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教育部等三部委印发办法：“双一流”建设评价重在“破五唯”

2021年03月24日08:38 | 来源：中国青年报
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原标题：教育部等三部委印发办法：“双一流”建设评价重在“破五唯”

　　本报北京3月23日电 今天记者从教育部获悉，教育部、财政部、国家发展改革委印发《“双一流”建设成效评价办法（试行）》（以下简称《办法》）。《办法》指出，“双一流”建设成效评价是对高校及其学科建设实现大学功能、内涵发展及特色发展成效的多元多维评价，综合呈现高校自我评价、专家评价和第三方评价结果。综合评价结果将作为下一轮建设范围动态调整的主要依据。

　　在人才培养评价上，《办法》指出，将立德树人成效作为根本考察标准，以人才培养过程、结果及影响为评价对象，突出培养一流人才，综合考察建设高校思政课程、课程思政、教学投入与改革、创新创业教育、毕业生就业质量以及德智体美劳全面发展等方面的建设举措与成效。

　　在教师队伍建设评价上，《办法》要求，突出教师思想政治素质和师德师风建设，克服“唯论文”“唯帽子”“唯职称”“唯学历”“唯奖项”“唯项目”倾向，综合考察教师队伍师德师风、教育教学、科学研究、社会服务和专业发展等方面的情况，以及建设高校在推进人事制度改革，提高专任教师队伍水平、影响力及发展潜力的举措和成效。

　　在科学研究评价上，《办法》指出，突出原始创新与重大突破，不唯数量、不唯论文、不唯奖项，实行代表作评价，强调成果的创新质量和贡献，结合重大、重点创新基地平台建设情况，综合考察建设高校提高科技创新水平、解决国家关键技术“卡脖子”问题、推进科技评价改革的主要举措，在构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系中发挥的主力军作用，以及面向改革发展重大实践，推动思想理论创新、服务资政决策等方面的成效。

　　《办法》指出，教育部、财政部、国家发展改革委根据综合评价结果，对实施有力、进展良好、成效明显的建设高校及建设学科，加大支持力度；对实施不力、进展缓慢、缺乏实效的建设高校及建设学科，减少支持力度。（中青报·中青网记者 叶雨婷）

　　

(责编：温璐、熊旭)

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