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治理校外培训顽疾也是“刚需”

2021年03月23日08:19 | 来源：北京青年报
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原标题：治理校外培训顽疾也是“刚需”

探索资金“监管人”账户，确保校外培训学费资金安全，为治理校外培训乱象提供了有益的借鉴。在各种利益链条中，切断获取非法所得的源头，许多关联问题当可迎刃而解。加大力度治理校外培训的顽瘴痼疾，需要更多相关职能部门主动作为，创新服务学生和家长培优补差的“刚需”，促进校外培训市场规范有序经营，带动整个行业健康发展。

最近，《人民日报》刊发“四问校外培训乱象”系列报道，就校外培训是“做教育，还是做生意”“教知识，还是教套路”等进行深入剖析，探讨校外培训行业健康发展之道。校外培训事关许多家庭，行业规模日益庞大，亟须规范管理，如何有效遏制校外培训乱象，成为社会公众高度关注的焦点问题。

近年来，在中央和地方共同努力下，校外培训机构专项治理取得重要阶段性成效。2018年8月，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，一批资质不符、违法违规经营的培训机构被依法关闭或停业整顿，但仍有部分培训机构涉嫌超前教育、虚假宣传、乱收费等违法违规行为，培训机构“卷款跑路”事件也时有发生，严重侵害了学生和家长的权益。

目前，在线培训市场持续升温。数据显示，2020年，中国基础教育在线行业融资额超过500亿元，超过了行业前10年融资总和。一些培训机构采取商业化营销模式，使用做广告、拼低价、打白条等手段快速拓展市场，这不仅加剧了市场的恶性竞争，也加剧了家长的焦虑心理。不少家长为孩子报名上了培训班，但有的培训机构一旦资金链断裂，长期停课、退费难等风险就完全摊在了学生和家长身上。

不可否认，就目前的实际情况看，校外培训是不少家庭的“刚需”。有的孩子放学早回家，家长没有下班无人看管，需要上“托管班”；有的孩子成绩不理想，家长没有精力和能力辅导，需要上“补习班”；有的孩子各方面都比较优秀，为了使成绩更上层楼，需要上“提高班”。因为有此“刚需”，在治理校外培训乱象过程中，一些违法违规培训机构改头换面转向“地下”仍有市场，客观上增加了治理和打击的难度。

与此同时，治理校外培训顽瘴痼疾，保障学生和家长的合法权益也是“刚需”，而且是更重要、更迫切的“刚需”。破解这一“刚需”问题，需要从长期以来家长普遍反映的培训机构交费易、退费难等关键问题入手。建立第三方学费监管账户，避免学费预付费直接交给培训机构作为盈利收入，有助于从源头上遏制退费难和“卷款跑路”等乱象。

第三方资金监管模式在平台经济中普遍使用，积累了许多积极的做法和经验，值得校外培训机构监管部门借鉴和推广。没有了预付学费“提前赢利”的空子可钻，校外培训机构“买几赠几”等恶性竞争手段也可望降温，有利于倒逼培训机构把主要精力用于培训教育主业，推动行业规范经营健康发展。

今年春季新学期，北京海淀区教委率先建立校外培训机构资金“监管人”账户，为保障学生和家长的权益做出了积极探索。具体做法是，由监管银行免费开设学费资金监管账户，学生预付学费自动存进账户，监管银行再按“一课次一消”的原则，将相应课时费划转给培训机构，未上课时学费按原路径退还至学生账户，确保学费资金安全。近日，北京校外培训机构正在逐步有序恢复线下培训，海淀区教委进一步明确，校外培训机构线下复课必须接受资金监管。这一做法可促使机构认真上好每一堂课，有效提升教学质量，真正成为校内教育的有益补充。

探索资金“监管人”账户，确保校外培训学费资金安全，为治理校外培训乱象提供了有益的借鉴。在各种利益链条中，切断获取非法所得的源头，许多关联问题当可迎刃而解。下一步，加大力度治理校外培训的顽瘴痼疾，还需要更多相关职能部门主动作为统筹配合，创新服务学生和家长培优补差的“刚需”，形成良好的教育生态，促进校外培训市场规范有序经营，带动整个行业健康发展。（本报评论员 金雨红）

(责编：温璐、熊旭)

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