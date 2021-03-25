池 邑

每天一个鸡蛋、一袋牛奶，定期搭配荤菜，“蛋奶工程”和营养午餐计划让孩子们吃得饱也吃得好；设有六艺厅、乒乓球室、开放式书吧、科学实验室等社团活动空间，配备现代化的多媒体教学设施……

这是重建于汶川地震后的陕西省略阳县接官亭镇中心小学如今的样子。当年学校受灾严重，浙商银行闻讯后拨付100余万元进行援建。13年来，浙商银行持续捐资助学，用润物无声的关爱让学校重新焕发生机。

从“雏鹰起飞”计划到“彩虹计划”，再到“一行一校”结对帮扶，浙商银行不断升级教育扶贫模式，以实际行动夯实脱贫根基。

一道彩虹架起一座桥梁。2020年，“彩虹计划”以“支持乡村振兴”为主题，帮助留守儿童的父母返乡创业就业，陪伴孩子成长。同时，浙商银行自建采购分销平台“e家银商城”，通过直播带货等方式，帮助售卖部分学生家庭种植的核桃、花椒等特色农产品，销售所得用于补贴学生生活费用，支持当地助农企业及乡村经济发展。

“想让爸爸妈妈留在我身边。”在山东省济宁市泗水县，儿童阳阳的父母受益于“彩虹计划”不再外出打工，阳阳的脸上露出了笑容。据介绍，“彩虹计划”于2007年启动，14年来累计募集社会各界捐款2470万元，守护了2.35万名山区学子成长。

2004年，浙商银行启动“雏鹰起飞——浙江千名贫困学子助学计划”，捐赠金额达528万元，并由此形成“勤俭办行，公益扶贫”传统。过去的10多年里，公益助学行动从浙江走向全国，遍布湖北、甘肃、四川、贵州等地。除了关注孩子们学习、成长的环境，公益助学行动近年来更关注孩子们的心理健康和人格发展，通过邀请篮球队进校园、聘请越剧团老师在学校成立音乐社团等方式，培养孩子们的兴趣爱好、综合素质。

“刚看到这栋楼时，我差点没认出来是学校宿舍。新宿舍太好了，雪白的墙壁、全新的被子……”住校生小丁这样形容入住新宿舍的体验。小丁就读的重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡中心小学，是“一行一校”计划首批结对学校之一。学校的宿舍楼获得资助实施改造，让孩子们有了更安全、设施齐备的生活场所。

“一行一校”结对帮扶发起的源头，还要回到接官亭镇中心小学。2019年9月，浙商银行依托全国网点布局，以“接官亭镇中心小学援助模式”为蓝本推及全国，鼓励各分行定点帮扶一所乡村学校，在基础设施、学业、生活和素质教育上全方位支援，打造一套专注于小学阶段的标准化教育扶贫模式，振兴乡村教育。

结对帮扶的对象绝大多数地处偏远山区，去年疫情防控期间，浙商银行启动“抗疫保复课”行动，为孩子们备齐口罩、洗漱消毒用品和文具。截至2020年底，“一行一校”结对帮扶行动已投入600余万元，覆盖贵州省长顺县、四川省盐源县、湖北省通城县等地的18所乡村小学，惠及学生6241人，覆盖教师516人。

“百分百爱心、百分百送达”，让每一分善款、每一件物资切实用于需要帮扶的对象，背后的机制保障不可或缺。

“彩虹计划”由浙江省阳光圆梦基金会负责落地执行，中间不收取手续费；通过浙江电视台全程直播，在线上和线下公布捐赠相关信息，确保善款“百分百送达”。“一行一校”结对帮扶与当地教育部门、有正规资质的公益性社会团体合作，规范帮扶资金管理。

持之以恒的坚守，吸引了众多社会爱心人士参与助学行动，汇聚起强大的力量，也赢得了社会各界的点赞。2020年，浙商银行“让脱贫攻坚感受金融的温度”项目入选国务院扶贫办“企业精准扶贫综合案例50佳”名单。

“扶贫要赋予当地持续‘造血’的能力。浙商银行创新探索可持续的帮扶模式，真心实意、真抓实干，在教育扶贫、产业扶贫等领域做出了成效和特色。”浙商银行党委书记、董事长沈仁康说。

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 14 版）

(责编：胡永秋、牛镛)