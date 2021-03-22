人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>本网原创

北京大学光华管理学院MBA全国公开课开讲

2021年03月22日08:42 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月22日电 2021北京大学光华管理学院MBA全国公开课北京站20日开讲。北京大学光华管理学院院长刘俏从金融的本质概念讲起，以中国经济高速发展过程为线索，带领大家理清金融发展的逻辑，让学生们真实体验到北大光华MBA课堂的精彩。

北京大学光华管理学院MBA&MSEM项目主任赵龙凯说：“我们要培养的并不是精致的利己主义者，而是具有家国情怀和责任担当的‘北大新青年，商界新领袖’”。

赵龙凯认为，大家需要打破固化思维，产生新想法；通过全新的探索方式，得到新知识；在比较和实践中拓展新视野；在全新的理念基础上，抓住时代赋予的新机遇。为此，过去、现在和未来的光华学子，要担负起时代责任，就必须坚守科学、专业、价值的核心理念，磨练自我，久久为功。

据悉，本次MBA全国公开课共10场，将在全国10个城市举行。

此外，北京大学光华管理学院MBA2022年招生已经启动，包含全日制MBA和非全日制MBA项目。

申请人需要具有大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验（2019年9月1日前获得毕业证书）、大专毕业后有5年或5年以上工作经验（2017年9月1日前获得毕业证书）、已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上工作经验（2020年9月1日前获得毕业证书）。

招生实行“先面试，后考试”的方式，即全部申请人须在申请材料提交截止日之前提交申请材料，经过材料评审，择优给予申请人面试资格；通过综合素质面试给予部分优秀申请人预录取资格；报考北京大学且全国管理类联考成绩过线、思想政治理论成绩合格，可获得初录取资格；通过材料真实性复查、政治审核后即被正式录取。如全国管理类联考成绩未过线，或思想政治理论成绩不合格，可保留原项目预录取资格至次年。

申请人GMAT正式成绩700分及以上，成绩在有效期内；或者GRE正式成绩达到词汇161分以上且数学165分以上，成绩在有效期内，可以直接获得面试资格。

 

 

(责编：郝孟佳、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部