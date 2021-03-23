原标题：缺少职业吸引力，是音体美教师短缺的主要原因

【一线笔谈】

我国中小学音体美教师短缺是一个老大难问题。进入中国特色社会主义新时代，人民群众对孩子的全面发展和学校教育质量提出了更高要求，这将音体美教师短缺问题推到了不可回避、亟待解决的议事日程上。2020年，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于加强和改进新时代学校美育工作的意见》（以下简称《意见》），分别对大中小学的体育、美育工作做出科学部署，倒逼各级地方政府及教育行政部门加快解决中小学音体美教师短缺问题，深入分析中小学音体美教师短缺的原因并建言献策，也成为研究者的重要使命。

从教热情下降、配套政策缺乏

音体美教师因何短缺

音体美教育价值认识不足与践行乏力。审视当前中国青少年儿童健康与成长状况，“小胖墩”、“小眼镜”普遍化、低龄化现象严重，“美盲”日益剧增，广大中小学体质下滑已成不容乐观态势。个人体弱则无强力；民族体弱，则无强国。人无审美，甚似非人，席勒有言：“只有他是审美的人时，他才是完全的和完整的人。”加强新时代中小学音体美教育刻不容缓，时代意义重大。毫不夸张地讲，没有音体美教育就完不成立德树人根本任务，就培养不出德智体美劳全面发展的中国特色社会主义建设者和接班人。然而，“唯分数”“唯升学”观念在广大中小学校根深蒂固，音体美教育价值并未真正受到重视，基层教育行政部门、校长无视或罔顾音体美教育的重大意义，学校音体美教师长期短缺、力量单薄。

音体美教师职业发展现状降低从教热情。音体美专业人才培养周期长，一般是从普通高中乃至初中阶段开始，时间上要早于普通学科人才。音体美教育对设施、师资、天赋都有较高要求，培养成本高于普通学科教师。但入职后的音体美教师却被称为“副科”教师、“小三门”教师，教师的专业地位和晋升发展机会远不及语数英等普通学科教师，长期处于教师群体的边缘地带。这就是说，音体美教师普遍存在高成本培养和弱职业发展之间的矛盾，这种高投入-低收益的职业发展特征难免会降低部分音体美人才的从教热情。

缺乏实效针对性的音体美教师编制配套政策。《意见》以编制倾斜和购买服务的方式“配齐配强（好）”音体美教师，相关政策设计不可谓不用心，但是对于学校优先配备学科教师和大校、中心校音体美教师配齐配好，而小规模边远学校音体美教师常年短缺的问题，仍缺乏实效政策。《意见》提出“有条件的地方”可通过购买服务、机构合作的方式增加音体美教师，可事实恰是那些“没有条件的地方”既缺音体美教师又无购买与合作能力，音体美老师短缺问题难以解决。《意见》要求“体育要逐步增加课时，丰富课程内容”，“在开好音乐、美术、书法课程的基础上，逐步开设舞蹈、戏剧、影视等课程”。然而课时和内容的增加必然要求教师数量相应增加，否则必然导致音体美教师政策性短缺。

摸清家底、增加供给

音体美教师短缺如何解决

音体美教育理念重塑要从基层攻坚。无论是体育美育专门《意见》，还是《新时代教育评价综合改革的实施意见》中对体育、美育评价的关注，以及“特岗计划”对音体美乡村教师的倾斜，无不彰显着党和国家对音体美教育和教师的重视。关键的问题在于，基层教育行政部门和学校一把手们对音体美教育的认识长期停留于技能、特长层面，大部分教育局长和校长不能从审美之于人的存在价值、发展价值的高度来理解音体美教育。调查也发现，重视音体美教育的局长和校长所管辖的区域和学校，音体美教师短缺的情况要好很多，这充分证明了观念力量之强大。因此，当前首要之务是加强对基层教育局长与校长的政策宣传和理念宣讲，重塑其音体美教育观念，培养其正确的音体美教育理念，他们切实认识并认同音体美教育的重要性之时，正是音体美教育焕发生命活力之机。

摸清家底制定增补音体美教师执行性政策。摸清家底是化解音体美教师短缺问题的重要前提，当前音体美教师短缺问题有两个家底亟待摸清。一是界定何为“没有条件的地方”，并摸清其全国分布和总量，进而推算出这些地方所需音体美教师数量，然后以中央或省级“音体美教师专项政策”“音体美教师专项资金”的方式予以支持。二是摸清当前全国中小学专兼职、临聘音体美教师真实数量，从基层向上逐层申报满足现实所需的音体美教师数量；以省为单位制定音体美教师增补中长期规划，明确不同时期的增补目标与策略，进而制定可行政策。“摸清家底”不可只做数字推演，还要入校深入了解情况，使所得数据更合乎情理、更有弹性。“切实可行”则要遵循尽力而为和量力而行的双重原则，避免“一步到位”的政策妄想及后果。

强化提升音体美教师职业吸引力。“全国教书育人楷模”是对教师师德师风、教书育人实绩的最高认可，获此殊荣者无不将教师职业当作事业来奋斗，对广大教师群体而言，楷模们发挥着思有领航、行有示范、心有榜样的作用，激励、带动和培养着新的楷模。然而，梳理近五年全国教书育人楷模基础教育领域的教师名单，却难觅音体美教师身影。这不禁令人忖思，我国广大中小学竟无音体美教师可担教书育人之楷模？这固然同中小学音体美教师自身素质尚待磨砺有关，但恐怕与缺乏学科楷模引路人、缺乏楷模孵化机制、缺乏培训机会、缺乏展示平台等更是脱不了干系。因此，必须在各种奖励、表彰中展示当代优秀音体美教师的风采，使当下和未来的音体美教师看到美好事业前景。

创新改进院校人才培养计划增加中小学音体美教师供给。当前我国中小学专职音体美教师主要来自师范大学的音体美专业（含师范和非师范专业）、综合大学的音体美专业以及体艺美专业院校。在中小学亟需大量音体美老师且教师职业吸引力越来越强的新时代背景下，上述高等院校应及时转变观念应答时代问题，自觉进行供给侧改革，增加中小学音体美教师供给。相关高校特别是地方院校要基于本地中小学音体美教师需求制定招生计划，同时，政府和主管部门要做好新校区建设、设备、师资等方面的后勤保障工作，保质保量培养音体美预备教师。新时代中小学校需要的是“一专多能”的音体美教师，各类高等院校应以此为契机，主动应时代之需，以提高师范生的专业性和非师范生的师范性为基本方向，扎实推进新时代音体美教师教育课程改革。

（作者：牛楠森、刘远杰，分别系中国教育科学研究院基础教育研究所助理研究员、广西师范大学教育学部讲师）

(责编：温璐、熊旭)