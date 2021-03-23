原标题：新版职业教育专业目录发布

本报北京3月22日电（中青报·中青网记者 樊未晨）记者从教育部获悉，近日，教育部印发《职业教育专业目录（2021年》（以下简称新版《目录》），自发布之日起施行。新版《目录》对接“十四五”时期新形势，重点服务制造业强国建设、破解“卡脖子”关键技术问题等，以目录为引领推进职业教育供给侧结构性改革。

教育部职业教育与成人教育司负责人介绍，新版《目录》与原《目录》相比统一了目录体例框架，确定《目录》专业大类、专业类划分。以原高职专科专业目录框架为基础，将原中职专业目录由2级调整为3级，统筹高职本科专业，形成新版《目录》框架。19个专业大类数量不变，专业大类划分和排序保持基本稳定，名称略有调整。原99个专业类调整为97个，进行了小幅更名、新增、合并、撤销和归属调整。如顺应国家重点产业发展需要增设了“集成电路类”“安全防范类”等专业类，根据形势变化及部门职能调整撤销了“人口与计划生育类”等专业类。

新版《目录》共设置19个专业大类、97个专业类、1349个专业，其中中职专业358个、高职专科专业744个、高职本科专业247个。与中职专业目录（2010年）及近年增补专业相比，中职保留171个，调整（含新增、更名、合并、撤销、归属调整、拆分，下同）225个，调整幅度61.1%；高职专科较高职（专科）专业目录（2015年）及历年增补专业，保留414个，调整439个，调整幅度56.4%；高职本科较试点专业清单保留39个，调整208个，调整幅度260%。

“保留的专业主要是符合产业人才需求实际、职业成熟稳定、专业布点较广、就业面向明确、名称科学合理以及特种行业领域的专业；专业调整的主要是适应经济社会发展新变化新增专业，根据产业转型升级更名专业，根据业态或岗位需求变化合并专业，对不符合市场需求的专业予以撤销。”教育部职业教育与成人教育司负责人说。

据了解，新版《目录》强化现职业教育类型教育的特征，全面覆盖联合国产业分类中所列全部41个工业大类以及国家发布的新职业，对接岗位群需求。

教育部要求做好新旧目录衔接工作，目前在校生按原目录的专业名称培养至毕业，学校应根据专业内涵变化对人才培养方案进行必要的调整更新。已入选“双高计划”等教育部建设项目的相关专业（群），应结合新版《目录》和项目建设要求，进行调整升级。用人单位选用相关专业毕业生时，应做好新旧目录使用衔接。根据经济社会发展等需要，教育部将动态更新《目录》，完善专业设置管理办法。

来源：中国青年报

(责编：温璐、熊旭)