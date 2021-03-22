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新版职业教育专业目录发布 高职本科调整幅度最大

2021年03月22日17:06 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月22日电 （记者孙竞）日前，教育部印发《职业教育专业目录（2021年）》（以下简称《目录》）。新版《目录》对接现代产业体系，统一采用专业大类、专业类、专业三级分类，一体化设计中等职业教育、高等职业教育专科、高等职业教育本科不同层次专业，共设置19个专业大类、97个专业类、1349个专业。

专业目录是职业院校专业设置、用人单位选用毕业生的基本依据，也是职业教育支撑服务经济社会发展的重要观测点。此前的职业教育专业目录是分别编制的，其中中等职业教育专业目录是2010年修订的，高等职业教育专科专业目录是2015年修订的，高等职业教育本科试点专业是根据试点需要于2019、2020年分别设置。

记者注意到，与原《目录》相比，新版《目录》保持19个专业大类数量不变，专业大类划分和排序保持基本稳定，名称略有调整。原99个专业类调整为97个，进行了小幅更名、新增、合并、撤销和归属调整。如顺应国家重点产业发展需要增设了“集成电路类”“安全防范类”等专业类，根据形势变化及部门职能调整撤销了“人口与计划生育类”等专业类。

与中职专业目录（2010年）及近年增补专业相比，中职保留171个，调整225个，调整幅度61.1%；高职专科较高职（专科）专业目录（2015年）及历年增补专业，保留414个，调整439个，调整幅度56.4%；高职本科较试点专业清单保留39个，调整208个，调整幅度260%。

教育部职业教育与成人教育司负责人介绍，保留的专业主要是符合产业人才需求实际、职业成熟稳定、专业布点较广、就业面向明确、名称科学合理以及特种行业领域专业。专业调整的情形主要是适应经济社会发展新变化新增专业，根据产业转型升级更名专业，根据业态或岗位需求变化合并专业，对不符合市场需求的专业予以撤销。

该负责人表示，新版《目录》全面覆盖联合国产业分类中所列全部41个工业大类以及国家发布的新职业，对接岗位群需求，兼顾学科分类，在厘清产业、职业、岗位、专业间关系的基础上，科学确定不同层次的专业定位。同时，优化和加强了5G、人工智能、大数据、云计算、物联网等领域相关专业设置，适应数字化转型、产业基础高级化趋势，从专业名称到内涵全面进行数字化改造。

值得关注的是，新版《目录》面向现代服务业重点领域，设置了婴幼儿托育服务与管理、智慧健康养老服务与管理、现代家政管理、职业病危害检测评价技术等专业，以回应社会民生关切，加强紧缺领域人才培养。

中国产业发展研究院常务副院长鲍泓指出，首次将职教体系的中职、高职专科和高职本科专业对照设置，标志着我国职教类型中的层次体系已经形成，表明各层次人才培养的标准一致、接口规范，而且覆盖面大。

“一些关系城市、乡村、民生、环境、绿色、低碳和健康等行业的岗位，此前在学科专业体系中较少关注和涵盖，现在在新版职教专业目录中都能找到，应收尽收、灵活设置。这体现了‘有教无类’，人人享受教育，行行出‘状元’，又可‘因材施教’，必将有利于提高人才培养质量的符合度和精准度。”鲍泓说。

(责编：孙竞、秦华)

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