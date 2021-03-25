原标题：解决人才困局 当下好改革这盘大棋

高校的人才培育目标成效，必须要回到市场的认可这把尺子。职业教育概莫能外，一定要向市场需求，寻求产教融合这条解决的路径。

近年来，国产动漫人才的困局已成共识，但显然，这篇文章并不是一问一答式的简单回应，而是试图通过梳理职业教育对国产动漫人才培养的深度参与历史，印证职业教育改革的必要性。

唯有改革，方能终结专业与行业之乱象。

从初设伊始，仓促上马的动漫专业走过了一条和许多新兴专业的相似之路：师资匮乏、教材陈旧，更关键的是人才培养缺乏清晰目标，以至于遭遇教育部“红牌”警告，一度陷入招生困境。

这种焦虑、模糊的情绪传导到社会，虚假就业、高价培训等行业乱象滋生，几乎令动漫专业不堪重负。

究竟要培养什么样的动漫人才？如何借此重塑专业形象和公众信心？由此，一场以人为核心的改革呼之欲出。

唯有改革，方能实现学校与企业同频共振。

不同于普通学历教育，职业教育的人才目标必须经得起市场的检验，其培养的人才也必须历经市场的锤炼。

市场在哪里？什么样的人才适合市场？唯有企业深度参与才能予以解答。

从简单的订单班到开设产业学院，再到混合所有制改革试点项目的设立，随着改革的纵深，动漫人才困局迎刃而解，学校与企业最终双赢——好专业收获好口碑，好口碑进一步激励好专业，企业的发展格局也把培育行业人才当为己任。

这其中，参与改革各方的气魄与力度令人赞许。更值得一提的是，将改革推向深水区的混合所有制改革举措。

唯有改革，方能回归职业教育内核。

会议名目繁多、“工匠”帽子乱扣、权责界限不清……伴随改革进程，种种教育乱象开始浮出水面，加之成长于互联网时代的青年特性，一定程度上造成部分职业院校学生的浮躁。

道阻且长，此时更应坚守敬业踏实、坚持不懈、精益求精的工匠精神，守住职业教育的这个“魂”，才称得上完整的职业教育的人格形成。（邢婷）

(责编：温璐、熊旭)