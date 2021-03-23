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读职业学校同样可以成才

2021年03月23日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：读职业学校同样可以成才

　　【学生说】

　　初中毕业时，我和父母曾为到底是要就读高中还是读职校发愁。后来，我决定选择北京市商业学校的珠宝玉石鉴定与营销（3+2）专业就读，因为这样可以获得高等教育（专科）的学历，在未来的求职路上能有硬一些的“敲门砖”。而选择珠宝专业，则是因为看好珠宝这个相对冷门却又大有发展的行业。

　　中专阶段专业课程的学习，为我将来进入珠宝行业做足了知识储备；参与珠宝专业校企合作的企业实践，则帮我提前打开了职业生涯的大门。2016年，我主动报名参加学校校企合作人才培养项目，并有幸被老师选为该项目学生团队的负责人。我们团队的任务是帮助实体商户开通京东电商销售平台，整个过程中，商校珠宝专业的老师和企业师傅们“双导师”全程指导协助。经过为期一年的企业实践，团队累计帮助商家销售5000多件珠宝商品，营业额200余万元。

　　中专毕业后，我转段至北京财贸职业学院。在学习中，我明显感觉相对于高中毕业考入高职的学生学业压力小了很多。加上有在中专电商销售的实践经历，我被老师选中带领团队远赴英国伦敦与来自世界各国的大学生们交流创业经验，并在中英创业大赛中荣获金奖。

　　高职毕业后，我就职于北京菜市口百货股份有限公司。刚走上销售岗位时，我用自己扎实的珠宝营销专业知识和企业实践经历，简化了菜百公司对商品预定的相关流程，并制作网页预定窗口，一定程度上提高了公司珠宝电商销售的工作效率。入职半年，我便担任了公司拓展新渠道的项目负责人。

　　回忆起5年的职校学习生涯，我感慨万千：成才的道路有千万条，不一定非要千军万马过“高考”这座独木桥。

　　（作者：郝松林，系北京市商业学校珠宝玉石加工与营销专业毕业生）

(责编：温璐、熊旭)

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