本报记者 赵婀娜

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当前，“校内减负、校外增负”成为基础教育痛点。破解这一怪圈，要从需求与供给两端入手，一方面打破“唯分数论”，优化评价体系，淡化分数焦虑，一方面提升学校教育的质量与水平，提高课堂效率。

“内容上超前超纲，方式上应试刷题，这些都违背学生身心发展规律。部分机构以由难到易的套路式教学，让学生在短期学习中获得拔苗助长式的‘伪成功’，满足家长急于求成、望子成龙的心理。而家长间的攀比、不顾孩子特点的盲目跟风，引发‘全民学奥数’‘一周7天都要上培训班’等教育痛点。”

“为减轻学生负担，中小学将放学时间提前，不留或少留作业，可与此同时，大量校外培训机构涌现，孩子在三点半离校后转身迈入机构大门，一待就是好几个小时。”

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今年的全国两会上，“校内减负、校外增负”问题得到不少代表委员的关注。一边是下大力气治理，一边是乱象屡禁不止，说明“顽瘴痼疾”治理之艰巨。

校外培训增负担

“超过用列举法求概率的要求，增加计数原理、排列组合的内容。示例：袋子里有除颜色之外10个大小完全相同的球，其中黑球6个、白球4个，从中随机取出4球，恰有2个黑球、2个白球的概率是多少？”

“要求小学低学段学生写出含有多种表达方式、多种表现手法、结构复杂的文章。要求初一学生写出论证严密、论据典型、结构完整的议论性文章。”

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去年5月印发的《义务教育六科超标超前培训负面清单（试行）》对义务教育阶段语文、数学、英语等科目超标超前培训内容明确给出负面清单，为各地规范面向中小学生的校外培训机构的超标超前培训行为提供依据。而在相当长一段时间内，辅导机构超标超前培训，令不少中小学生不堪重负。对于处在义务教育阶段的中小学生来说，过多、过重的校外培训已经成为学习负担减不下来的重要原因之一。

有家长认为，尽管《中小学生减负措施》（减负三十条）和《关于规范校外培训机构发展的意见》先后印发，从校内教学、作业布置、考试评价以及课外培训时长等方面做出“严格依照课标教学”“严控书面作业总量”“坚决控制考试次数”“采取等级评价方式”“控制培训时间”等要求，但在校外，依然有机构超前超纲超时教学，并以此作为招揽和维护生源的手段。

为此，有学者指出，校外培训机构超前超纲超时授课，而且有市场、有需求，一方面迎合了部分家长对于考试和分数的重视，一方面又进一步加剧了家长的焦虑，破坏了正常教学秩序，违背了教育规律与学生成长规律，最终导致了“校内减负、校外增负”现象的发生，背离了教育目标，破坏了教育教学生态。

标本施治破怪圈

“校内减负、校外增负”，不仅令许多教育工作者和家长深感困扰，也一定程度上消解了各级各地教育主管部门大力推进减轻义务教育阶段中小学生负担工作的成效。

有学者指出，近年来，中央高度重视中小学生减负工作，相关部委一手抓校内教学提升、一手抓校外培训治理，采取了一系列办法和举措。

在校内，从课堂教学、作业布置、考试频次等方面着手，向课堂要效率、要质量，减轻学生的课堂与作业负担；在校外，开展校外培训机构治理，建立校外培训机构“先证后照”制度、完善校外培训监管制度和线上机构备案审查制度，取得了积极成效。

但由于需求旺盛、资本助推，校外培训机构的数量快速增长，越来越多的中小学生或主动或被动地参与到校外培训当中。在快速发展占领市场份额、回馈资本的需求下，校外培训机构的过度营销由此产生。无证无照、超前超标培训、违规收费、虚假宣传等行业乱象出现，培训机构“退费难”“卷钱跑路”等违法违规行为也时有发生，破坏了教育生态、伤害了群众的切身利益。

对此，不少学者认为，在下一步治理过程中，更需标本施治、系统推进，从根本上打破“校内减负、校外增负”的怪圈。

需求供给两手抓

如何从根本上解决“校内减负、校外增负”的问题？不少一线教育工作者认为要从需求和供给两端同时着手。

一方面，从需求端出发，引导家长不盲从、不焦虑，理性选择。要抓住评价这个“牛鼻子”，从“指挥棒”入手，优化评价体系，打破“唯分数论”。

全国人大代表、河北省张家口市第一中学教师尤立增说，在确保科学、公正的前提下，要从对考试分数的单一评价转向综合素质评价，从只看成绩的终结性评价陆续转向重视过程性评价，对学生成长进行包括学习态度、学习品质、课堂表现、课后作业完成情况的全面记录，“唯有从根本上打破‘唯分数论’，引导全社会认识到‘分数是一时之得，要从一生的成长目标来看’，才能让学生和家长淡化对于分数的焦虑，更关注学生的健康、全面成长。”

另一方面，从供给端出发，进一步提升学校教育的质量与水平，提高课堂效率。针对有需求的学生，可以出台相应规范制度，鼓励学校在课后提供有针对性的教学服务，通过组织兴趣班等活动，满足学生个性化和差异化的需要。同时还要注重加强校外教育资源的整合。“各市区县都有少年宫、科技馆、体育学校等，希望相关部门协同起来，建立公益性的校外教育体系。”北京师范大学教授顾明远建议。

为营造清朗的教育教学生态，还要堵住优质学校用变相考试、竞赛等办法招生选拔的口子，从根本上斩断校外培训机构与中小学校招生的关联。采访中记者得知，当前，在一些城市，这样的现象仍然存在。

在继续加强对于培训机构监管的同时，有学者建议，也应鼓励培训机构发挥技术手段、兴趣与特长培训等方面的优势，引导其提供学校教育之外的特色化、差异化服务，使其真正成为学校教育的补充，而非冲击。

■网友热议

湖南衡阳网友Just Because：师者，传道授业解惑也。教育的本质是育人，提升教育从业者的准入水平，加强教育行业监管力度，让教育回归本质。

浙江衢州网友白羽传信：名目繁多的校外培训不但加重家长经济负担，而且败坏教育风气，必须下大力气规范整顿。

辽宁沈阳网友King7：打时间差提前教课程，人为编造所谓知识技巧，糊弄小孩和家长，其实都是偏离知识本身的多此一举。

内蒙古鄂尔多斯网友人民7RuWS：校外培训火热，关键还是有需求。针对乱象，要规范培训机构，更要提高学校教学水平。正餐丰富才能少吃零食。

北京网友太阳草：校外培训最大的乱象是超纲教学，给学龄前儿童布置家庭作业，严重影响少年儿童的健康和成长，有关部门应该做出顶层设计，出台措施，予以制止。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 12 版）

(责编：牛镛、胡永秋)