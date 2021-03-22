李祺瑶

原标题：海淀给校外培训机构配资金“监管人”

培训机构“退费难”的尴尬正在破局。新学期，海淀区教委联合海淀区金融办大胆探索，依法行政，为校外培训机构和银行牵线——培训机构可以将预付学费自动存进监管银行免费开设的学费资金监管账户，也可以通过学费风险储备金形式，确保学费资金安全。学生按次上课，学费按相应课时划转培训机构。

海淀区教委明确，校外培训机构申请线下复课时，必配资金“监管人”。“机构与银行签订监管协议，办学资质、办学标准、师资信息、培训内容等符合要求，才可以复课。”该区教委相关负责人说，预付费不是培训机构的收入，机构不能自行提前动用未上课的学费，学生和家长也将享有预付费资金使用“话语权”，这就从源头化解了退费风险。

预付学费“一课次一消”

从现在开始，接受资金监管成为海淀区新审批校外培训机构的必选项。收费时段、退费比例、退费时限等内容都需要白纸黑字落到明面儿。校外培训机构申请线下复课时也必配资金“监管人”。

“监管人”的工作守则已经明确：学生与培训机构签订培训协议后，可以提前一次性支付给培训机构不超过3个月的预付学费。每家培训机构、每种课程，都有专属的“课程码”，学生和家长报名时，通过扫“课程码”预付学费，学费自动存入培训机构所选监管银行开设的监管账户。

学生到机构上课时，通过APP或刷课程卡等形式，确认学生已上课，监管银行自动接收到“确认上课”信号后，再按“一课次一消”原则，将相应课次学费划入培训机构在银行备案的学费账户，未上课时学费仍存放在监管账户。学生若提出退费，经与培训机构确认后，监管银行会将相应未消耗课时学费按原路径全部退还至学生账户。

60家校外机构签署承诺

新上岗的资金“监管人”借鉴了房地产交易的第三方监管模式，目的是维护机构和学生家长双方权益，有助于实现无条件按比例退费，做到未诉先办。海淀区教委相关负责人说，这将对家长的缴费、退费等资金安全给予充分保障，多方确认，公平解决问题。

目前，海淀区教委联合区金融办提出监管规则和要求，有近20家银行积极响应参与资金监管工作，对培训机构进行学费监管账户管理。培训机构可自主选择监管银行签订资金监管服务协议，开设资金监管专用账户，委托监管银行进行监管。同时，培训机构也可以选择在银行监管账户里主动冻结一定数额和一定期限的资金，用于退费储备，保障资金安全和退费便利。

海淀区已有60家校外培训机构签署了退费承诺。该区教委相关负责人介绍，签署退费承诺也能有效促进机构认真上好每一堂课，提升教学质量，带动整个行业健康发展。

“监管人”须立保密协议

“监管人”也要遵守一系列严苛的规矩。比如其除了监管账户，“一课次一消”模式下，培训机构、监管银行不能再使用其他账户收取预付学费，不能侵占、挪用预付资金。

值得一提的是，监管银行开设监管账户是免费的，不得额外收取培训机构、学员任何费用，不能利用所掌握的资源和信息强制为机构和学员提供担保、融资等相关服务；同时，还应对提供监管服务过程中获取的有关信息进行保密和安全管理。

未来，海淀区还将运用信息化手段，完善学科类培训机构监管办法，在培训机构证照资质、教师资格、课程课堂、信用评价等方面，实现“智慧监管”。该区将依托“城市大脑”基础设施，打造教育行政部门、培训机构、学生及家长、第三方金融机构等共同组成的监管联盟链，搭建学科类校外培训机构信息化管理平台，实现证照管理、规范办学、教师资格证和中小学在职教师库信息链上核验，学生出勤和学籍比对等全方位、全周期监管。（本报记者 李祺瑶 通讯员 阙洁）

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