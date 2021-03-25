不予认证

新华社发 徐 骏作

日前，教育部留学服务中心发布《关于新冠肺炎疫情期间留学人员学历学位认证工作的补充说明》（下称《说明》）。

《说明》称，近来，部分国家的某些高校和中介机构以疫情为借口，不断推出各种在线课程，通过降低录取条件、毕业要求或缩短学习时长等方式，大肆招收中国学生就读，并声称不需出国就可以轻松获得海外文凭。这些行为涉嫌变相售卖文凭，严重侵害了留学人员利益。

教育部留学服务中心提醒广大有出国留学意向的人员，在收到各类招生宣传材料时，首先要登录学校官方网站，确认相关在线课程是否为学校开设的正规课程，比对招生简章的宣传信息是否与学校官方网站信息一致，是否存在夸大或者不实宣传。尤其是当招生简章宣传的入学要求和学制时长远低于所在国家同类课程的一般要求时，更应该保持高度警惕，谨防上当受骗、利益受损。

教育部留学服务中心重申，对于受疫情影响，被迫选择通过在线方式修读部分或者全部课程的留学人员，在满足海外高校规定的学位授予条件后，其所获得的学位可以获得正常认证。同时，坚决反对部分境外院校和中介机构以营利为目的，假借疫情突击增开大量在线课程的做法。为了更好地维护广大留学人员利益，保证留学教育质量，对于此类文凭，按照《教育部留学服务中心国（境）外学历学位认证评估办法》的有关精神，仍不在教育部留学服务中心认证范围内。

新冠肺炎疫情暴发以来，教育部留学服务中心密切关注疫情对中国留学人员海外生活和学习带来的诸多不利影响，积极通过多种形式和渠道回应留学人员关切，并根据疫情形势临时调整了学历学位认证的有关政策，最大程度地降低疫情对于广大留学人员正常学习秩序的不利影响，维护了广大留学人员的切身利益。（记者赵晓霞）

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