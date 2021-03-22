编者按：技能人才对一个国家、一个民族发展至关重要。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，建设高质量教育体系，增强职业技术教育适应性。近日，围绕“构建新发展格局 增强职业教育适应性”，人民网记者专访多位中国职业技术教育学会特聘专家，探讨中国职业教育的发展路径。

人民网北京3月22日电 （记者 何淼）日前，中国科学院院士、国家纳米科学中心主任赵宇亮在谈到增强职业教育适应性时，特别提到了纳米科技发展与职业教育发展的关系。

赵宇亮表示，从2000年启动纳米科技计划至今，再到2035年远景目标，纳米科技都被列入了国家中长期发展规划，这充分体现了我国对纳米科技发展的关注和期望。希望职业教育在推动纳米技术发展和产业转化落地方面能够发挥重要作用。

纳米科技是重大底层技术，具有引领性与带动性

据了解，纳米科技最早开始于物理、化学材料领域，后来发展到生命、信息以至于新能源、新材料、化学化工、微纳电子、人工智能、量子科技等诸多领域。业界曾流传一句话“无传感器就无智能”，发展到如今，智能传感器上基本都是纳米器件和一些敏感性的纳米材料为主。

“为什么说纳米科技是一个重大底层技术呢？”

赵宇亮援引国际权威数据说明，全球在过去20年共有960个前1%高显着度研究方向，其中89%与纳米科技相关。“纳米科技在前沿科技领域可以说是占比大、覆盖面广。当前在制造技术、智能技术、新材料超材料技术、能源环境技术等前沿技术中也都大量使用纳米技术，再比如新冠肺炎抗体检测用的胶体金技术就是利用纳米技术发展起来的。”

纳米技术研究对全球科研产出的贡献不断增长。据统计，纳米科学技术专利的转化率大概是60%左右，从2000年至今，纳米研究在整个科学技术领域中所占的比例一直在持续上升，全球学术产出中有4.2%与纳米科技相关，与纳米科技相关的高被引文献占全球前1%高被引文献的11%。全球纳米科技研究成果的学术影响力是其他学科的1.6倍（2000-2019年），在全球七个基础学科中，纳米研究成果占比更高。赵宇亮特别指出，“这些数据均远高于其他学科，从趋势来看，纳米科技发展一直处在一个上升的趋势。纳米科技作为一项从基础研究到转化应用的全链条研究，在推动前沿科技研究方面、技术产业化方面起到很大作用。”

纳米科技国际竞争力稳步提升 为职教发展带来新机遇

据介绍，我国纳米技术基础研究近些年成果数量及水平不断提高，在过去十年的国家自然科学一等奖中有三项都是纳米科技。在研究机构方面，国家纳米科学中心作为中科院与教育部共建单位，定位于纳米科学的基础研究和应用基础研究领域，具有重要应用前景的纳米科学与技术基础研究，与哈佛大学、加州理工大学并列为纳米领域世界排名前列的三个单位之一。“我国纳米科技的长板在自组装、纳米医学、极限测量、纳米生物、纳米材料、跨尺度、纳米仿生、催化、能源等方面，这些均处于世界领先地位。”赵宇亮自豪的说。

同时，赵宇亮也坦言，中国纳米技术发展还面临巨大挑战，如产业承接能力较低，创新产业转化数较少。中国纳米领域专利数量为20.9万件，专利转化率仅在1%左右。赵宇亮分析，产生短板的主要原因是产学研结合率低，如果把科技创新链分为9级，1-3级为基础研究，7-9级为产品或商品，4-6级则是把基础研究所发现的原理方法技术做成工艺、样品、样机，变成企业能够接受的技术，这是我国创新链的弱项和短板。

为了填补我国纳米创新链4-6级的薄弱环节，国家纳米科学中心在广州建立了广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院（简称广纳院），设有理性设计平台、精准制造平台、纳米检测平台和应用评价平台等4个重大平台，是我国纳米技术的重大科技基础设施。

“纳米科技几乎覆盖了所有产业，纳米科技发展对职业教育发展是新的机遇，希望职业教育在推动纳米技术发展和产业转化落地方面发挥重要作用。”赵宇亮强调。

以广纳院的射频前端滤波器芯片生产为例，生产流程需要150名操作员工，广纳院与省内职业技术学院合作，帮助培养、培训操作员工，生产线建成后，员工直接进入车间，从事射频前端滤波器芯片生产。赵宇亮认为，“这是一个职业教育跟产业结合非常好的例子。我们派技术人员、工程师去给职业教育的学生培训，指定专门课程、指导做好技术储备，将产业需求和学校人才培养结合起来。职教发展应在这方面下大力气。”

(责编：何淼、申亚欣)