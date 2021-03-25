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让孩子独立自主地成长！88.6%受访家长坦言曾过度帮助孩子

2021年03月25日08:37 | 来源：中国青年报
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原标题：88.6%受访家长坦言曾过度帮助孩子

　　在孩子成长的过程中，家长的陪伴和帮助是必要的。但有些时候，家长为了让孩子成绩更好、履历更光鲜，过度地帮助孩子，甚至有些家长直接介入原本属于孩子的赛道。

　　近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1504名家长进行的一项调查显示，88.6%的受访家长坦言自己曾过度帮助孩子，70.0%的受访家长觉得这样会导致孩子失去独立性，依赖家长。81.8%的受访家长建议摆正位置，让孩子独立自主地成长。

　　受访家长中，一线城市的占33.8%，二线城市的占47.7%，三四线城市的占16.4%，县城和乡镇的占1.7%，农村的占0.3%。

　　88.6%受访家长坦言自己曾过度帮助孩子

　　家住天津的卢凤（化名），孩子上小学三年级，她感觉现在家长过度帮助孩子的现象挺普遍的，“有时知道这样不好，但又很无奈。觉得应该让孩子自理，自己收拾书包穿衣服。但他每天很磨叽，效率低，我又赶着上班，就会给他穿衣服，晚上替他把书包收拾了”。

　　调查显示，88.6%的受访家长表示，在孩子成长过程中自己有过度帮助的情况。

　　卢凤坦言有些时候，一些针对孩子的比赛，是带有评比性质的，但对过程的管控又不是很严格，一些有能力的家长会希望自己孩子表现更好，就会过度帮助。

　　山东的胡芝（化名）感觉，有些时候一些所谓的创新作业，超出了孩子的能力范围，家长只能介入参与，“之前学校老师让二年级的孩子组队做幻灯片展示传统文化，这些孩子哪里做得了？”

　　上海某小学科技教师刘峰（化名）说，他曾经给四年级学生布置制作桌面小书架的任务，最后交上来的作业，很多结构精巧、做工细致，一问都是有家长参与的，“家长们代劳，一方面是担心这样的作业影响了主课学习，浪费时间；另一方面觉得孩子自己做不好，要不线画不直、量不好尺寸，要不粘贴不牢，不如自己帮助，交上去还能得高分”。

　　在发现很多家长过度帮孩子完成作业后，刘峰就改变了教学策略，让学生只在课堂上完成，不能带回家，“有的孩子可能动手能力不强，我会跟他说不用结构太复杂，少做一层，或者稍微缩小点尺寸。这类作业就是希望锻炼孩子动手能力，不能本末倒置了”。

　　哪些原因导致父母过度帮助孩子？调查中，60.0%的受访家长认为是功利心理，追求“起跑线”“初速度”，56.0%的受访者认为是过度溺爱，竭尽所能给孩子最好的，55.6%的受访者觉得是因为自己小时候没条件，现在要补偿给孩子。其他原因还有：父母拥有某项优势，要在下一代身上充分发挥（47.2%），大家都这样做，自己不帮孩子就落后了（39.6%），任务超出孩子能力范围，不帮就完成不了（31.5%）等。

　　81.8%受访家长建议家长摆正位置，让孩子独立自主地成长

　　“孩子的事情，就交给孩子来完成。之前也发生过学生的竞赛活动，家长参与帮忙拿了奖，这就有违公平了。”卢凤觉得家长过多参与，不利于孩子之间的良性竞争。

　　胡晓（化名）是天津某大学辅导员，她介绍，每年新生入学，学校都会倡导让学生独立完成报到手续，“我们在学院的报到厅设置了家长休息区，让家长坐下来等候，不要跟着孩子或代替孩子完成报到。我观察到，有的家长会很放心地让孩子去办理手续，有的家长虽然坐下了，但一会儿告诉孩子少拿东西了，一会儿张罗着是不是排错队了，孩子也跟个小迷糊似的，不知道报到材料放在哪里，得让家长给找出来”。

　　胡晓说，每个孩子的成长环境不同，有的家长比较注重孩子的独立性，有的则会包办。“我们巡查宿舍时也发现，有的家长把孩子送到宿舍看看环境就放心了，有的还会给孩子铺床单被罩、打扫卫生。家长习惯帮孩子，到了大学依旧这样，孩子也不会独立自主地完成这些日常事务”。

　　对于父母过度帮助孩子可能造成的影响，调查中，70.0%的受访家长觉得会导致孩子失去独立性，依赖家长，52.3%的受访家长担心考孩子变拼父母，有损教育公平，49.5%的受访家长觉得会过于看重结果，功利心太强。其他方面还有：拔苗助长，违背成长规律（47.3%），在父母设定的道路中成长，孩子没有自主空间（43.6%），孩子失去试错机会，无法从挫折中成长（42.0%），孩子没法展示自我，自信心受打击（22.3%）等。

　　“让孩子自己来完成任务，可能会不完美、会出错，但这是成长必经的过程。”刘峰觉得，如果家长过度帮助甚至介入到孩子的学习成长，孩子会失去主见也变得缺少独立性，“在父母事事周全中，孩子也错失试错成长的机会”。

　　在刘峰看来，在孩子成长过程中，父母的离场和放手是一个必然的过程，“在这个过程中，给孩子做好引导，远比事事操持对孩子更有利”。

　　卢凤觉得，一些针对孩子的考核，要设计得更加科学合理。

　　“父母过度帮助，有些时候是因为他们没有意识到，父母职责和孩子任务之间的边界。”中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，如果孩子过多地在父母帮助下完成任务，会分不清楚自己的职责，形成对家长的依赖，也会缺少锻炼学习的机会。

　　储朝晖认为，父母要把握好平衡，区分哪些是孩子可以做的。“我们经常会说‘强父弱子’，父母如果太能干了，孩子锻炼的机会少，能力会变差。要让孩子知道哪些是应该自己完成的”。

　　改变父母过度帮助孩子的现象，调查中，81.8%的受访家长建议摆正位置，让孩子独立自主地成长，63.0%的受访家长建议宣传引导，树立理性、平和的教育理念，62.4%的受访家长建议设置合理科学的考核评价标准，34.6%的受访家长建议对过度帮助、有违公平的行为进行批评惩罚。（中青报·中青网记者 孙山）

(责编：温璐、熊旭)

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