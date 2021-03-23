人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

培养会思考的行动者

2021年03月23日08:31 | 来源：光明日报
小字号
原标题：培养会思考的行动者

　　创新型、复合型技术技能人才，是会思考的行动者。要培养创新型、复合型技术技能人才，职业学校必须探索具有职业教育特点的研究性学习。

　　职业学校的研究性学习不是科学家在实验室里的“研究”，不是研究者在文献资料里的“研究”，而应是在“做”的情境中的“研究”。比如，在机械类专业课程《机械基础》教学中设计“拆装减速器”的项目，让学生在拆装减速器的过程中“研究”减速器有何功能、如何实现及其结构有何作用等问题，并在小组之间的PK中不断地深化“研究”，让学生们觉得有挑战性，找到了学习的乐趣。

　　职业学校的研究性学习不能局限在某一门课程，要引导学生跨越课程和专业，甚至走出学校，让学生在更加开放、真实的“做”的情境中“研究”。比如，我们试着让篮球队的学生轮流“做”裁判、教练，从不同的视角“研究”篮球技战术的运用，并让他们参与业余俱乐部联赛，在真实的情境中“研究”更有策略、效率的打球方式。

　　职业学校的研究性学习不只是“研究”，还要通过“研究”出作品。比如，我们在《图案与装饰》课程中开设“墙绘”的项目，为学校绘制文化墙。当稚嫩却颇有设计感的作品出现在墙上的时候，艺术学院的老师纷纷来找我，说他们的学生也提出要参与“墙绘”。

　　职业学校的研究性学习不能停留于作品，更要使作品能够成为产品、商品。就比如在2020年长三角职业教育新航线论坛上，我校展示了“蜀山南街”“东坡书院”“前墅龙窑”“陶礼物语”“陶包相会”五节课。“蜀山南街”“东坡书院”“前墅龙窑”是为来丁蜀镇体验“紫砂陶文化”旅游者、游学者提供的服务（产品），而“陶礼物语”“陶包相会”开发的茶叶罐及其包装，是与金陵高职校合作开发、以“斛仙”为名的霍邱石斛茶礼品。这些让大家对学生们的表现惊叹不已。

　　（作者：刘炜杰，系江苏省陶都中等专业学校副校长，长三角地区中等职业教育一体化发展名师工作室领衔人）

(责编：温璐、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部