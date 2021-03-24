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国务院教育督导办发布校外培训风险提示

2021年03月24日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月23日电  （记者吴月）23日，国务院教育督导委员会办公室发布校外培训风险提示：请家长选择有资质正规培训机构，不一次性缴纳超3个月或60课时的培训费用。

　　近期，仍有部分培训机构无资质、无证照开展培训活动，还有部分培训机构以充值优惠、买多送多等方式，诱导家长一次性缴纳超期高额培训费用。国务院教育督导委员会办公室提醒家长，务必首先确认培训机构是否具有相关资质。正规校外培训机构须持有民办学校办学许可证、工商营业执照或民办非企业单位登记证书等证照，并张贴在培训场所醒目位置，且按照办学许可证审批的培训项目来开展培训业务。家长可通过“全国中小学生校外培训机构管理服务平台”查询有资质的正规培训机构名单。同时，不要一次性缴纳超期高额费用。如有机构一次性收取超过3个月或60课时的培训费用，应及时向当地市场监管部门或教育行政部门投诉举报。此外，尽量选用教育部和国家市场监管总局联合印发的《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》，要妥善保管好合同文本、票据等资料，以作为维权凭据。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月24日 12 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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