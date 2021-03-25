原标题：教育部：高校要严防不良校园贷校内宣传和放贷

新华网北京3月24日电 今日，教育部召开新闻通气会，介绍校园贷风险防范有关情况。教育部财务司司长郭鹏表示，坚决抵制不良校园贷行为。严防死守不良校园贷是维护大学生权益的关键手段。高校各有关部门要各司其职，严防不良校园贷校内宣传和放贷，积极发动教职工和学生提供线索，举报开展不良校园贷的组织和个人。

郭鹏表示，织牢政府的“资助网”是避免大学生陷入不良“网贷”的重要保障。要从以下三方面发力：一是落实资助政策、做到应助尽助。督促指导各高校确保各项学生资助政策落实到位，提高学生资助工作管理水平，切实保障家庭经济困难学生学费、住宿费和基本生活费等保障性需求。二是开展紧急救助、做到应扶尽扶。高校要完善特殊困难救助机制，解决学生的临时性、紧急性资金需求。三是关注发展性需求、做到应帮尽帮。鼓励有条件的高校多渠道筹集资金，支持学生开展拓展学习、创新创业等，满足学生发展性需求。

此外，他强调，各高校要正视大学生合理信贷需求，主动对接银行机构，配合商业银行和政策性银行有针对性地开发完善手续便捷、利率合理、风险可控的高校助学、培训、必要消费等金融产品，满足大学生正常的学习、生活需求。（王琦）

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