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乡村教师特岗计划年招400名毕业生

2021年03月22日08:29 | 来源：北京青年报
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原标题：乡村教师特岗计划年招400名毕业生

　　本报讯（记者 武文娟）北京青年报记者了解到，为大力推进乡村教师队伍建设高质量发展，日前北京市教委和市人社局联合印发《北京市乡村教师特岗计划(2021—2025年)》的通知。未来五年，本市每年将招聘400名左右毕业生纳入乡村教师特岗计划。

　　通知提到，北京市乡村教师特岗计划实施范围包括门头沟、房山（含燕山）、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆乡村中小学校、幼儿园。招聘范围将面向北京地区普通高等学校的本科及以上学历毕业生；京外省级师范类普通高等学校的本科学历师范专业毕业生；京外普通高等学校的硕士研究生及以上学历毕业生。每年计划招聘400名左右。

　　乡村教师特岗计划重点加强音乐、体育、美术、劳动教育、思想品德、生物、地理、历史等紧缺学科教师的补充；优先保障生态涵养区中小学校和幼儿园教师补充需求。公开招聘工作由市教委和市人力社保局共同组织实施，具体工作由区教委、区人力社保局负责。根据安排1月至2月，各区确定岗位需求；3月至5月，组织开展公开招聘工作；6月至8月，完成公开招聘工作，报市教委和市人力社保局备案。

(责编：温璐、熊旭)

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