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高招体检已经开始 5月20日可查结果

2021年03月22日08:28 | 来源：北京青年报
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原标题：高招体检已经开始 5月20日可查结果

　　本报讯（记者 武文娟）北京青年报记者昨日从北京教育考试院获悉，全市高招体检3月21日至4月20日进行。各学校体检时间由所在区考试中心指导各学校与辖区高招体检指定医疗机构协商确定，由报名单位通知考生。非指定的医疗机构为考生作出的体检结论无效。

　　未在规定时间参加体检的考生，可于6月11日12:30-16:00到北京市体检中心马甸体检部补检（地址：北京市朝阳区裕民路12号1号楼B座2层）。补检前，考生须通过北京市体检中心网站（www.bjtjzx.com）或关注北京市体检中心微信公众服务号（beijing_tijian）提前预约（提前两周开放预约），请按照预约短信提示参加补检，补检时需携带身份证明、准考证、体检表（提前向报名单位领取）、体检费，按约定时间段的起始时间，提前15分钟到场。6月18日12:30-15:00安排全市补检人员的复检。

　　5月20日至8月31日，考生可登录北京市体检中心网站或关注北京市体检中心微信公众服务号查询本人体检结果。补检结果查询时间为6月20日至8月31日。

(责编：温璐、熊旭)

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