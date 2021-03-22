原标题：北京教育援疆今年计划投资近10亿元

本报讯（记者 王琪鹏 通讯员 姜晶晶）昨天，2021年北京市教育援疆工作会暨援疆教师培训会在新疆和田召开。北京今年计划投资近10亿元，实施60余个项目，着力改善新疆和田办学条件，并重点推进和田地区第一所本科院校的筹建工作。

“十三五”期间，北京共投入教育援疆资金20.98亿元，实施项目200余个。在基础设施建设方面，援助新建和改扩建中小学校幼儿园193所，建设规模260余万平方米，新增学位15万余个。其中，和田市海淀小学、幼儿园项目获得“国家优质工程奖”，被评为“新疆自治区标准化应用示范工程”。人才支援方面，北京先后选派援疆教师640余人次，推进“组团式”教育援疆，实现从学前教育、义务教育、职业教育到高等教育全学段、全覆盖帮扶。北京教育援疆还创新开展了“大学生支教”项目，自2018年起，投入2亿余元，面向新疆内外高校招聘2万余名在校大学生赴和田顶岗实习支教，有效缓解当地国语教师力量不足的状况。同时，积极开展“校长能力提升”“国语教师教学能力提升”“幼儿园园长赴京挂职”“京和职业教育协作”等项目工程，为当地打造了一支带不走的师资队伍。

2021年，北京教育援疆计划投资近10亿元，实施60余个项目，涵盖办学条件提升、师资队伍培养、管理经验输出和交往交流互动等各个方面。其中八成以上资金计划用于支持受援地中小学校舍建设和设施设备完善以及技工学校校园文体及基础配套、职业技术学院教学楼建设等项目，重点推进和田地区第一所本科院校——和田学院的筹建工作。计划投入5800万元，继续开展大学生支教项目，同时针对不同学科、不同岗位教职人员开展分层次、分批次业务培训，借助互联网技术优势，加大京和教育线上交流合作，开展“首都教育远程互助”“教师能力培养提升”等10余个项目，助力和田地区教育教学水平和管理能力的提升。

北京市援疆和田指挥部副指挥程永涛介绍，2021年是“十四五”开局之年，也是实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接之年，北京教育援疆将持续发力，助力受援地教育事业均衡、健康、快速发展。

据了解，北京市第十批第一期援疆教师共计275人，是北京对口支援和田24年来规模最大的援疆教师队伍。这支支援队伍已于2020年秋季学期入疆，分别投身到和田地区、和田市、和田县、墨玉县、洛浦县及兵团第十四师昆玉市各类学校开展工作。

(责编：温璐、熊旭)