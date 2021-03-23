人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

有天赋的孩子会如何长大

2021年03月23日08:25 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：有天赋的孩子会如何长大

　　邬刚云在练习舞蹈。 《小小少年》片方供图

　　B站人文纪录片《小小少年》跟踪拍摄痴迷于自然、科技、艺术、运动等不同领域天赋异禀的孩子，记录他们与众不同的成长故事。

　　最近，“猪肉铺里起舞的芭蕾女孩”冲上微博热搜。云南省文山壮族苗族自治州砚山县那夺村的9岁女孩邬刚云，每天清晨6点前，就和妈妈来到猪肉店帮忙干活。中途休息时，她一个人在店铺里翩翩起舞，妈妈也会帮她练动作。

　　邬刚云6岁时，跟着妈妈手机里的视频自学芭蕾舞，无师自通的她，轻松驾驭“一字马”等高难度动作。妈妈很担心家庭条件埋没了女儿的天赋。幸运的是，“小云儿”遇到了“彩云计划”的恩师们。

　　陶启泽和张宇晨从六年级开始合作研发机器人，一个擅长结构，一个擅长程序，两人搭档天衣无缝。他们通过“拔尖创新人才早期培养”项目进入中国人民大学附属中学，到了高三依然热爱研发机器人，立志要在FIRST国际机器人公开赛中获得冠军——即使这对高考并无直接好处。

　　B站人文纪录片《小小少年》跟踪拍摄痴迷于自然、科技、艺术、运动等不同领域天赋异禀的孩子，记录他们与众不同的成长故事：在猪肉铺跳芭蕾舞的女孩、痴迷于机器人的少年组合、沉迷于昆虫世界的男孩、用摩托车上演“速度与激情”的少女赛车手、想组建自己乐队的9岁钢琴男孩……

　　一位早培班班主任说：“超常儿童之中确实有各路神仙。”在人生初期绽放天赋的小孩如何长大？父母又该如何引导这些孩子的成长？

　　天赋是一种“非常态”的表现

　　在北京舞蹈学院芭蕾舞系任教20多年的关於，对邬刚云的舞蹈潜能赞叹不已：“我们（学校）精中选精，优中选优，我都没见过这么有天赋的孩子。”

　　机器人社教练老师提到，陶启泽与张宇晨参加的“拔尖创新人才早期培养”项目，“就是选拔一些超常儿童，在各个方面有一些天赋的孩子”。

　　看起来，这些都是遥不可及的“别人家孩子”，闪闪发光的“天选之子”。那么，什么是天赋？

　　心理咨询师阿诺对中青报·中青网记者分析，每个人大脑的发展分不同的功能和区域，有些孩子空间建构能力超出一般的人，有的孩子律动率比其他孩子更敏感，有的孩子对色彩更敏感。“从心理学来讲，当一个人在某个领域超出常态的时候，我们会用‘非常态’这样的表达。‘天赋’这个词是一个偏世俗化的、褒义的形容，而在心理学层面我们认为，那是一个超出常态分布的表现”。

　　在心理咨询工作中，阿诺会遇到许多非常焦虑的家长，他们无法在孩子身上发掘出“超出平常人的天赋”。“这种焦虑让他们觉得孩子未来是平庸的，所以会付出很大努力，比如强迫孩子学习美术、音乐、奥数等，激发潜能——可能已经超出了这个孩子心理发展的基本规律”。

　　阿诺说，当下有些人对“天赋”的定义存在误区，认为一个孩子某方面展示出较好的能力，就等同于“一定能成为这方面的大家”。“在我看来，每个人大脑区域的发展是不一样的，在某个区域比其他人更优秀，在另外的区域里发展可能相对落后。所以如何去定义天赋很重要。”

　　《小小少年》导演孙超告诉中青报·中青网记者：“非常神奇的一点是，我们拍摄的孩子，看起来都是最普通的小孩，没人觉得他们是小天才。比如邬刚云，学校老师都不知道她喜欢跳舞，就觉得她是一个不太爱说话的文静女孩。”

　　bilibili高级顾问朱贤亮说，“天赋”不是这部片子想展现的主题。这些拍摄对象本质上属于痴迷于自己所爱之事的“普通的孩子”，他们的努力和热爱，会让其他孩子有所启发。

　　从天赋到理想中间要走的路

　　很多人终其一生都困惑于人生的意义，很难找到自己真正痴迷的领域。但是有一些孩子，在人生初期就绽放出了天赋，找到了自己痴迷的领域。这分“痴迷”，是命运的眷顾，同时也是对这些孩子自身，以及他们身后家庭教育的考验。

