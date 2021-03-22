原标题：多位全国政协委员建议加大高质量科普内容供给

今年两会期间，一则有关“减少流量明星霸屏，让科技明星频频出彩”的建议引发热议。

提出这一建议的是全国政协委员磨长英。她援引一名小学教师的感慨说：“不少孩子对很多娱乐明星谈得津津有味且十分崇拜，而对屠呦呦等著名科学家却一无所知。”她因此建议，减少娱乐流量明星霸屏现象，同时增加对重大科技事件和优秀科技人员事迹的宣传报道，大力弘扬科学家精神。

全国政协委员、中国气象局公共气象服务中心气象服务首席朱定真对此很有感触。他告诉中青报·中青网记者，网络技术的发展大大提高了人们通过网络获取信息的速度，但是一些主体为了经济利益、猛加娱乐佐料，科学流言泛滥，虚假科技新闻等在网络媒体上的传播也更为迅速，对从小树立科学精神、获取科学知识的人才培养形成干扰。

今年两会，朱定真和另外3位全国政协委员联合提案，他们建议，补齐科学普及短板，开创我国创新发展两翼齐飞新格局。

朱定真说，科学传播已经不仅仅是科研的副产品，而正成为一个时代的战场，关系到未来人类的生存。

“这并没有夸张。”朱定真说，气象科普可以助力防灾减灾，比如，一个人学习了大量的气象科学知识，在灾害来临时，他的行动是可以救人一命的。而在农村，科教影视作品为农民脱贫致富、乡村振兴起了非常重要的作用。

此外，在教育领域，他认为科普知识关系到整个社会发展的未来，教育要从娃娃抓起，孩子在成长过程中，首先接触哪些科学知识，引发对哪些东西的兴趣，对于他未来的成长至关重要。

朱定真说，面对新冠肺炎疫情的冲击，健康科普与医疗救治、疾病预防一起成为“三驾马车”，国内以钟南山、张伯礼、李兰娟、张文宏为代表的一批医务工作者将科研和科普有机结合，用一个又一个事实证明，公民科学素养对社会进步，甚至社会稳定都会产生重大影响。

“但从日常来看，相比‘科技创新’这一翼，科技人员参与科普的程度，社会投入力度，行业监管制度短板明显，管理层科普工作认识不到位的现象依然存在。”朱定真说。

全国政协委员、中科院院士周忠和给出一组数据：截至2018年底，我国科技人力资源总量达10154.5万人，居世界首位；但2019年全国科普专、兼职人员187.06万人，仅为科技人员数量的1.8%。

“很多科技人员没有参与科普的动力和积极性。”周忠和说，相关科研企事业单位普遍存在科普支撑能力、科普生产能力和科普服务能力不足等问题，如科普活动专项经费不足，引导与激励措施吸引力不够，科研成果科普化的机制尚未真正建立，科技资源向科普资源转化的专业人才短缺，部分单位为科研人员提供的科普渠道和方式相对落后。

朱定真告诉记者，目前仅上海、广东等少数省市设立了科普人物、作品奖项；也只有北京、天津等地设有科普系列职称评定。

周忠和呼吁，在科研项目尤其是国家和地方重大科研项目中纳入科普指标，促进科研与科普紧密结合；设立完善的科研科普工作考评体系，合理体现科普权重；借鉴上海市设立科普教育创新奖的经验，完善国家科技奖励体系，设立科学技术普及奖，鼓励行业与社会设立相应科普奖励，充分发挥科普奖励的引导作用。

他还建议，科普专项由重点科技领域的权威科技专家牵头，联合科研机构、高校、媒体、科技场馆、出版机构、中小学等共同参与实施。对于科学素质较低的西部地区予以重点关注，开展针对性科普项目。

“在科普内容生产方面，当前也缺乏足够的重视。”朱定真说。

他以科教电影为例，这类片子很难得到像故事片一样的关注和投资，生产数量逐年下滑。此前，政府设立的“中国电影华表奖”，在2016年撤销了最佳科教片奖，每年对科教片的资助在2020年也暂停了；金鸡奖在2020年也将原本独立的最佳科教片奖与纪录片奖合并为了一个奖。

朱定真就此建议，设立中国促进科学传播产业投资基金，文化产业的投资保持一定比例以支持科普事业发展，通过税收减免等政策鼓励企业加大科普投入。

“网上的确能看到越来越多的科普作品，但质量可谓是鱼龙混杂，有些作品还用娱乐稀释了科学知识，造成了伪科学、流言的出现。”朱定真说，现在对信息内容的科学性，也没有明确的部门和有效的管控手段。面对最大的互联网市场，科普内容供给缺乏，也表现出高素质科普创作人才缺口巨大。

他建议，国家切实把科学普及放在提升创新型国家软实力上，丰富我国科普创作激励手段，健全相关管理机制和体系，大力培养科普创作人才。

此次两会讨论和审查的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》专门提出：弘扬科学精神和工匠精神，广泛开展科学普及活动，加强青少年科学兴趣引导和培养，形成热爱科学、崇尚创新的社会氛围，提高全民科学素质。

朱定真对此充满期待。毕竟，这是一个关乎国家和民族未来的大事。科技竞争在于人才竞争，而科学普及的水平则影响着未来创新人才的培养水平。

中青报·中青网记者 邱晨辉

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