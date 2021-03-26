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6个00后写的养老提案上了全国两会

2021年03月26日08:35 | 来源：中国青年报
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原标题：6个00后写的养老提案上了全国两会

　　参加全国模拟政协比赛时同学们的合照。 学校供图

　　同学们采访中国中医科学院西苑医院副主任护师胡晓美。 学校供图

　　3月5日，北京一零一中学收到了全国青少年模拟政协组委会发来的通知，该校模拟政协的优秀提案《关于将照护老人技能培训纳入高中劳动教育课程的建议》于3月4日提交至全国两会。

　　提案的撰写者是6名来自该校高二国际部的学生，平均年龄不到17岁，关注的是中国2.54亿60周岁以上老人的养老问题。

　　他们之间，有着相隔半个世纪的年龄差，为什么这群00后会关注到养老话题？原本6000字的提案被一次次推翻、重写，最终形成一份1219字的提案，这中间又经历了哪些故事？当一群真正的小孩关注“老小孩”问题后，又会给同学们自身带来怎样的改变？

　　真小孩开始关注“老小孩”的问题

　　小组成员郭嘉琪记得初中时外公生了一场大病，那时爸爸长期在外地工作，外婆早早就过世了，家里只有妈妈一个人，每天不得不在医院、学校、单位几个地方来回跑。看着妈妈忙得不可开交的样子，郭嘉琪不知道如何能为妈妈分忧，也不知道照顾生病的老人时要注意些什么，“只能在一旁干着急”。

　　外公最终没能熬过病痛的折磨，离开了。那段经历让郭嘉琪意识到：“养老知识其实很重要，我一定要调研清楚养老中存在的问题。”

　　一起并肩作战的小伙伴何奕萱心里也挂念着远在四川的爷爷奶奶、重庆的外公外婆。父母平时工作忙，生活在北京的他们很少回老家看望长辈。在她的记忆里，80多岁的外公外婆住在山上，需要自己下田干活，视力听力都逐年下降。“万一有一天他们走不动路了，干不了活了，需要被人照顾，那要怎么办？”

　　在确定提案时，同班同学郝帅也为养老提案投上了一张赞同票。他的姑姑突发疾病，因为周边邻居不知道如何抢救，以至于错过了最佳急救时间，离开人世。“那时候我就觉得这是一个很需改善的状况。”

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　　长辈的安危让孩子们对养老问题有了感性认识。在发放了976份有效问卷后，他们得到的数据是：身边92%以上的同龄人认为自己缺乏照护老人所需的常识和技能，同时83%的同龄人没有想过未来父母养老的问题。

　　当这群真正的小孩关注“老小孩”问题，当这个关注从情感体验变为理性的课题时，这群00后孩子也在改变。

　　辅导老师、高二政治老师殷卫霞发现，首先孩子们的视角变了，从关注自己身边的老人到关注社会中老年人群体的生活状态，另外他们思考问题的方式也在变：“过去他们遇到问题时，首先会抱怨，为了批判而批判，现在开始思考要如何解决，找出自己的解决方案，以前是摧毁式的批判，现在是建设性的批判。”

　　同学们的做法与专家同步了。我国养老服务体系建设取得了明显成效，但与庞大的社会需求相比，养老服务有效供给仍显不足。全国两会期间，全国大人代表李楠楠就曾建议，养老服务教育，得从娃娃抓起。

　　在一次次受挫中走进社会“大课堂”

　　这群00后是在一次一次的受挫中，走进社会“大课堂”的。

　　去年4月，他们开始如火如荼地准备北京市“模拟政协”比赛。起初，他们以为走出校园对陌生人进行采访并不难。结果，不少人以“正在吃饭”“有工作要忙”等理由当场拒绝，“当时心里挺无助的。”郭嘉琪说，后来，当一个商品推销员接受了他们的采访，还推荐了其他的采访对象时，她别提多激动了！

　　除了与陌生人访谈，6个孩子还去了养老院、技能培训中心，到了民政局，面对面向工作人员了解：“为什么没人愿意做养老服务？养老护工有多匮乏？我们能做什么？”

