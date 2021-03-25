人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

教育部：开展“财商”教育 引导大学生抵制不良校园贷

2021年03月25日08:44 | 来源：新华网
小字号
原标题：教育部：开展“财商”教育 引导大学生抵制不良校园贷

　　新华社北京3月24日电 教育部24日召开新闻通气会，介绍校园贷风险防范工作有关情况。会上，教育部有关负责人表示，织牢政府“资助网”是避免大学生陷入不良“网贷”的重要保障。

　　据教育部财务司司长郭鹏介绍，为落实银保监会、教育部等五部门2月24日联合印发的《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》，教育部将重点推出加强大学生正确消费观培养、完善和落实大学生资助政策、坚决抵制不良校园贷行为、切实畅通正规校园信贷渠道等四大举措。

　　“树立科学理性的消费观是杜绝不良校园贷的根本前提。”郭鹏说，要指导各高校结合新生入学教育、日常思政教育等工作，开展金融知识普及和“财商”教育，提醒学生警惕电信诈骗和不良校园贷。

　　郭鹏表示，教育部将督促指导各高校确保学生资助政策落实到位，保障家庭经济困难学生学费、住宿费等保障性需求；完善特殊困难救助机制，解决学生临时性、紧急性资金需求；关注发展性需求，鼓励有条件的高校多渠道筹集资金，支持学生开展拓展学习、创新创业等。

　　此外，教育部思政司副司长张文斌表示，各高校应定期排查学生参与校园贷的情况，发现隐患及时处置。利用大数据关注学生异常消费行为，采取针对性措施予以纠正，努力做到早防范、早教育、早发现、早处置。（记者余俊杰）

(责编：温璐、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部