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一堂冬奥园中的思政课：聆听榜样的声音 感受榜样的力量

2021年03月24日20:06 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月24日电（记者何淼）3月23日，一堂别开生面的思政课在2022年北京冬季奥运会场馆内举行。巴塞罗那残奥会冠军刘玉坤结合自身经历，讲述了一段段“种梦”与“拼搏”的人生故事，鼓舞在场聆听的北京理工大学冬奥会志愿者报名同学为梦想而奋斗。

刘玉坤在活动中进行宣讲。人民网记者何淼摄

聆听榜样的声音让青年人为梦想去奋斗

吸引人才能教育人，打动人才能说服人。人们常说，榜样是“看得见的哲理”，因为榜样把抽象的、无形的价值，变得具体而有形，让人们易于接受。刘玉坤也是这样，在整个宣讲过程中，她多次被同学们的掌声所打断。

从刘玉坤的讲述中我们得知，她十九岁因工伤事故失去双小腿，年轻时也曾有过轻生的念头，在母亲的帮助下才重拾生活的信心。刘玉坤回忆，来北京更换假肢是她人生的一个转折点，她偶遇了时任第七届残疾人奥运会集训队教练的田麦久教授。在简单给她做了测试后，田教授对她说，“你要是不怕吃苦，将来你也能成为一个让国旗升起来的人！”“这句话一直激励着我。”刘玉坤激动地说着。

从那天起，刘玉坤就开始“夏练三伏，冬练三九”，铅球、铁饼、标枪轮番上阵。“被标枪砸伤过脸，被铅球冻伤过脖子，这些都是家常便饭。”刘玉坤边说边笑了笑。功夫不负有心人，多年的努力换来了丰硕的果实。刘玉坤曾先后6次打破世界记录，在国内外重要比赛中共获得金牌22枚。在1992年巴塞罗那残奥会上获得A3级别铁饼冠军并打破当时的世界纪录，一度被称为“三铁公主”。她也获得了多个荣誉：全国劳动模范、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、全国十佳运动员、2019年度“北京榜样”年榜人物。

已年过花甲之年的刘玉坤，按理说应该在家含饴弄孙。但她作为一名冬奥会志愿者代表，仍在一线奔波劳碌。“这么多年我一直是一个有梦想、有追求的人，我觉得每个人都应该这样，尤其孩子们，要让他们有做梦的机会。”谈到初心与坚持，刘玉坤这样说，“我认为人最大的幸福就是在追求梦想的路上前行，应该让榜样的力量去影响更多人，让青年人为梦想去奋斗，这具有重要意义。”

感受榜样的力量时代新人从我做起

作为学校党史学习教育“联学联讲”的重要组成部分，北京理工大学面向全体学生开展“永远跟党走，奋进新征程”主题教育活动。伟大征程需要榜样的接续和传承，活动走出学校，走进北京冬奥会场馆，听奥运冠军宣讲。现场的学生们纷纷表示时代重任在我肩，践行主题教育学习从我做起。

“听完刘玉坤老师的宣讲，‘不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香。’这句诗闪现在我的脑海中，作为年轻的我们，不应该时常抱怨生活太难，应该积极对待生活，应该积极参与科研，为祖国科研事业尽己所能，努力为祖国在科技创新上解决‘卡脖子技术’。”学校材料学院的陈阿康同学这样说道。

校明德书院白鑫海同学认为，“榜样是一个时代的标杆，是鲜活价值观的体现，更是无形的精神力量。榜样的力量是无穷的，进入新时代，担当艰巨时代使命的我们要向榜样致敬，向榜样看起，向榜样学习，随着榜样的足迹，紧跟榜样的步伐，扛起先行的旗帜，为中国社会的蓬勃发展，注入能量。”

外语学院的问人太同学表示，“通过本次活动，我觉得对于我们这一代青年党员，首先要做到的是提高自己的家国情怀，努力燃烧自己的青春，将汗水洒在人民需要的地方，只有奋斗的青春才是有意义的青春。”

(责编：王欲然、秦华)

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