原标题：青藏高原上“放牛班的春天”

退休前，赵兴洲响应支教号召，两度远赴海拔3700多米的青海省果洛藏族自治州久治县民族寄宿制中学（以下简称“久治民中”）支教。在那里，这位生物教师实现了自己长期以来的音乐梦。

在总人口不到3万、只有一个红绿灯的久治县，赵兴洲的音乐课总是从早开到晚，听众覆盖全县中小学生、从全州各地赶来培训的教师，以及当地喜爱音乐的干部群众。去年11月，他还把16个藏族孩子带到上海保利大剧院的舞台，表演乐器和歌舞。这个故事被网友称作中国版“放牛班的春天”。

赵兴洲是上海市嘉定区杨柳初级中学的一名生物教师，但音乐是他生活中最大的爱好。他学过二胡、小提琴、古筝、吉他、钢琴、铜管等多种乐器，参加过乐队，甚至还会制作小提琴。他一直想做一名音乐教师，把这份快乐分享给他人。

2003年来到上海工作后，除了教生物课，赵兴洲多次参加培训班，学习了作曲、指挥等知识，还负责组建学校民乐团。

热心公益的赵兴洲，很早就有去贫困地区支教的想法。看到嘉定区教育局的支教报名通知后，他立刻有了参与的念头。最终，作为嘉定区支教教师团队中最年长的成员，他如愿踏上青藏高原，成为久治民中第一位专业的音乐教师。

刚到久治县后的那几天，赵兴洲出现了失眠、气喘等高原反应。然而，当看见高兴得一拥而上、蹦蹦跳跳的孩子，他觉得自己“什么高原反应也没有了”。

久治民中是一所有950多名学生的初中，绝大部分学生是藏族。和他预想中破破烂烂的乡村学校不同，这里的硬件条件甚至比上海一些学校还好。经过上海近年来的援建，这里有了崭新的教室和室内体育馆，还有标准的操场、篮球场；音乐教室里的多媒体大屏幕可以联网，各方捐助来的乐器十分齐全。只因长时间少有人使用，乐器大都缺乏维护。

于是，赵兴洲买来配件，把乐器一一修好，并重新准备教案，打算从认识乐器、学习乐理开始教音乐课。他的目标是学生看谱能唱歌，并且不跑调。第一学年，他为八年级的9个班每周上一节音乐课。

第一节课的气氛热闹极了。赵兴洲用二胡演奏《赛马》、大提琴演奏《天鹅之死》、小提琴演奏《梁祝》、钢琴演奏《致爱丽丝》、吉他弹唱《送别》，并讲解乐器名称和乐曲来历。孩子们一下子对音乐和乐器产生了浓厚的兴趣，下课后一拥而上，挨个儿抚摸乐器。赵兴洲忙嘱咐他们要轻拿轻放，要像爱护眼睛一样爱护乐器。

赵兴洲认为，音乐教育对孩子一生的发展影响巨大，能赋予人宽广的视野和心胸，还能让人找到生活的乐趣。他在教学中欣喜地发现，这里的孩子不但喜欢音乐，而且有很好的音乐天赋。

有一天下午，赵兴洲在给八年级上课时，一些七年级的孩子就站在门口听，于是他接着给七年级孩子上课，直到下午6点多。他还利用工作日午休和周末下午的时间，在音乐教室一对一指导孩子学乐器。不用通知，孩子们就从各个班级聚来了。一个叫旦增更宗的八年级孩子原本就会唱歌跳舞，跟赵兴洲学习一年后，她能用钢琴弹唱。

2020年11月，旦增更宗等16个藏族孩子跟着赵兴洲第一次坐飞机来到上海。嘉定区相关部门主办了一场主题为“梦行千里 乐在云巅 脱贫攻坚奔小康”的音乐交流演出活动，这些藏族孩子登上保利大剧院的舞台，和云南楚雄彝族自治州、迪庆藏族自治州德钦县的学生，以及上海当地的孩子一起表演，还参观了东方明珠、外滩等。16岁的旦增更宗说，她以后想继续学习音乐，将来成为一名歌手；13岁的卓玛吉则想成为一名主持人，以后考到大城市学习，然后回去建设家乡。

在久治，赵兴洲的名字渐渐传开了。第一学期末，县民族小学校长通过教育局找到赵兴洲，邀请他为民族小学二至五年级学生上音乐课。于是，第二学期开始，赵兴洲每周上午在民族小学上课，下午在久治民中上课。再后来，他连晚上的时间也安排了音乐课。

支教的意义不仅是“输血”，更在于“造血”。2020年5月，赵兴洲应果洛藏族自治州教育局邀请，和另一位在西宁支教的教师一起，培训全州60所学校的60名教师。这些教师中，学过音乐专业的仅12名。短短一周，培训效果十分有限，但赵兴洲仍耐心地为他们讲解基础乐理知识、左右手配合弹奏的方法等。

后来，赵兴洲一直通过微信群与参训教师保持沟通，他了解到不少学校开始重视音乐课教学了，但部分学校还需要教师兼职教课。

支教的日子过得飞快，赵兴洲主动延长支教期限，直到去年底满60岁，他才退休回上海。最后一节音乐课上，孩子们簇拥着请他签名，有的孩子没带本子，就让他签在校服上，甚至手背上。全班学生给他献哈达，他感动得热泪盈眶。

虽然已回到上海，但赵兴洲仍和当地师生保持联系，还在筹划有关音乐帮扶方面的事宜。他盼望着，当地孩子以后能够接受更全面、优质的音乐教育。

中青报·中青网记者 魏其濛

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