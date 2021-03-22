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国科大“春分工程”三年开展科普报告近450场 线下受益人次超6.5万

2021年03月22日13:53 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月22日电 中国科学院大学（以下简称“国科大”）20日召开座谈会，发布该校2021年度“春分工程”科普工作报告。国科大常务副校长、科协主席王艳芬表示，希望青年学子在服务社会的实践中，体悟“博学笃志”的价值追求，涵养“格物明德”的人格气质，真正做到全面发展。

王艳芬说，“春分工程”是国科大的科普品牌，也是学校一项重要的社会责任项目。“春分工程”在提升社会公众科学素养的同时，也为青年学子提升科技创新意识、科学实践能力和社会责任担当搭建了实践平台。

2018年春分之日，国科大启动学校社会责任品牌“春分工程·青少年科普专项行动”。“春分工程”取义万物复苏的“春分”时节，青少年的科学梦想像一粒种子，在科学光芒的照耀和引领下，迸发出希望、活力、想象力和创造力，从而以理性的视角认识世界、热爱科学、向往科学。

据不完全统计，三年来，国科大面向青少年为主体的社会公众，开展科普报告近450场，累计线下受益人次超6.5万，约四分之一的报告主讲人为两院院士。年过七旬的天文学家汪璟琇院士、化学家李永舫院士、理论物理学家欧阳钟灿院士、地球物理学家石耀林院士，以及国科大天文学院院长武向平院士，是国科大科普工作的带头力量。仅2019-2020年，由“春分工程”专项资金支持，分布在全国各地的国科大研究生培养单位师生组织实施的科普活动已近150场，累计线下受益3.2万余人次，线上直播受益人次超过2000万。

据悉，“春分工程”已被列入国科大的“十四五”规划文化建设专项规划。未来，国科大将进一步加强学校科协建设，深入挖掘学校科普资源，壮大科普专家队伍，完善学生科普社会实践平台，与各媒体平台合作创作更为优质的科普内容，通过各类科普活动，为提升公民特别是中小学学生科学素养贡献力量。 

(责编：郝孟佳、秦华)

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