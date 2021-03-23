原标题：天坛街道阅读存折储蓄书香

读者在天坛街道新华书店选书、看书。在这里，昭亨社区与新华书店合作，为居民开辟了共享阅读空间。 本报记者 和冠欣摄

银行存折，很多家庭都有。可阅读存折，您听说过吗？

最近，在东城区天坛街道新华书店，近50位阅读爱好者纷纷交上了积累一年的“阅读存折”，并换取到了《故都钩沉》《北京故事》等更多的精神食粮。自2019年天坛街道昭亨社区为居民开设阅读存折以来，近百位居民逐渐养成了阅读习惯。一存一取间，缕缕书香在社区蔓延开来。

阅读存折究竟什么样？带着好奇，记者推开了位于天坛公园南门的新华书店的大门。

近百平方米的书店里，原木色的书架顶天立地，文学、历史、社会学、经济学、儿童绘本等各类书籍琳琅满目。虽然不是周末，这里却有二十多位读者读书、选书。里侧30平方米的小屋子里，四五位读者各自手捧一卷，安静地品读着。这里被称为“共享阅读空间”，是昭亨社区与新华书店合作、专门为社区居民开设的。在这里，社区工作人员刚刚为居民黄松玲在阅读存折上存入了1分。

“从元旦到现在读了3本书、存了3分，别看没去年同期高，今年做了更细致的读书笔记，细嚼慢咽！”黄松玲微笑着接过阅读存折。从外形看，阅读存折与真实的银行存折十分相似，红色封面上书“南门社区阅读存折”，还有古香古色的天坛公园标志。“阅读存折是2019年开设的，那时候还叫南门社区，2020年改名后叫昭亨社区。”阅读存折发起人、时任社区服务站站长李杰解释道。

打开阅读存折的扉页，有读者姓名、性别、年龄、居住地址、联系电话、兴趣爱好等信息，还有醒目的开户宣言：本人愿意自本存折启用之日起，每天阅读X分钟书籍。“这个X的空格由居民根据自己的阅读目标填写，不强制、不干涉，最大程度激励大家的自发热情。”李杰说。扉页之后的细分条目上，包含日期、书籍名称、存入、余额、记录员等栏目。

黄松玲今年72岁，很喜欢读书，自天坛街道创新性开设阅读存折以来，她给自己设立了读书计划，并带动女儿、小外孙一起开展家庭阅读。去年，她凭借30分的存折积分赢得了“2020年度社区优秀阅读者”称号，街坊们另送美誉“书香富豪”。“好几个街坊向我取经，我把阅读计划分享给他们，他们也带着小辈儿读了起来，一传十、十传百！”黄松玲兴奋地说。

位居“富豪榜”前列的还有薛润清等几位居民。薛润清和黄松玲本不认识，通过阅读这件事，两个人成为了“书友”。“阅读存折让我重新爱上了读书，也让曾经不相熟的街坊们以书为媒，交起了朋友。社区志愿活动、大扫除等，大家一呼百应！”薛润清赞道。

在社区的阅读存折“年终盘点”时，居民们储蓄的书香，换取了书籍、纯手工编织的精美枫叶流苏书签等礼物。接下来，储蓄的书香还有望换购老年驿站按摩等驻区企业的服务，带动驻区单位共建。

“2019年刚推出阅读存折的时候，参与的居民就十多个，通过互相带动、感染，2020年到今年逐渐增多。”李杰说，开设阅读存折的初衷是推动“书香社区”建设，现在看来，不仅带动居民逐渐养成读书习惯，还加强了居民之间的联系，带动他们参与社区共建。

记者手记

以书为媒共建社区

小小一张阅读存折，发挥作用如何？记者在采访中听到很多：在线下的朗诵会、文化沙龙等与阅读相关的活动中，大家读一首小诗、分享一个书本故事，在书香生活中收获精神的富足；在老旧小区，社区为居民们提供园艺种子，大伙儿争相阅读《栽培日记》等书籍，养出五彩斑斓的花花草草，并用它们装点楼门；通过线下活动、阅读群，越来越多的生面孔加入进来，并加入社区志愿者服务队、文明引导队、舞蹈队，同心同乐、共建共享。

以书为媒，原本不相熟的街坊熟悉了起来，原来的点头之交成了书友，他们不仅一起读书、共同进步，还结伴出行、踊跃参与其他社区活动，渐渐成为共建社区的重要力量。阅读，正在为美好社区建设带来源头活水。（本报记者 李瑶）

(责编：温璐、熊旭)