活动现场（学校供图）

人民网北京3月24日电 日前，2021年度中国农业大学科技创新大会举行。会议全面部署“十四五”学校科技工作，并提出将立足“四个面向”，开展基础前沿引领、关键技术突破、产业科技支撑、人文社科繁荣、国际合作拓展、平台条件强基、成果转化提质、乡村振兴赋能等“八大行动”，持续提升中国农业大学的科技创新能力。

“中国农业大学是我国农业院校的佼佼者，是农业科技创新的重要力量，近年来学校立足农业，创新引领，成果丰硕，为推动农业插上科技翅膀作出了重要贡献。”农业农村部科技教育司二级巡视员闫成会上表示，希望中国农业大学深入贯彻“两藏”战略，在支撑国家粮食安全、引领农业高质量发展、服务乡村全面振兴上有更大作为，继续谱写中国农业高校教育科技发展新篇章。

教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋以“高校科技创新工作新思考”为题，聚焦“深刻领会、准确把握中央战略决策部署高校该怎么做？”“高校应该肩负什么样的使命？”“什么是国家战略科技力量？”“如何打造国家战略科技力量？”“中国农业大学应该做什么？”等话题作了主题报告。雷朝滋指出，教育部将一如既往大力支持中国农大科技创新发展，希望中国农大积极谋划高质量科技创新支撑体系建设新格局，全面开启科技创新工作高质量发展新征程。

会上，中国农业大学副校长田见晖宣读了《中国农业大学关于表彰2020年度校级代表性科研成果与重大社会服务贡献的决定》，对“黏菌素耐药性控制策略研究”等11项2020年度校级代表性科研成果与重大社会服务贡献进行了表彰。据悉，中国农业大学于2019年启动科研评价改革，建立了以成果质量和贡献为导向的校院两级分类激励体系。此次表彰也是该校为推动学校科技创新和科研评价进行的重要改革举措。

获得表彰的科研团队中，中国农业大学文科资深讲席教授李小云团队推出的“2020后农村扶贫战略政策开创性研究”，总结了贫困陷阱、减贫的政治、经济及社会文化机制等理论框架，提出脱贫攻坚与乡村振兴衔接、建立缓解相对贫困长效机制、过渡期机构设置等政策建议，对国家启动2020后减贫战略研究和政策进程产生重要影响。

对于如何推进学校“十四五”科技创新发展规划，中国农业大学校长孙其信提出“八点建议”：一要继续壮大教师人才队伍；二要大力创新科技创新组织模式；三要系统谋划筹建一批重大基地平台，并有效实现共享；四要彻底深化评价体系；五要形成组织有力、服务有效的后勤保障机制；六要多方位争取创新资源；七要进一步促进国际合作；八要大力弘扬科学家精神，弘扬中国农大优秀传统。

“全校师生要深入学习理解本次大会精神，真抓实干，为促进农业农村现代化和乡村全面振兴作出更大贡献。”对于“十四五”时期的学校科技创新工作，姜沛民表示，要提高政治站位，把科技创新摆在关系战略全局的突出位置；要抓好政策落实，最大限度地解放与激发全校师生科技创新潜能；要扩大开放合作，继续在全国农科院校发挥牵头引领作用；要强化宣传引导，积极培育创新文化和营造良好创新氛围。

大会当天，田丰、郭岩、杜太生、李季等中国农业大学教授就潜心基础研究、世界一流科研公共服务平台建设、高水平校外基地建设、社会服务模式创新牵引资源拓展等话题进行了经验交流。

此外，中国农业大学分别和云南省怒江傈僳族自治州、临沧市签订实施乡村振兴战略合作框架协议，同时还与华为技术有限公司签订了战略合作协议，旨在联合地方政府、科技企业力量，合力推进农业科技创新，为全面实施乡村振兴战略提供更有力的科技支撑。

(责编：李依环、秦华)