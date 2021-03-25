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菜百总店里新开了一家书店，为读者提供静雅阅读空间

这一回，真是书香漫溢黄金屋

2021年03月25日08:21 | 来源：北京日报
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原标题：这一回，真是书香漫溢黄金屋

　　

位于菜百总店二楼的书店。

　　

　　3月23日并非休息日，但菜百总店人流不断。身处黄金珠宝世界中的人们，发现这里新开了一家书店，其“书中自有黄金屋”的书墙犹如点睛之笔，巧妙应和着菜百的核心主题。

　　乘扶梯到二层，穿过一个个璀璨夺目的珠宝柜台，犹如步入一条星光大道，繁华过后终归平静，就在这条星光大道的尽头，一个安静却富有生气的书店出现了。

　　一个阅读空间里的新创意

　　进入书店，“书香菜百”四个字很是醒目，原来这个阅读空间是菜百公司与入选“最北京十佳书店”的甲骨文·悦读书店合作而成。在书香萦绕的环境下，有书籍，有文创，有咖啡，有轻食简餐，还有休闲充电区域和阅读区域。

　　在近60平方米的空间内，甲骨文·悦读的品牌标志镌刻在书架上，书店不大，但每个细节既注重创意表达，又和菜百文化紧密勾连。

　　和其他书店迥然不同的是，在这里图书和珠宝、银器、摆件浑然一体。2000多种图书中，有文学、儿童、社科、历史、养生类读物，还设有最新上市图书的陈列专柜。空间内还有一个个小小专题柜，书店会定期进行展陈布置。比如，珠宝主题专柜就有《古代器物溯源》《中国古代物质文化》《看艺入门百科》《考古者说》这类文玩普及类读物，也有兼具专业性和实用性的《钻石》《红宝石 蓝宝石》这类市面难见的读物。甲骨文·悦读经理张璟煜告诉记者，接下来图书还会做更加精准的细分，推出会员服务，实现图书借阅流动。

　　甲骨文·悦读书店的两个书墙不容错过。一个是“书中自有黄金屋”书墙，玻璃墙内，一本本图书相互拥抱，形成一个密不可分的整体，其中还穿插着兔儿爷、茶具、文房四宝、绢人等工艺品。张璟煜揭秘说，为了布置书墙，采购了5000多册书，并动用大裁纸刀进行裁剪，才有了如今的模样。还有一个书墙，由20本世界名著构成“心”形图案，《简·爱》《悲惨世界》《孤星血泪》，看样子已经有些年头，这些绿皮“世界名著宝库”市面已少见了，它们被巧妙地装饰在墙上，显得别有一番意境。

　　小小书店，一样拥有着自己的好书推荐榜，但榜单是以推荐柜形式呈现，《晚熟的人》等三部最新出版图书获得推荐。张璟煜说，推荐专柜会每月定期更换，在紧跟阅读潮流同时，彰显书店的阅读品位。

　　此外，书店还会定期举办雅集、画展、沙龙、讲座之类的活动。

　　一家国企的书香行动

　　“我们在北京最经典的品牌菜百首饰总店的二楼，做了一个关于书店的梦，这一切得益于菜百人‘书香菜百’的梦想。”张璟煜说。

　　书香漫溢黄金屋，甲骨文·悦读书店正成为菜百总店的新景致。正是中午时分，刘先生在书店用了简餐，还翻看了几本书，他说，能在菜百看看书，很欣喜。张女士带着儿子买完戒指，也来到店内转一转，看一看。菜百工作人员介绍，“书香菜百”已经成为菜百总店新增的一处打卡点，同时也丰富了菜百“博物馆式的购物体验”的新内容。

　　总面积约8800平方米的菜百首饰总店，是一家在北京市文物局正式备案的博物馆——北京菜百黄金珠宝博物馆。目前设置近20处互动打卡点，展出近千件来自14个国家的珍稀珠宝、矿物、虫珀展品。互动体验是菜百“博物馆”游的一大亮点，智能展区、翡翠文化互动大屏集科普教育和游戏娱乐于一体。“金砖”体验区，市民可通过举起25kg“金砖”模型的方式体验金砖的重量。零距离观赏寿山石雕“满汉全席”，也吸引很多消费者拍照打卡。

　　“消费者来菜百是来买黄金珠宝首饰的，但是我们还是希望能把更多文化性内容带给大家，让大家体验更多线下的活动，体验更多的互动。”菜百公司工作人员说，甲骨文·悦读的到来，会把更多文化活动带给消费者和附近居民。

　　一家社区书店的新探索

　　经过5年努力，甲骨文·悦读已成为北京知名社区书店品牌，而在菜百开新店，意味着这家社区书店品牌首次进入商业运营领域。

　　“光玩情怀玩不起，书店还要挣钱。自己强大了，才可以彰显情怀。”张璟煜说，此次与菜百的合作可谓一拍即合。去年下半年，菜百与甲骨文两个团队谋划、酝酿、策划、孕育……最终给了二楼这个角落新的生命，一家书店在一个黄金钻石耀眼的地方“隐秘盛开”。张璟煜说，甲骨文·悦读书店首先会满足菜百员工阅读等需求，其次，因为周边没有书店，还可以满足周边居民以及菜百消费者的需求。

　　张璟煜透露，今年3月1日试运营以来，书店第一天营业额400多元 ，后来几天达800元左右，到了3月8日达1900元，目前平日营业额有1300元左右。日后将增加外卖等服务扩大营业额。张璟煜说，菜百目前减免了房租，书店所处的位置原来是卖银饰的，是一块风水宝地，“获得菜百如此的信任，我们一定要做好。”

　　甲骨文·悦读5年前开第一家书店时，有4万册书，这家面向社区的书店开办了借阅服务。但据统计，真正借阅率、阅读率高的书占20%，80%的书都是借阅量比较低的书。张璟煜认为，人们喜爱的是热门畅销书、孩子的书、经典的书。“书不在多，店不在大，做优选的图书，引导阅读，才是做书店的方向。”张璟煜甚至设想，如果在菜百总店的试验成功了，未来不排除会在商业书店领域开拓更加多元化的合作和尝试。（本报记者 路艳霞）

(责编：温璐、熊旭)

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