原标题：培养会思考的行动者

创新型、复合型技术技能人才，是会思考的行动者。要培养创新型、复合型技术技能人才，职业学校必须探索具有职业教育特点的研究性学习。

职业学校的研究性学习不是科学家在实验室里的“研究”，不是研究者在文献资料里的“研究”，而应是在“做”的情境中的“研究”。比如，在机械类专业课程《机械基础》教学中设计“拆装减速器”的项目，让学生在拆装减速器的过程中“研究”减速器有何功能、如何实现及其结构有何作用等问题，并在小组之间的PK中不断地深化“研究”，让学生们觉得有挑战性，找到了学习的乐趣。

职业学校的研究性学习不能局限在某一门课程，要引导学生跨越课程和专业，甚至走出学校，让学生在更加开放、真实的“做”的情境中“研究”。比如，我们试着让篮球队的学生轮流“做”裁判、教练，从不同的视角“研究”篮球技战术的运用，并让他们参与业余俱乐部联赛，在真实的情境中“研究”更有策略、效率的打球方式。

职业学校的研究性学习不只是“研究”，还要通过“研究”出作品。比如，我们在《图案与装饰》课程中开设“墙绘”的项目，为学校绘制文化墙。当稚嫩却颇有设计感的作品出现在墙上的时候，艺术学院的老师纷纷来找我，说他们的学生也提出要参与“墙绘”。

职业学校的研究性学习不能停留于作品，更要使作品能够成为产品、商品。就比如在2020年长三角职业教育新航线论坛上，我校展示了“蜀山南街”“东坡书院”“前墅龙窑”“陶礼物语”“陶包相会”五节课。“蜀山南街”“东坡书院”“前墅龙窑”是为来丁蜀镇体验“紫砂陶文化”旅游者、游学者提供的服务（产品），而“陶礼物语”“陶包相会”开发的茶叶罐及其包装，是与金陵高职校合作开发、以“斛仙”为名的霍邱石斛茶礼品。这些让大家对学生们的表现惊叹不已。

（作者：刘炜杰，系江苏省陶都中等专业学校副校长，长三角地区中等职业教育一体化发展名师工作室领衔人）

(责编：温璐、熊旭)