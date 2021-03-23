原标题：缘何“连年扩招”依然缺员

安徽省阜阳市颍泉区三义学校的“足球妈妈”王侠老师准备给五年级的孩子上足球课。光明图片

今年65岁的曾会章是四川省内江市东兴区郭北镇亢家村小学校的一名乡村教师。他默默坚守三尺讲台43载，并身兼数科，承包了“音体美”等所有课程。光明图片

今年23岁的王吉灵，大学毕业后选择贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县笃山镇大山深处的歪纳小学，成为一名乡村教师，让已停办四年的村小重新热闹起来。光明图片

“足球妈妈”王侠说：“让更多的农村儿童享受足球的快乐，这就是我的梦想。”光明图片

“你的数学是体育老师教的？”这或许是一些网友开玩笑的戏谑，然而在现实中，“体育是数学老师教的”却是不少基层中小学不容忽视的现状。在提倡“五育并举”的今天，美育将纳入中考试点，体育占中考分值比例将增大，作为传统意义上的“小三门”音体美课程重新回到了公众视野。然而，在中西部地区“小三门”师资缺乏的现状却制约着这些课程教育教学质量提升。那么面对新形势，中小学音体美教师师资短板究竟“短”在哪儿？短缺数字的背后有着哪些深层问题值得重视？记者进行了采访。

1.兼课多、“跨头”多、年龄偏老化，传统“小三门”陷师资困境

江西省芦溪县妙泉学校是所九年一贯制学校，规模并不大，据校长倪宗辉介绍，全校462个学生，音体美专职教师各只有一名，其余课程只能由4位兼课老师带。“按照对农村学校的要求，每百名学生应配备0.9位以上音体美专职教师，这样计算学校最少要配备4位，由于有位教师休产假，按这一标准，目前只能算‘刚刚达标’，”倪宗辉坦言，“因为体育课程较多，小学低段每星期都是三节，相比音乐、美术，需要兼课老师带的课时更多。”

倪校长所说的要求，记者在教育部官网上也找到了依据。在2017年印发的《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》中对优质均衡县区的评估标准里，对每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）专任教师数量有明确标准：小学、初中均达到0.9人以上。

记者注意到，2020年国家教育督导检查组对多省义务教育基本均衡发展督导检查反馈意见中，也多见“教师结构性短缺问题依然存在”的反馈。例如，河南省今年24个申报县中，共缺音乐、体育、美术、信息技术、科学、英语等学科专任教师3474人，所查濮阳市华龙区、新野县、周口市川汇区、嵩县以上学科分别缺103人、121人、152人、140人；湖南省2020年的15个申报县中共缺以上学科专任教师1690人，所查新邵县以上学科缺100人，龙山县缺102人；青海杂多县、民和回族土族自治县“音乐、体育、美术、信息技术、科学、英语等专任教师均不足，在职教师所学专业与所教学科不对应情况较普遍存在。”

“兼课可以分为两种，一种就是‘所教非所学’，另一种是跨多门课带课。前一种情形可以通过教师培训等方法来提升，而对于后一种，教师对于所兼‘副课’投入的时间、精力本来就非常有限，大多可能是教师有点特长就来带课，教学质量也可想而知。”北京市海淀区教师进修学校校长罗滨说。

常年在一线当教研员的罗滨向记者介绍道，兼课多带来的另一问题是“跨头”多。“因为这些学科特点是每班课时少，语数外教师可能带两个班就满工作量了，就是可能既要教初一又要教初二，甚至还要教高中，跨年级承担教学任务，不但难以了解学生个体学习状况，难以对学生进行深入细致的指导，而且一旦由于身体原因、家庭原因请假几天，那可能好几个年级的课就都撂下了。”

除了兼课多、跨头多，音体美教师年龄结构偏大也是中西部地区师资的现状，内蒙古科尔沁右翼前旗教师发展中心主任杨金辉告诉记者，本地音体美教师兼课比例虽只占10%到15%，但多是“当年师范分配生”，“四十五岁以上的大概占45%以上。”

“要‘开齐开足开好’音体美课程，我想在‘开好’层面地区差异可能更大，这其实有历史原因。我们小时候上美术课就画画，只是技能层面，真正的美育应包括审美思维的培养，是全面的素养提升。而现在五六十岁的教师，他可能是通过原来旧有的方式培养的，对于‘大美育’观念，只能依靠今后的培训加强。”罗滨说。

2.招不满、补充难、留人难，多重因素导致缺员现实

“当然希望能够增加专职教师数，去年我们报了1名（计划），但由于考虑到休产假教师回来还能到岗，就未能给分配，现在是其他老师兼她的课。因为也确实很难招到合适的。”倪宗辉这样和记者透露了无奈的现状。

