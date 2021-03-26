原标题：教育部：到2025年基本形成新时代教育管理信息化制度体系

新华网北京3月25日电 为有效解决系统整合不足、数据共享不畅、服务体验不佳、设施重复建设等突出问题，近日，教育部印发《关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求加强教育管理信息化统筹协调，优化信息系统供给模式，提高教育数据管理水平，促进管理服务流程再造，提高基础设施支撑能力，以信息化支撑教育治理体系和治理能力现代化。

《通知》指出，要利用新一代信息技术提升教育管理数字化、网络化、智能化水平，推动教育决策由经验驱动向数据驱动转变、教育管理由单向管理向协同治理转变、教育服务由被动响应向主动服务转变。到2025年，基本形成新时代教育管理信息化制度体系，信息系统实现优化整合，一体化水平大幅提升，数据孤岛得以打通，多元参与的应用生态基本建立，教育决策科学化、管理精准化、服务个性化水平全面提升。

《通知》强调，要加强教育管理信息化组织领导，构建教育管理信息化分工机制，完善教育管理信息化制度体系；加强信息系统规范管理，推进信息系统深度整合，促进应用服务创新发展；加强教育数据规范管理，促进教育数据开放共享，强化教育数据质量保障，提升教育数据管理效能；促进教育行政办公数字化，实现教育管理服务“一网通办”，推进教育督导和监管信息化；加强网络环境建设，规范数据中心建设，构建数字认证体系，提升安全保障能力。

《通知》明确，要打造技术精湛、结构合理、精简高效的专业队伍，培养和吸引更多优秀人才，鼓励通过购买社会服务、实行岗位交流、健全产学融合等方式引入外部资源。加大教育管理信息化投入，为系统建设、运行维护、安全防护、应用培训、服务运营、队伍建设等提供必要保障。建立多方参与、共建共治的教育管理信息化监督评估机制，将整合共享、政务服务等重点任务纳入对各地政府履行教育职责的督导评估。（郭亚丽）

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