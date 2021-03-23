原标题：教育部全面修订职业教育专业目录

“智能机电技术”“智能机器人技术”“工业互联网应用”“计量测试与应用技术”……在教育部近日发布的《职业教育专业目录（2021年）》（以下简称《目录》）中，记者看到，高等职业教育专科专业目录里，仅装备制造大类中的自动化类，就新增了这4个专业。这个细节正是新版《目录》调整修订的一个缩影。

据介绍，新版《目录》按照“十四五”规划和2035年远景目标对职业教育的要求，在科学分析产业、职业、岗位、专业关系基础上，对接现代产业体系，服务产业基础高级化、产业链现代化，统一采用专业大类、专业类、专业三级分类，一体化设计中等职业教育、高等职业教育专科、高等职业教育本科不同层次专业，共设置19个专业大类、97个专业类、1349个专业，分别为中职专业358个、高职专科专业744个、高职本科专业247个。其中，中职专业调整幅度为61.1%，高职专科为56.4%，高职本科为260%。

《目录》为何要变？怎么变？未来又该如何用？教育部职业教育与成人教育司负责人就有关问题进行了解答。

为何变：对接“十四五”规划，提高职业教育适应性

记者：此次职业教育专业目录修订，主要是出于哪些方面的考虑？

负责人：专业目录作为职业教育的基础性教学指导文件，是职业院校专业设置、用人单位选用毕业生的基本依据，也是职业教育支撑服务经济社会发展的重要观测点。

此前的职业教育专业目录是分别编制的，其中中等职业教育专业目录为2010年修订，高等职业教育专科专业目录为2015年修订，高等职业教育本科试点专业是根据试点需要于2019年、2020年分别设置。此前的目录在引导院校专业设置和人才培养方面发挥了重要基础性作用，同时随着形势发展也存在与经济社会发展不相适应的地方。

随着我国进入新发展阶段，实现职业教育高质量发展，对优化专业设置、推动专业升级和数字化改造提出新的更高要求：

一是《国家职业教育改革实施方案》要求专业目录五年一大修、每年动态更新，2020年是对目录进行大修的时间节点。

二是构建服务全民终身学习的教育体系，迫切需要一体化设计中职、高职专科、高职本科专业目录，推动各层次技术技能人才培养目标更加明晰，教学内容、评价等相互衔接。

三是提高职业教育适应性，迫切需要主动对接“十四五”规划并面向2035年进行前瞻性布局，以系统思维推进专业升级与数字化改造。

因此，2020年教育部正式启动了新版《目录》研制工作，院校、行业企业代表等800余人深度参与，仅调研的企业就有2000余家。

怎么变：重点服务制造业强国建设，破解“卡脖子”关键技术

记者：与原《目录》相比，新版《目录》有什么变化，又有哪些突出特点？

负责人：新版《目录》对设置专业进行了统筹调整。与中职专业目录（2010年）及近年增补专业相比，中职保留171个，调整（含新增、更名、合并、撤销、归属调整、拆分，下同）225个，调整幅度61.1%；与高职专科专业目录（2015年）及历年增补专业相比，高职专科保留414个，调整439个，调整幅度56.4%；高职本科较试点专业清单保留39个，调整208个，调整幅度260%。

对于符合产业人才需求实际、职业成熟稳定、专业布点较广、就业面向明确、名称科学合理以及特种行业领域专业，新版《目录》予以保留。同时，为适应经济社会发展新变化新增专业，根据产业转型升级更名专业，根据业态或岗位需求变化合并专业，对不符合市场需求的专业予以撤销。

新版《目录》与原《目录》相比，主要有以下几个鲜明特点。

首先，强化类型教育特征，服务技能型社会建设。新版《目录》全面覆盖联合国产业分类中所列全部41个工业大类以及国家发布的新职业，对接岗位群需求，兼顾学科分类，在厘清产业、职业、岗位、专业间关系的基础上，科学确定不同层次的专业定位。

其次，对接现代产业体系，提升人才供给质量。新版《目录》对接“十四五”时期新形势，重点服务制造业强国建设、破解“卡脖子”关键技术等，面向战略性新兴产业重点领域，面向生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，面向生活性服务业向高品质和多样化升级等，系统梳理新职业场景、新职业岗位对技术技能人才新需求，以目录为引领推进职业教育供给侧结构性改革。

此外，新版《目录》还聚焦推进数字化升级改造，构建未来技术技能，优化和加强了5G、人工智能、大数据、云计算、物联网等领域相关专业设置。

如何用：做好新旧目录衔接 鼓励职校灵活自主设置专业

记者：新版《目录》何时开始实施？新旧目录在使用中如何做好专业衔接？在实施新版《目录》的过程中，如何赋予学校更多的自主权？

负责人：《目录》自发布之日起施行。在发布新版《目录》的同时，教育部还发布了新旧专业目录对照表，指导做好专业衔接。目前在校生按原目录的专业名称培养至毕业，学校应根据专业内涵变化对人才培养方案进行必要的调整更新。已入选“双高计划”等教育部建设项目的相关专业（群），应结合《目录》和项目建设要求，进行调整升级。用人单位选用相关专业毕业生时，应做好新旧目录使用衔接。根据经济社会发展等需要，教育部将动态更新《目录》，完善专业设置管理办法。

2021年起，职业院校拟招生专业设置与管理工作按新版《目录》及相应专业设置管理办法执行。各省级教育行政部门要依照《目录》和办法，结合区域经济社会高质量发展需求合理设置专业，并做好国家控制布点专业的设置管理工作。中等职业学校可按规定备案开设《目录》外专业。高等职业学校依照相关规定要求自主设置和调整高职专业，可自主论证设置专业方向。教育部指导符合条件的职业院校按照高起点、高标准的要求，积极稳妥设置高职本科专业，避免一哄而上。

此外，教育部将根据《目录》陆续发布相应专业简介，组织研制相应专业教学标准；要求各地要指导职业院校对照《目录》和专业简介等，全面修（制）订并发布实施相应专业人才培养方案；要求各职业院校要根据《目录》及时调整优化师资配备、开发或更新专业课程教材，以《目录》实施为契机，深入推进教师教材教法改革。（本报记者 唐芊尔）

(责编：温璐、熊旭)