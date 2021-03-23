原标题：有天赋的孩子会如何长大

邬刚云在练习舞蹈。 《小小少年》片方供图

B站人文纪录片《小小少年》跟踪拍摄痴迷于自然、科技、艺术、运动等不同领域天赋异禀的孩子，记录他们与众不同的成长故事。

最近，“猪肉铺里起舞的芭蕾女孩”冲上微博热搜。云南省文山壮族苗族自治州砚山县那夺村的9岁女孩邬刚云，每天清晨6点前，就和妈妈来到猪肉店帮忙干活。中途休息时，她一个人在店铺里翩翩起舞，妈妈也会帮她练动作。

邬刚云6岁时，跟着妈妈手机里的视频自学芭蕾舞，无师自通的她，轻松驾驭“一字马”等高难度动作。妈妈很担心家庭条件埋没了女儿的天赋。幸运的是，“小云儿”遇到了“彩云计划”的恩师们。

陶启泽和张宇晨从六年级开始合作研发机器人，一个擅长结构，一个擅长程序，两人搭档天衣无缝。他们通过“拔尖创新人才早期培养”项目进入中国人民大学附属中学，到了高三依然热爱研发机器人，立志要在FIRST国际机器人公开赛中获得冠军——即使这对高考并无直接好处。

B站人文纪录片《小小少年》跟踪拍摄痴迷于自然、科技、艺术、运动等不同领域天赋异禀的孩子，记录他们与众不同的成长故事：在猪肉铺跳芭蕾舞的女孩、痴迷于机器人的少年组合、沉迷于昆虫世界的男孩、用摩托车上演“速度与激情”的少女赛车手、想组建自己乐队的9岁钢琴男孩……

一位早培班班主任说：“超常儿童之中确实有各路神仙。”在人生初期绽放天赋的小孩如何长大？父母又该如何引导这些孩子的成长？

天赋是一种“非常态”的表现

在北京舞蹈学院芭蕾舞系任教20多年的关於，对邬刚云的舞蹈潜能赞叹不已：“我们（学校）精中选精，优中选优，我都没见过这么有天赋的孩子。”

机器人社教练老师提到，陶启泽与张宇晨参加的“拔尖创新人才早期培养”项目，“就是选拔一些超常儿童，在各个方面有一些天赋的孩子”。

看起来，这些都是遥不可及的“别人家孩子”，闪闪发光的“天选之子”。那么，什么是天赋？

心理咨询师阿诺对中青报·中青网记者分析，每个人大脑的发展分不同的功能和区域，有些孩子空间建构能力超出一般的人，有的孩子律动率比其他孩子更敏感，有的孩子对色彩更敏感。“从心理学来讲，当一个人在某个领域超出常态的时候，我们会用‘非常态’这样的表达。‘天赋’这个词是一个偏世俗化的、褒义的形容，而在心理学层面我们认为，那是一个超出常态分布的表现”。

在心理咨询工作中，阿诺会遇到许多非常焦虑的家长，他们无法在孩子身上发掘出“超出平常人的天赋”。“这种焦虑让他们觉得孩子未来是平庸的，所以会付出很大努力，比如强迫孩子学习美术、音乐、奥数等，激发潜能——可能已经超出了这个孩子心理发展的基本规律”。

阿诺说，当下有些人对“天赋”的定义存在误区，认为一个孩子某方面展示出较好的能力，就等同于“一定能成为这方面的大家”。“在我看来，每个人大脑区域的发展是不一样的，在某个区域比其他人更优秀，在另外的区域里发展可能相对落后。所以如何去定义天赋很重要。”

《小小少年》导演孙超告诉中青报·中青网记者：“非常神奇的一点是，我们拍摄的孩子，看起来都是最普通的小孩，没人觉得他们是小天才。比如邬刚云，学校老师都不知道她喜欢跳舞，就觉得她是一个不太爱说话的文静女孩。”

bilibili高级顾问朱贤亮说，“天赋”不是这部片子想展现的主题。这些拍摄对象本质上属于痴迷于自己所爱之事的“普通的孩子”，他们的努力和热爱，会让其他孩子有所启发。

从天赋到理想中间要走的路

很多人终其一生都困惑于人生的意义，很难找到自己真正痴迷的领域。但是有一些孩子，在人生初期就绽放出了天赋，找到了自己痴迷的领域。这分“痴迷”，是命运的眷顾，同时也是对这些孩子自身，以及他们身后家庭教育的考验。

