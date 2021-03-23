原标题：国务院教育督导委员会办公室发布校外培训风险提示： 请家长选择有资质正规培训机构，不一次性缴纳超3个月或60课时的培训费用

《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》印发以来，大多数校外培训机构严格执行有关管理规定，依法依规开展培训业务。但近期也发现，仍有部分培训机构无资质、无证照开展培训活动，还有部分培训机构以充值优惠、买多送多等方式，诱导家长一次性缴纳超期高额培训费用。为避免“退费难”和培训机构“卷钱跑路”造成经济损失，特提醒广大家长，给孩子选择培训机构和缴纳培训费用时，要注意以下事项：

一、选择有资质的正规培训机构。如果您要为孩子选择培训机构，请务必首先确认该机构是否具有相关资质。正规校外培训机构须持有《民办学校办学许可证》，《工商营业执照》或《民办非企业单位登记证书》等证照，并张贴在培训场所醒目位置，且按照办学许可证审批的培训项目来开展培训业务。广大学生家长可通过“全国中小学生校外培训机构管理服务平台”查询有资质的正规培训机构名单。

二、不要一次性缴纳超期高额费用。请不要盲目听从销售人员的优惠推销或打折许诺，不要一次性缴纳时间跨度超3个月或60课时的培训费用，以免遇到培训机构倒闭或者卷钱跑路，造成经济损失。如有机构向您一次性收取超过3个月或60课时的培训费用，请及时向当地市场监管部门或教育行政部门投诉举报。

三、妥善保管好培训合同及发票。签订培训合同时，请尽量选用教育部和国家市场监管总局联合印发的《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》。如选用其他版式合同的，请仔细研读合同条款，对培训内容、质量承诺、培训期限、收费金额及退费标准与办法等条款，要逐项逐条审阅确认。要在签订合同后再付款，并索要正规发票或收据。要妥善保管好合同文本、票据等资料，以作为维权凭据。

(责编：郝孟佳、熊旭)