　　在一次次克服困难的过程中，孩子们也在慢慢成长。

　　在他们的眼中，最难的环节是比赛时的界别讨论。

　　“模拟政协”活动需要参赛队从上百件其他高中生的提案中查找漏洞，提出问题，同时，也要接受其他队的质疑，给予回应。

　　“我们要通过快速阅读，弄清楚别人调研的内容，再找出提案中细微的问题或漏洞，很大程度上锻炼了我们看问题的批判能力。”郭嘉琪还记得，最累的时候小组6个成员在一个晚上“刷了上百道题目”。

　　对孩子们来说，这是极大的挑战。何奕萱记得，在一个比赛环节中，她需要代表整个小组去解释提案内容，针对他方的质疑，当场解答。“别的小组成员在负责比赛的其他内容，我那个时候心里很害怕。”何奕萱说，她硬着头皮逼自己“挑大梁”，应对之间，她慢慢找到了反击的节奏，甚至对于有攻击性的提问也不怯场了。

　　回过头来再看，这群00后孩子一致认为，比赛中互相“找茬”的环节太难了，但也在接受质疑中，锻炼了自己的反思与应变能力。

　　“我们的教育不能只局限于学校里增设课程、到机构开展简单的活动，这样的教育对孩子的成长影响是有限的。”殷卫霞老师觉得，“模拟政协”活动，是让学生带着问题去了解社会，再带着建议方案去服务社会，在挫折中成长，完成了“小课堂”与“大课堂”的真正对接。

　　最终，在这份被带上全国两会的提案中，同学们建议：要在高中设立照护课程，制定课程标准，开发照护教材；依托本地养老院，建立以照护为主题的实践教育基地；为高中学校提供照护老年人技能培训课程，将其纳入劳动教育课程安排课时等。

　　从“单兵作战”到爱上“团队作战”

　　对于成员郝帅来说，这次“模拟政协”比赛是他学习生涯中少有的团队活动。

　　以前他总爱一个人待在实验室里做科研、爱一个人刷题打学科比赛、爱一个人去学校食堂吃饭，打心底里他觉得自己更“倾向关注个人的内心世界”，甚至有时“有些排斥与社会接触”。

　　在做提案和调研中，郝帅不得不与各行各业的人去交流，收集更多的社会声音。这个16岁的男孩，了解世界的角度增多了，“我发现自己从只接受单一信息的人，变成了一个广泛获取信息的人，学到新的东西，世界也变宽了”。

　　在辅导员殷卫霞看来，在这次合作调研中，除了在研究社会问题上有了很多收获，更大的改变是他们形成了一个关系融洽的小集体，经常聚在一起吃饭，讨论问题。

　　郝帅的体会更为深刻。有一次他们一起熬夜写提案，晚上10点多，小组的成员都聚集在“腾讯会议”中，消息框里一个同学建议他“这一段可以删掉”，另一个同学出主意，“这个句式可以改动”“这个词表达更精准”……“我突然间理解了，原来这就是团队协作的感觉，真的挺好的”。

　　从2016年起，北京市一零一中学通过社团和选修课，选拔学生代表多次到北京市政协进行全程观摩，多项模拟提案提交北京市政协大会立案。“在这个过程中，孩子们对社会的关注面从宏观的话题，慢慢缩小到身边的人和事上。”该校教师李杰说。在李杰的记忆中，最初学生提交了《关于在中学生中加强法治教育以提升其法治意识的建议》的提案，到近年来，有孩子关注到家庭教育的话题，提交了《关于在中小学设立家庭教育咨询室的提案》。

　　“孩子们对社会的认识更加接地气了，更加脚踏实地了。”李杰说，“教育的意义在于育人，在实践中让孩子做社会的‘小主人’，了解社会制度，关注社会现象，锻炼思考问题和解决问题的能力。”

　　殷卫霞的另一个身份是孩子的家长。去年女儿参加了“模拟政协”比赛后，现在爱看新闻，愿意和家长讨论国家大事。最近她跟殷卫霞说：“妈妈，在我的人生规划中，我觉得我应该去援疆、援藏。”

　　“孩子开始关注社会，把自己当做了社会中的一分子。”殷卫霞说。（中青报·中青网见习记者 杨洁 记者 樊未晨）

(责编：温璐、熊旭)

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