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全国职业学校开设1300余个专业

2021年03月25日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月24日电  （记者吴月）教育部近日印发《职业教育专业目录（2021年）》（以下简称《目录》）。新版《目录》共设置19个专业大类、97个专业类、1349个专业，其中中职专业358个、高职专科专业744个、高职本科专业247个。

　　教育部职业教育与成人教育司负责人介绍，新版《目录》在科学分析产业、职业、岗位、专业关系的基础上对接现代产业体系，统一采用专业大类、专业类、专业3级分类，一体化设计中等职业教育、高等职业教育专科、高等职业教育本科不同层次专业。

　　据介绍，新版《目录》全面落实“十四五”规划和2035年远景目标纲要的战略部署。例如，服务国家战略性新兴产业发展，面向9大重点领域设置对应专业，包括集成电路技术、生物信息技术、新能源材料应用技术、生态保护技术、海洋工程装备技术等。

　　据悉，目前全国职业学校开设1300余个专业，覆盖了国民经济各领域，专业布点10余万个，每年培养1000万左右的高素质技术技能人才。在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校毕业生，职业教育社会认可度显著提升。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月25日 14 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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