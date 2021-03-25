原标题：未来五年 打破职业教育学历“天花板”

长期以来，职业教育通常止步于专科，这被认为是其发展的关键“瓶颈”。如何打破职业教育学历“天花板”？“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，实施现代职业技术教育质量提升计划，建设一批高水平职业技术院校和专业，稳步发展职业本科教育。深化职普融通，实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动。

“职业教育与普通教育是两种不同的教育类型，具有同等重要的地位。”教育部职业教育与成人教育司司长陈子季介绍，“十四五”期间，我国在职业教育领域要做好制度建设三件大事：第一件事就是建立职教高考制度。目的是依托这一制度，把中等职业教育和职业专科教育、职业本科教育在内容上、培养上衔接起来，使任何职业院校的学生都可以通过职教高考制度，进入任何一个职业院校的任何专业学习。

陈子季说，第二件事是健全普职融通制度，在课程共享、学生流动两个层面进行，促进职业教育与普通教育的资源共享和理念借鉴。第三件事是健全国家资历框架制度，规定职业教育的学生和普通教育的学生学习成果等级互换关系，进而规定在特定领域两个教育序列的学生都享有同等权利。

职业教育是现代国民教育体系的重要组成部分，培养了大批高素质技术技能人才。据教育部的统计数据，截至2020年底，全国共有职业学校1.15万所，在校生2857.18万人；中职招生600.37万，占高中阶段教育的41.70%；高职（专科）招生483.61万，占普通本专科的52.90%。

在服务国家战略上，全国职业学校开设了1200余个专业和10余万个专业点，基本覆盖了国民经济各个领域，每年培养1000万左右的高素质技术技能人才。在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校毕业生。

构建新发展格局，提升产业链、供应链竞争力和现代化水平，迫切要求培养大批掌握精湛技能的高技能人才，迫切要求强化数字技术人才的有效供给与超前储备，迫切要求建设知识型、技术型、创新型劳动者大军。

但目前现代职业教育体系中，本科层次职业教育仍是短板。2019年，《国家职业教育改革实施方案》明确提出开展本科层次职业教育试点，推动具备条件的普通本科高校向应用型转变，鼓励有条件的普通高校开办应用技术类型专业或课程。在此背景下，教育部允许一批高职学校试点开展本科层次职业教育。截至2020年，已分批建设了22所本科层次职业教育学校。

专家指出，发展职业本科教育，是实现职业教育“不同类型、同等重要”的重大举措，也是职业教育由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变的重要路径，有利于使教育选择更多样、成长道路更宽广，使学业提升通道、职业晋升通道、社会上升通道更加畅通。

华东师范大学职业教育与成人教育研究所所长徐国庆认为，未来我国职业教育体系将由三级学制构成，即职业中等教育、职业专科教育和职业本科教育。这是现代职业教育体系建设的重大突破，将对职业教育发展产生极为深远的影响，使职业教育发挥更大的支撑作用。职业本科教育的举办也丰富了高等教育人才培养结构，是我国高等教育对世界的重要贡献。（胡 浩）

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