日前，由斑马AI课申报的全国教育科学“十三五”规划教育部重点课题“基于人工智能的少儿教育发展研究”正式结题。研究输出的八个方向成果已正式面向行业和社会开源。据悉，该项课题主要围绕国家教育改革和发展的中心工作，深度聚焦儿童在线教育，并结合人工智能技术手段和优质的教学理论，开展大数据视角下的学习设计与效果评价研究。

八个方向研究结论主要涵盖：人工智能在在线少儿教育中的应用现状研究；自适应学习系统在少儿教育中的应用；基于AI技术的互动课程对少儿学习动机的影响；基于AI技术的虚拟浸入式教学法对少儿英语听说的影响；在线课程中情境教学法在汉字教学中的应用效果；基于自适应学习的在线课程对少儿英语发音的影响；基于自适应学习的在线课程对少儿数感的培养；基于过程性数据分析儿童的问题解决行为。

“在线课程中情境教学法在汉字教学中的应用效果”的研究成果中，斑马AI课充分发挥少儿AI课的首创者优势和深度积累，运用情境教学法，通过引入、制造或创设与教学内容相适应的具体场景或氛围，帮助孩子们通过动画剧情理解汉语的真实含义，培养识字诵诗、阅读表达等能力，在日常生活中灵活主动使用汉语知识。

课题有关负责人介绍，研究结果显示，情境教学可以促进幼儿对于语文的运用能力，并通过情境教学的模式，帮助孩子构建语言、知识与技能均衡发展的综合型语文素养成长体系，为孩子打下坚实的文化素养基础，夯实文化自信源头。

斑马AI课古诗故事《江南》中营造的江南采莲时节的情境（受访者供图）

以古诗故事《江南》一课为例，葱郁茂盛的莲叶，欢乐嬉戏的游鱼，和课本中的人物一起乘船采莲，和采莲女直接“对话”……这些古诗中的元素、采莲过程中发生的故事，让孩子能够直观感受江南采莲时节的美景，也能记住诗歌中描绘的江南采莲热闹场面。孩子们不仅能够理解《采莲》这首诗、更能够形成深刻记忆，在之后的生活中灵活运用。

对于开展研究的初衷，斑马AI课教研中心负责人、斑马儿童教育研究院院长修佳明表示，当前人工智能在教育领域的应用集中在中学和高等教育学段，对儿童阶段的研究较少较浅。儿童教育具有相对的特殊性，人工智能与儿童教育之间的融合是有待探索的新领域。课题研究聚焦于儿童在线教育领域，并深入到儿童综合素养提升的各个方面进行探索。

谈到此次研究成果为何面向社会开源，“我们将研究成果全部面向行业和社会开源，希望这些成果的输出能为行业的健康发展带来良性助力，为人工智能少儿教育质量和水平的提升起到实质性促进作用。”修佳明说。

(责编：实习生（任嫣莉 ）、秦华)