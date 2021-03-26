原标题：生娃没人带，带娃成本高，托育服务贵……未来五年，如何发展普惠托育服务体系？

生娃没人带，带娃成本高，托育服务贵……托育仍然是亟待补齐的民生保障短板，事关婴幼儿健康成长，事关千家万户。

紧扣“托育难”这一百姓关切，“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确发展普惠托育服务体系，并提出支持150个城市利用社会力量发展综合托育服务机构和社区托育服务设施，新增示范性普惠托位50万个以上。

“十四五”时期为何要大力发展普惠托育服务？中国计划生育协会党组书记、常务副会长王培安说，托育机构侧重于为确有照护困难的家庭提供必要的照料看护服务，我国女性劳动参与率高，托育服务的刚性需求不断增加。“仅就托育服务而言，据调查，育儿家庭中有托育需求的近40%，而得到满足的仅占4%左右。”

数据显示，我国3岁以下婴幼儿人数超过4700万。与巨大的需求体量相比，我国托育服务仍然处于起步阶段，并承受着新冠肺炎疫情带来的持续影响。

早在2019年，国务院办公厅印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，就提出强化政策引导和统筹引领，充分调动社会力量积极性，大力推动婴幼儿照护服务发展，优先支持普惠性婴幼儿照护服务机构。2019年以来，国家卫生健康委员会会同国家发展和改革委员会开展支持社会力量发展普惠托育服务专项行动，着力增加3岁以下婴幼儿普惠性托育服务有效供给。

记者从国家卫生健康委员会人口监测与家庭发展司了解到，2020年，27个省（区、市）的290余个城市参与试点，中央预算内投资采用补助的方式，按每个新增托位给予1万元的补助，直接带动新增托位10万个。专项行动支持东部地区、有条件的中部地区以及受疫情影响严重地区发展普惠托育服务，加大力度引导社会投资参与，推动形成强大国内市场。

在政策带动下，托育市场社会力量投资意愿显著增强，涌现出大量提供托育服务的机构，逐步发展出了商业综合体嵌入、社区办点、幼儿园延伸、家庭“邻托”、企业福利、上门服务等多种模式。

如今，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数已经纳入“十四五”时期经济社会发展主要指标。国家卫健委人口家庭司相关负责同志表示，这是反映托育服务供给水平的重要指标，可以更为准确地判断托育服务供给状况，为促进普惠托育服务体系建设提供支持。

“十四五”时期正是发展普惠托育的“窗口期”。中国人口与发展研究中心预测显示，这一时期出生人口会比“十三五”平均每年少200万以上。“这正好为合理调配幼儿园学位和托位、推进托育服务体系建设创造了条件。”中国人口与发展研究中心主任贺丹说。

与此同时，“十四五”时期婴幼儿照护服务需求将持续释放。我们需要构建怎样的普惠托育服务体系？

王培安认为，“十四五”时期应构建政府主导、以普惠微型托育机构为主体、社会力量广泛参与的托育服务体系。

“照料婴幼儿让女性在职业发展上付出了较大的代价。”贺丹建议，幼儿园招生前置一年，减少婴幼儿家庭照料时间与托育费用；通过“搭车”形式将2至3岁婴幼儿托育服务纳入普惠性幼儿园服务体系，与学前教育同规划、同部署、同推进。

国家卫健委人口家庭司相关负责同志表示，国家卫健委将充分发挥社会力量的积极性，建立完善高质量的托育服务，会同有关方面，树立托育民族品牌的价值取向，向人民群众提供质量有保障、价格可承受、方便可及的普惠托育服务。

记者还从中国计生协了解到，“十四五”期间中国计生协将加强婴幼儿照护宣传教育，增强家庭科学育儿能力，开发制作婴幼儿照护服务知识宣传教育系列书籍；持续开展“向日葵计划”，在农村地区建立亲子小屋，培训亲子服务辅导员，增强农村家庭科学育儿能力；整合社会资源，研究制定托育机构社会监督标准，探索建立符合中国国情和行业发展需要的社会监督体系。（新华社记者 田晓航）

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