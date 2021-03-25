李晓光

原标题：高能低就：我们的教育失配了吗

当下正值高校毕业生求职关键期，“就业难”的讨论又被勾起。“清北毕业生下余杭”“海归入职中小学”……几乎每一个跟教育与职业相关的热点话题，其实都指向一个共同的社会现象：劳动力市场中的教育失配问题。

教育失配，主要反映个人实际教育程度超过其工作岗位所需教育水平的现象，也被称为过度教育或教育错配。在过去的半个世纪，全球性教育扩招，高等教育入学率快速增长，许多国家劳动力市场中的技能需求已经远远滞后于教育发展，职业结构无法消化快速增长的教育文凭，因此不约而同地出现了教育失配现象。

中国也正在出现教育失配现象。中国综合社会调查数据（2003-2017）显示，中国城镇劳动力市场中大约有35%的劳动者发生了教育失配。反映在就业现实中就是，许多大学生毕业之后无法找到合适岗位，不得不接受教育水平需求较低的职业岗位。

中国教育失配现象的宏观变迁趋势，深深植根于经济制度和教育制度的双重变迁轨迹之中。就经济制度变迁来看，中国持续推进的市场化和工业化进程，快速创造了大量高等技能职业岗位，整体职业结构不断趋于高级化，有力提升了劳动力市场消化高等教育文凭的能力。未来在中国经济发展和产业结构升级背景下，教育失配现象很有可能会继续减少。也就是说，中国教育失配比例随着时间进程呈现下降趋势。

但另一方面，从教育制度变迁的角度来观察，中国教育失配比例随出生世代提高。义务教育普及和高等教育扩招，给越晚出生的世代创造了越多教育机会，从而导致越晚世代的整体教育水平越高，同一教育文凭的相对“含金量”也因此相应不断下降。由于人们的求职竞争通常发生在年龄相仿群体，可能出现的结果就是，越晚出生世代面临越大同辈竞争压力，最终越有可能发生教育失配。

对于具体的教育失配个体来说，或许有机会通过积累经验、更换工作来摆脱失配困境，但教育失配的经历，尤其是“高能低就”现象，会在工作履历上留下一道“疤痕”，这种“疤痕”很有可能在未来职业流动中向雇主释放出一种负面信号，教育失配困境似乎并没有想象中那样可以轻易摆脱。而对整个社会来说，近几十年来中国经济社会的快速发展，离不开教育事业发展所供给的宝贵人力资源支撑，而教育失配现象的出现，势必使得一部分劳动者无法将专业技能转化到劳动力市场中，是一种人力资本浪费。

也正是在这个意义上说，我们需要在对单个的热点事件讨论过后，真正将关注点聚焦到控制教育失配发生风险这个核心问题上。对此，就教育领域来说，要加强普通高等教育的内涵建设，提升毕业生的专业技能和综合素质。这不仅有助于提升毕业生实现教育匹配的能力，更重要的是，为未来创新驱动型经济发展培养创新专业技术人才。同时，加强职业教育的培养质量和社会声望，为未来产业结构升级储备充足的人力资源财富。

当前，中国产业结构进一步升级，在此背景下有必要加强科技创新和基础研发岗位的投资，提高职业结构中此类岗位的比重。这不仅有助于实现产业结构升级和创新驱动的经济增长，也有助于劳动力市场消化高等教育学历人群，从而降低教育失配风险和减少人力资本浪费。

此外，还需创新增强学校教育和职场岗位的联结强度。事实上，教育失配现象的部分根源正是教育系统和经济系统发展出现脱节，导致毕业生找不到合适岗位，雇主招不到理想人才。对此，未来大学教育需要创新性地加强校企合作，推动知识双向流动，促进产学研转化。

值得澄清的一点是，尽管中国目前存在教育失配风险，一些劳动个体不得不面对高能低就的现实，但就整个中国社会而言，教育远未到过度的程度。而且，教育从来就不是完全为了劳动和就业，其在提升全民素质、传承文化遗产和引导社会变迁等方面，均有着不可替代的社会作用。就此而言，未来我们仍需继续实施教育强国战略，不断提升教育内涵。

（作者：李晓光，系西安交通大学实证社会科学研究所研究员、社会学系助理教授）

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