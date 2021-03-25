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北京市初中学考英语听说机考第二次考试周六开考

2021年03月25日08:47 | 来源：北京晚报
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原标题：北京市初中学考英语听说机考第二次考试周六开考

　　2021年北京市初中学考英语听说机考第二次考试3月27日（星期六）进行，第一次考试取得满分的考生不能再参加第二次考试。4月19日，此次考试成绩可查。

　　考些什么？

　　●分数构成：初中学考英语科目总分值为100分，其中60分为笔试卷面考试成绩，40分为听力口语考试成绩。听力口语考试与统考笔试分离，采取计算机考试方式，考生有两次考试机会，取最高分计入英语成绩。

　　●题型分布：初中学考英语听说机考共四道大题，包含五种题型，分别是听后选择12分、听后回答10分、听后记录信息5分、听后转述5分和朗读短文8分。每场考试时间约30分钟。

　　如何备考？

　　北京教育考试院介绍，考生应注重平时听和说的练习，多听、多读、多说；考前要熟悉考试说明，明晰题型结构及题目特点；要熟悉考试平台的操作，加强键盘输入英文训练。目前，考生可登录“英语听说计算机考试在线体验系统”体验考试流程，熟悉考试题型。

　　考试流程

　　考试当天，考生凭准考证和有效身份证件入场，严禁携带无线通讯、电子存储等设备以及学习资料、纸笔等学习用具进入封闭区域。

　　进入备考室后，考生按要求接受身份核验，观看考前教育视频。进入考场后须快速对号入座，通过人脸识别登录考试系统；佩戴好耳麦，按照要求以中等音量试音，试音完毕后等待考试指令。如有疑问或发现问题应举手示意，等待监考员解决。考生不要乱动键盘、鼠标，不得喧哗或随意走动。

　　注意事项

　　在试音和答题时，考生要保持中等音量，以免因计算机音量过大或过小而误判，考试过程中不能用手触碰耳麦。

　　在计算机屏幕显示或播放题目时，考生要快速、认真读题或听题，听到“嘟”的提示音后开始答题；每答一题结束后要尽快点击“提交本题”按钮，以免录入过多无关语音影响成绩。

　　答题过程中，如果计算机正在处理信息，出现等待界面时要耐心等待，不得擅自做其他无关操作。考试系统按顺序向考生呈现试题，考生需在规定时间内完成当前答题界面试题的作答或修改。

　　在考试中如遇系统异常或设备故障，考生应举手示意，等待监考员解决。非考生本人原因无法在考前指定的考位继续完成考试的考生，须服从工作人员安排转到备用考位继续考试或后续场次重新考试。考生不服从工作人员安排，视为主动放弃考试。（记者 牛伟坤）

(责编：温璐、熊旭)

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