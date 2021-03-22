编者按：技能人才对一个国家、一个民族发展至关重要。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，建设高质量教育体系，增强职业技术教育适应性。近日，围绕“构建新发展格局 增强职业教育适应性”，人民网记者专访多位中国职业技术教育学会特聘专家，探讨中国职业教育的发展路径。

人民网北京3月22日电 （记者 何淼）材料物理学家、中国科学院院士、南方科技大学校长......提起薛其坤，大家脑海中会闪现出一系列的头衔或关键词，这其中最知名的一定是量子反常霍尔效应。2013年，由薛其坤领衔，清华大学物理系和中科院物理研究所组成的实验团队从实验上首次观测到量子反常霍尔效应，在美国物理学家霍尔1880年发现反常霍尔效应133年后，终于实现了反常霍尔效应的量子化，这一发现是世界基础研究领域的一项重要科学发现。

日前，薛其坤院士以其自身研究经历为例，围绕“科学研究与职教人才培养都离不开工匠精神”进行了阐述。

科学研究必须有咬定青山不放松的精神

据了解，对于“量子反常霍尔效应的实验发现”，诺贝尔奖获得者杨振宁称：“这是从中国实验室里，第一次发表出了诺贝尔奖级的物理学论文。”这一研究成果摘得了2018年国家自然科学奖一等奖，薛其坤也凭此斩获2020年度的菲列兹·伦敦奖和2020年度的复旦-中植科学奖等荣誉。

从2006年张首晟教授成功预言二维拓扑绝缘体中的量子自旋霍尔效应起，德国、美国、日本等多个世界一流的研究组一直尝试在实验上寻找量子反常霍尔效应，但并未有所突破。薛其坤为什么能行呢？

“做研究必须有咬定青山不放松的精神！”薛其坤坦言，很多科学研究领域重大发现的背后都离不开工匠精神。

要观察到量子反常霍尔效应必须要制备出“有磁性的拓扑绝缘体”，一个简单的名词表述，但想从材料上实现这一点是极难的。薛其坤用一个形象地例子说明了实验面临的难题。“我们做这个材料就像是要求一个运动员，既能像姚明的高度，短跑运动员的速度，还有体操运动员的技巧，这无疑是非常困难的。”

“这么一个三不像性质的材料，给实验物理学家们提出了一个极大的挑战。”薛其坤指出，主要难点来自于如何解决磁性材料的导电性将其变成绝缘等三方面。功夫不负有心人，四个团队中的二十余位研究生花费了四年多的时间，试验了一千余个样品，终于得到准确的数据。

薛其坤表示，在艰难的科学探索中，锻炼了学生的工匠精神，提高了学生分析问题和解决问题的能力，也培养了学生的团队精神。

职教人才培养需要大国工匠精神

当今世界，国家之间的竞争日趋激烈与多元化，实质是以经济和科技实力为基础的综合国力的较量，但究其根本则是教育与人才的竞争。我国正站在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，科技创新对杰出人才的需求从未如此迫切。同时，我国对于高素质职业技能人才的需求，也从未如此迫切。

“对于杰出人才的工匠精神的培养非常重要，大国工匠精神不但体现在职业教育及专业技术教育方面，也体现在大国重器的打造过程中。”薛其坤表示，在人才培养过程中，通过锻炼、打造工匠精神能够提高学生分析问题、解决问题的能力，同时还能够培养学生的团队协作精神。

“不论是在职业技术领域，还是在科学研究实践中，将每一个步骤都做到极致，这就是坚强的、精益求精的工匠精神。”薛其坤最后总结。

(责编：何淼、申亚欣)