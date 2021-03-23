人民网北京3月23日电 （记者孙竞）近日，教育部、财政部、国家发展改革委联合印发《“双一流”建设成效评价办法（试行）》（以下简称《评价办法》）。《评价办法》提出，评价聚焦人才培养、队伍建设、科研贡献与机制创新，在具有可比性的领域进入世界一流行列或前列，不唯排名、不唯数量指标。

“双一流”建设成效评价是对高校及其学科建设实现大学功能、内涵发展及特色发展成效的多元多维评价。根据《评价办法》，成效评价由大学整体建设评价和学科建设评价两部分组成。

大学整体建设评价，分别按人才培养、教师队伍建设、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作六个方面相对独立组织，综合呈现结果。学科建设评价，主要考察建设学科在人才培养、科学研究、社会服务、教师队伍建设四个方面的综合成效。

记者注意到，成效评价在“破五唯”方面提出了具体举措，要求坚决摒弃数论文、数帽子的做法，避免简单以条件、数量、排名变化作为评价指标。例如在人才培养评价中，突出学生代表作、用人单位满意度调查等结果；在教师队伍建设评价中，重点考察教师的学术水平和教学投入、社会服务贡献等；在科学研究评价中，突出原始创新与重大突破，不唯数量、不唯论文、不唯奖项，实行代表作评价，强调成果的创新质量和贡献。

《评价办法》还提出，适时开展分类评价。研究建立建设高校分类体系，完善分类评价办法，引导和鼓励高校与学科在发展中突出优势，注重特色建设。

教育部学位管理与研究生教育司负责人表示，按不同评价方面、不同学校和学科类型，以区间和梯度分布等形式，呈现建设高校和建设学科的综合评价结果，不计算总分、不发布排名。综合评价结果作为下一轮建设范围动态调整的主要依据。

该负责人同时提到，无论是高校自评、专家评价和第三方评价的结果，还是综合评价的结果，都不是高校或学科建成一流与否的评判。对“双一流”建设的长期性、复杂性和艰巨性要有充分认识。

“教育评价是一项世界级、历史性和实践性课题，是‘最难啃的硬骨头’，需要不断深化认识、总结经验、调整完善。”该负责人说。

(责编：孙竞、邓志慧)