有家长询问阿诺，是否要让自己小孩展现的“天赋”转化为兴趣，甚至变成未来的发展道路，阿诺的建议是：不要将“天赋”单一发展为一项“功能”，要考虑清楚，从天赋转化为兴趣，乃至一个理想的结果，中间是什么？

“例如一位钢琴家小时候在音乐方面具有超出普通儿童的特长，但是，让他成为钢琴家的关键，不是因为他的天赋，而是他在学习音乐过程中所付出的努力，以及他牺牲掉的本该属于小孩这个年龄享受的生活。”阿诺说。

有B站网友评论《小小少年》：“看完最大的感触不是小孩子的天赋有多好，而是千里马也需要有它的伯乐，也需要自身的努力，熬过最难的那段时光，每个人终究会绽放出属于自己的光芒。”

许多人说，在猪肉铺里跳舞的“小云儿”遇见“彩云计划”创始人张萍和关於，是终于遇到“伯乐”了，然而关於认为，“是千里马在培养伯乐”。

论天赋，有孩子被视为颇有潜力的职业乒乓球选手，然而他选择转型成为职业电竞选手；论“功能”，在学习紧张的“名校”玩机器人不能给高考“加成”，但少年们依然乐在其中，笃信“好玩对于我来说，意义比较重大”。

一个孩子的天赋是光彩夺目的，可是在他长大的路途中，热爱比“功能”更珍贵。

“猪肉铺芭蕾舞女孩”冲上热搜，不少网友说天赋改变了邬刚云的命运。而孙超坦陈，其实他们想说的不只是一个走出大山的故事，而是一个关于“美与成长”的故事。

“当一个女孩子跳起舞的时候，她想的可能并不是要走出大山，而是感受着身为一个女孩子的美妙，这美妙是一种珍贵的自信，是高于语言的情感抒发，是对自我价值的认可。”孙超认为，舞蹈的美是一种纯粹的力量，是铠甲，让经历挫折的女孩更漂亮地去面对这个无常的世界。

培养“天赋”之外的多元能力

从事在线教育职业的黎秋秋告诉记者，她的一个中学同学因为数理化总是考满分被家长称为有天赋，然而在她看来，更震撼的天赋在于——“用校门口最便宜的简单水彩，调配出的颜色，能画出蔚蓝湖水的极强透明质感，那是其他孩子做不到的”。

5449机器人战队的陶启泽和张宇晨，除了研发机器人，生活中还有很多乐趣：课余时间，做折纸、画点画，或是做一些小发明，例如“不会倒的平衡车”“行星发动机加湿器”。

孙超曾问一个研究昆虫5年的男孩的妈妈，为什么孩子喜欢昆虫这么久？那位母亲给他的答案是，每一个普通的孩子，都有很大的潜力去发掘和痴迷某一个领域，发现自己的热爱所在。但问题是他身边有没有大人在陪伴、在鼓励他。大人要告诉他，他去钻研的东西，是非常了不起、非常值得去做的事情，大人要帮他延续这分热爱。

除了陪伴，家长如何更好地唤醒和培育孩子的天赋？

阿诺强调，天赋不等于成功，在天赋和成功之间，家长需要培养孩子其他的能力，比如意志力、应对挫折的耐受力。“为了达到自己的目标，他是不是愿意百分之百地去坚持？有一些孩子对于失败非常敏感，一些小挫折就会受到打击”。她认为，孩子大脑功能各方面都得到均衡发展，才是最好的天赋。

阿诺觉得，面对孩子的“天赋”，家长要放平心态，不能抱着一种幻想——“孩子有天赋，意味着孩子会过上比我更好的生活”，而是要考虑让孩子在这条路上走多远，怎么走？

另外，家长要去思考，什么是“成功”？人生的目标是什么？“成功，到底是孩子拿到一块金牌，还是在打球的过程中尽情享受，获得能够驾驭一个体育项目的愉悦感？”阿诺表示，每个人对自己生活定义不同。孩子的天赋，应当与生命感受到的幸福，产生直接关联。

黎秋秋提到，她平时接触到的某些“天才儿童”的家长，会过于聚焦孩子的单项特长，而忽略孩子在人际关系构建、生活兴趣等方面的培养，导致孩子早早得到光环后反而愈发孤独、落寞。

阿诺也提醒，家长不要一味培养孩子的一项天赋，还需要提供其他生活的多元“可能性”。“家长提供更多可能性后，也许孩子未来还是按照大脑天生的选择，往热爱的方面走；也有可能发现了另外的领域，更感兴趣，那么孩子的生活会因此变得更丰富。”（中青报·中青网记者 沈杰群）

(责编：温璐、熊旭)