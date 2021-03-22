人民网北京3月22日电 2021北京大学光华管理学院MBA全国公开课北京站20日开讲。北京大学光华管理学院院长刘俏从金融的本质概念讲起，以中国经济高速发展过程为线索，带领大家理清金融发展的逻辑，让学生们真实体验到北大光华MBA课堂的精彩。

北京大学光华管理学院MBA&MSEM项目主任赵龙凯说：“我们要培养的并不是精致的利己主义者，而是具有家国情怀和责任担当的‘北大新青年，商界新领袖’”。

赵龙凯认为，大家需要打破固化思维，产生新想法；通过全新的探索方式，得到新知识；在比较和实践中拓展新视野；在全新的理念基础上，抓住时代赋予的新机遇。为此，过去、现在和未来的光华学子，要担负起时代责任，就必须坚守科学、专业、价值的核心理念，磨练自我，久久为功。

据悉，本次MBA全国公开课共10场，将在全国10个城市举行。

此外，北京大学光华管理学院MBA2022年招生已经启动，包含全日制MBA和非全日制MBA项目。

申请人需要具有大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验（2019年9月1日前获得毕业证书）、大专毕业后有5年或5年以上工作经验（2017年9月1日前获得毕业证书）、已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上工作经验（2020年9月1日前获得毕业证书）。

招生实行“先面试，后考试”的方式，即全部申请人须在申请材料提交截止日之前提交申请材料，经过材料评审，择优给予申请人面试资格；通过综合素质面试给予部分优秀申请人预录取资格；报考北京大学且全国管理类联考成绩过线、思想政治理论成绩合格，可获得初录取资格；通过材料真实性复查、政治审核后即被正式录取。如全国管理类联考成绩未过线，或思想政治理论成绩不合格，可保留原项目预录取资格至次年。

申请人GMAT正式成绩700分及以上，成绩在有效期内；或者GRE正式成绩达到词汇161分以上且数学165分以上，成绩在有效期内，可以直接获得面试资格。

(责编：郝孟佳、秦华)