　　有家长询问阿诺，是否要让自己小孩展现的“天赋”转化为兴趣，甚至变成未来的发展道路，阿诺的建议是：不要将“天赋”单一发展为一项“功能”，要考虑清楚，从天赋转化为兴趣，乃至一个理想的结果，中间是什么？

　　“例如一位钢琴家小时候在音乐方面具有超出普通儿童的特长，但是，让他成为钢琴家的关键，不是因为他的天赋，而是他在学习音乐过程中所付出的努力，以及他牺牲掉的本该属于小孩这个年龄享受的生活。”阿诺说。

　　有B站网友评论《小小少年》：“看完最大的感触不是小孩子的天赋有多好，而是千里马也需要有它的伯乐，也需要自身的努力，熬过最难的那段时光，每个人终究会绽放出属于自己的光芒。”

　　许多人说，在猪肉铺里跳舞的“小云儿”遇见“彩云计划”创始人张萍和关於，是终于遇到“伯乐”了，然而关於认为，“是千里马在培养伯乐”。

　　论天赋，有孩子被视为颇有潜力的职业乒乓球选手，然而他选择转型成为职业电竞选手；论“功能”，在学习紧张的“名校”玩机器人不能给高考“加成”，但少年们依然乐在其中，笃信“好玩对于我来说，意义比较重大”。

　　一个孩子的天赋是光彩夺目的，可是在他长大的路途中，热爱比“功能”更珍贵。

　　“猪肉铺芭蕾舞女孩”冲上热搜，不少网友说天赋改变了邬刚云的命运。而孙超坦陈，其实他们想说的不只是一个走出大山的故事，而是一个关于“美与成长”的故事。

　　“当一个女孩子跳起舞的时候，她想的可能并不是要走出大山，而是感受着身为一个女孩子的美妙，这美妙是一种珍贵的自信，是高于语言的情感抒发，是对自我价值的认可。”孙超认为，舞蹈的美是一种纯粹的力量，是铠甲，让经历挫折的女孩更漂亮地去面对这个无常的世界。

　　培养“天赋”之外的多元能力

　　从事在线教育职业的黎秋秋告诉记者，她的一个中学同学因为数理化总是考满分被家长称为有天赋，然而在她看来，更震撼的天赋在于——“用校门口最便宜的简单水彩，调配出的颜色，能画出蔚蓝湖水的极强透明质感，那是其他孩子做不到的”。

　　5449机器人战队的陶启泽和张宇晨，除了研发机器人，生活中还有很多乐趣：课余时间，做折纸、画点画，或是做一些小发明，例如“不会倒的平衡车”“行星发动机加湿器”。

　　孙超曾问一个研究昆虫5年的男孩的妈妈，为什么孩子喜欢昆虫这么久？那位母亲给他的答案是，每一个普通的孩子，都有很大的潜力去发掘和痴迷某一个领域，发现自己的热爱所在。但问题是他身边有没有大人在陪伴、在鼓励他。大人要告诉他，他去钻研的东西，是非常了不起、非常值得去做的事情，大人要帮他延续这分热爱。

　　除了陪伴，家长如何更好地唤醒和培育孩子的天赋？

　　阿诺强调，天赋不等于成功，在天赋和成功之间，家长需要培养孩子其他的能力，比如意志力、应对挫折的耐受力。“为了达到自己的目标，他是不是愿意百分之百地去坚持？有一些孩子对于失败非常敏感，一些小挫折就会受到打击”。她认为，孩子大脑功能各方面都得到均衡发展，才是最好的天赋。

　　阿诺觉得，面对孩子的“天赋”，家长要放平心态，不能抱着一种幻想——“孩子有天赋，意味着孩子会过上比我更好的生活”，而是要考虑让孩子在这条路上走多远，怎么走？

　　另外，家长要去思考，什么是“成功”？人生的目标是什么？“成功，到底是孩子拿到一块金牌，还是在打球的过程中尽情享受，获得能够驾驭一个体育项目的愉悦感？”阿诺表示，每个人对自己生活定义不同。孩子的天赋，应当与生命感受到的幸福，产生直接关联。

　　黎秋秋提到，她平时接触到的某些“天才儿童”的家长，会过于聚焦孩子的单项特长，而忽略孩子在人际关系构建、生活兴趣等方面的培养，导致孩子早早得到光环后反而愈发孤独、落寞。

　　阿诺也提醒，家长不要一味培养孩子的一项天赋，还需要提供其他生活的多元“可能性”。“家长提供更多可能性后，也许孩子未来还是按照大脑天生的选择，往热爱的方面走；也有可能发现了另外的领域，更感兴趣，那么孩子的生活会因此变得更丰富。”（中青报·中青网记者 沈杰群）

(责编：温璐、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部