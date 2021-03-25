本报北京3月24日电 （记者吴月）教育部近日印发《职业教育专业目录（2021年）》（以下简称《目录》）。新版《目录》共设置19个专业大类、97个专业类、1349个专业，其中中职专业358个、高职专科专业744个、高职本科专业247个。

教育部职业教育与成人教育司负责人介绍，新版《目录》在科学分析产业、职业、岗位、专业关系的基础上对接现代产业体系，统一采用专业大类、专业类、专业3级分类，一体化设计中等职业教育、高等职业教育专科、高等职业教育本科不同层次专业。

据介绍，新版《目录》全面落实“十四五”规划和2035年远景目标纲要的战略部署。例如，服务国家战略性新兴产业发展，面向9大重点领域设置对应专业，包括集成电路技术、生物信息技术、新能源材料应用技术、生态保护技术、海洋工程装备技术等。

据悉，目前全国职业学校开设1300余个专业，覆盖了国民经济各领域，专业布点10余万个，每年培养1000万左右的高素质技术技能人才。在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校毕业生，职业教育社会认可度显著提升。

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 14 版）

(责编：胡永秋、牛镛)