁平区宏湖幼儿园
|
颜光辉
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酉阳县机关幼儿园
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冉琼
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青海
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省政府机关幼儿园
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周月英
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海北州祁连县八宝镇第一幼儿园
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穆周尕措
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海东市乐都区峰堆乡中心学校
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朱英香
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黄南州同仁市第二幼儿园
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李琼莹
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黄南州河南县幼儿园
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南吉措
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海东市乐都区达拉乡中心学校
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李胜年
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果洛州玛沁县幼儿园
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才让卓玛
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青海省军区幼儿园
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杜海霞
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西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园
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黄生丽
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吉林省
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长春市双阳区实验幼儿园
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王昊淼
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吉林省东辽县第一幼儿园
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程立新
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吉林省安图县第二幼儿园
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于荣霞
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长春市宽城区教育实验幼儿园
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王鸿喆
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长春市人民政府机关第一幼儿园
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刘 星
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长春市人民政府机关第二幼儿园
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王 扬
|
长春东师中信实验学校幼儿园
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王美玲
|
吉林省省直机关第二幼儿园
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戚向前
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吉林省图们市朝鲜族幼儿园
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吴云仙
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吉林省抚松县实验幼儿园
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孔 华
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西藏
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拉萨市城关区第十五幼儿园
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晏姚
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西藏军区机关幼儿园
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吴洪
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山南市第三实验幼儿园
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索朗卓玛
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堆龙德庆区第二双语幼儿园
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索朗拉姆
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马乡中心小学附属幼儿园
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索朗拉姆
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那曲市第四双语幼儿园
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司达才措
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拉萨市城关区第七双语幼儿园
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李建
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西藏拉萨市城关区第四幼儿园
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拉巴仓决
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西藏林芝市墨脱县幼儿园
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刚珠
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西藏自治区昌都市卡若区幼儿园
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嘎松曲珍
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左贡县中心幼儿园
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德青央宗
|
昌都市第三双语幼儿园
|
白珍
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