原标题：97.1%受访家长认为过度帮助孩子的现象普遍

在孩子成长的过程中，家长需要扮演引导的角色。但现在很多家长为了孩子有更好的成绩，会过度帮助孩子。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1504名家长进行的一项调查显示，97.1%的受访家长觉得过度帮助孩子的现象普遍。具体来说，家长在社会实践（61.2%）和生活自理（61.1%）等方面，容易过度帮助孩子。

浙江某小学班主任魏玲（化名）说，之前她给学生布置过手抄报的作业，收上来后发现，有很多类似的，还有许多无论是配色还是结构，都不像小学生作品，仔细一问都是家长参与的，“有的家长会从网上买一些手抄报的模板，还有的直接用电脑给孩子设计好，孩子照着涂色就行了”。

魏玲感觉，现在父母过度帮助孩子的现象挺普遍的，班里四年级的学生，还有家长给收拾书包的，“之前开家长会特意给家长说过，要锻炼孩子的自理能力，不能因为孩子丢三落四、动作慢就总想着代劳”。

调查中，97.1%的受访家长觉得过度帮助孩子的现象普遍，其中33.4%的受访者觉得非常普遍。

家住天津的卢凤（化名），孩子上小学三年级。卢凤感觉，虽然知道总帮孩子不好，但又没办法，“比如让孩子自己收拾书桌，总弄得一塌糊涂，就忍不住自己上手。还有一些假期的社会实践，要求孩子参与，但组织的活动没什么意思，不是去社区打扫卫生就是让一些小朋友搞联欢，对孩子的帮助有限，索性就糊弄，家长替他们去社区签字，省下时间学习或者干其他事情”。

家在山东的胡芝（化名）感觉，现在学校提倡留一些创新性的作业，培养孩子思维能力，但有些作业超出了孩子能力范围，为了完成任务只能家长来帮忙。

魏玲觉得有些家长特别看重孩子的学习成绩，甚至亲自上手帮助孩子补作业，但这种盲目帮助对孩子来说不一定是好事，“有的孩子可能是因为没掌握知识，完不成作业，这需要跟老师沟通。有的孩子是假期顾着玩，到最后几天猛赶作业，这种属于时间安排上有问题。如果家长不考虑情况，直接帮孩子，看似完成了作业，但不利于孩子养成好的学习习惯”。

调查显示，受访家长在社会实践（61.2%）和生活自理（61.1%）等方面，容易过度帮助孩子。其他还有参加比赛（54.4%）、写作业（36.4%）和社交（21.1%）等。

卢凤感觉，要改变家长过度帮助孩子的现象，要让家长充分认识到，过度帮助对孩子造成的影响，要学会适时放手，“有时候身处在竞争激烈的环境，看到别的家长费尽心力帮助孩子，自己显然不愿意什么都不管。所以需要引导教育的氛围，作业设置、奖项评比上都要更加科学公正，真正地考察孩子，引导孩子成长”。（中青报·中青网记者 孙山）

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