倪宗辉透露，教育局招教师有两个途径，一个是“省招”，各地教育局把计划报到省里，由以省为单位统一组织招聘，另一个是自主招聘，“因为省招还会有不足，县里可以请求财政资金和经费，然后自己招老师。但通常只是补充，目前我们学校的音体美老师主要是省招的，县里最近几年基本上每年都招不齐本地教师数。”

倪宗辉对记者表示，在缺员本来就不能补齐的情况下，不少乡村学校报缺员都会尽量优先主科。“农村学校一般都是先满足语数英等科目教师，毕竟其课程数相对较多，而分配是按照总体比例，如果报的（音体美）专职老师多了，就会影响其他学科老师的分配和补充，毕竟他们中也有退休或调离等情况需要补充，而总量是固定的，所以一般都是要‘取个平衡’。”

杨金辉则告诉记者，由于当地各校上报所缺老师没有相应科目比例限制，只有总数，所以所报缺员多少其实还是和校长的重视程度有关。“我感觉在内蒙古大多数校长对音体美课程比较重视，尤其是小学。我曾是一所小学的校长，和其他校长同行一起去报短缺学科老师的时候，很多人音体美教师每年都会报。薄弱一点的可能是初中，有的校长对音体美可能会有一些忽略、不够重视的情况，会把精力大部分放到要考试的学科上。”

除了“补充难”，“留人难”也是或多或少存在的问题。倪宗辉透露，妙泉学校师资队伍目前总体还相对稳定，“但是在县里还有一些学校位置比我们更加偏僻，那里老师流动会比较大，例如我之前工作的山区学校，不少老师工作四五年就走了。”

“我们中心最近开会也是这个议题，不少农村校长也都在交流探讨怎么让老师安心留在学校。因为‘人往高处走’，他总是想要朝更大的平台上去，所以我们也在努力想办法，但目前除了通过特岗教师等特殊政策留人、给予他们更多人文关怀之外，还没有太成熟的好的做法。”杨金辉说。

3.激发活力、拓展渠道，建设更完备师资队伍需多措并举

罗滨建议，对于规模小的学校，行政管理上可以多采取“县管校用”的形式，“这种所谓的‘小学科’的老师总量少，更需要在一个地区内能够统一调配，这样它可调配的容量、余地就大了。此外，有的地区可采取购买服务的方式。如果各地编制有限，没有那么多老师可招，这时可以建立一些‘人才蓄水池’或者人才库，如果有教师资格证，也达到了基本的教学能力要求，但由于没有编制进不来，那就购买服务。”

“加强中小学美育教育的相关政策一出台后，2021年的特岗教师的招录计划已经出来了，对于音体美教师的招录比例又加大了很多，我们在想办法让更专业的人来做音体美的教师，逐渐地取替兼职教师的队伍。”杨金辉表示。

“我认为首先要更新观念，从前音乐、美术被当成‘副科’，好像是无关紧要的，现在提倡‘五育并举’，教师必须要合格，才不会影响学生的升学和进一步发展，所以管理要跟进，尤其是乡下的学校。其次还要探索新的评价标准。诸如语文、数学、理化、英语等科目，经过这么多年评价体系都比较完善，但学生的美术能力、音乐能力该如何评价，如何定个等级、打个分？还没有很理想的标准，操作方面可能还要摸索。这样才能让教‘副课’的老师更有成就感。”倪宗辉说。

“我想，一位音体美教师是否有专业的素养和专业基础，对孩子的影响是非常大的。非专业的、兼职的教师虽然也能完成课时，但有一些核心的内容，是没法教给学生的。所以我们也建议过，今后可否和内蒙古师大等高校合作，通过提前签约、聘任、考试等形式去招聘更多专业师范人才，通过相互合作定向培养学生，毕业后直接到学校就业，逐渐补充师资资源。”杨金辉说，“一些师范类的学生毕业后不一定就到学校就业，他可能就转行了。如果在课程设置上把理论和实践更紧密结合，见习期更多安排到学校讲课，到教师的实际工作岗位上可能能更快适应。这样的话学生心里比较踏实，我们也比较放心，不像现在面向社会招考，即便是通过了考试，也不一定能很好胜任。”

但杨金辉也坦言，这种合作也会有一些阻力和挑战，“当然这需要与当地的编办、地方政府提前沟通，给一些相应的编制和政策，然后逐渐将合作模式推广到周边地区可行的高校去。地方政府是否支持？高校的各个部门如何配合？这些可能都要一一协调，需要比较长时间的磨合。”

“此外，就是师德师风方面，因为现在社会上音体美教师都是有一技之长的，而校外有很多培训机构，他们要在外面搞一点兼职、获得些额外收入也很容易，甚至比学校的工资还要高，或多或少对其本职工作有一些冲击和影响。所以我觉得一方面要规范、整治，一方面也要加强师风培养、教师职业道德教育。”倪宗辉说。（本报记者 周世祥）

(责编：温璐、熊旭)