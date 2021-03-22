原标题：北京多区培训机构恢复线下课

目前，全市学科类校外培训机构正在逐步有序恢复线下培训与活动。北京青年报记者昨日采访了解到，丰台区、石景山区、昌平区、怀柔区等多区均已公布经审批通过可恢复线下课的第一批线下培训机构名单。此外，北青报记者由海淀区获悉，目前该区正在进行校外培训机构审核，要求培训机构申请线下复课时，必须提交与银行签订的资金监管协议。

石景山区：4家机构恢复线下课

北青报记者从石景山区教委获悉，按照北京市工作部署，石景山区根据学科类校外培训机构办学标准、培训行为规范和常态化疫情防控工作指引，按照“自查自评、书面申请、全面整改、公开承诺”的相关工作程序，对提出书面申请的学科类校外培训机构，经区教育行政部门审核及专项联合检查通过后，有序恢复线下培训。

现确认第一批恢复线下培训的四家学科类校外培训机构分别为：北京优绩培训学校有限公司、北京汇优培训学校有限公司、北京万盟培训学校有限公司、北京桃李苑培训学校有限公司。

昌平区：5家机构恢复线下课

日前，昌平区教委发布关于第一批学科类校外培训机构恢复线下教育的公告。公告中提到，五家学科类校外培训机构符合标准，同意其恢复线下培训。分别是：北京市昌平区学而思培训学校、北京市昌平区巨人文化艺术培训学校、北京昌平展望未来培训学校、北京市昌平区东沙文化培训学校、北京市昌平区龙门育才文化培训学校。

昌平区教委表示，区教委按照“自查自评、书面申请、检查整改、公开承诺”程序，对提出申请的学科类校外培训机构进行实地审核，五家学科类校外培训机构符合标准，同意其恢复线下培训。

怀柔区：9家培训机构恢复线下课

怀柔区教委昨日发布公告称，根据市区两级政府要求，区教委按照“自查自评、书面申请、检查整改、公开承诺”的程序，牵头组织区市场监管局、疾控中心、公安分局、属地街道等部门对提出申请的学科类校外培训机构进行实地审核，经会商研究决定，9家学科类校外培训机构符合标准，同意其恢复线下培训。

这9家培训机构分别为：北京怀柔育才培训中心、北京怀柔金帆培训学校、北京怀柔起鹰教育培训学校、北京文圣通培训学校（简称）、北京怀柔安博文化培训学校、北京怀柔开明弘毅文化培训学校、北京怀柔红黄蓝儿童潜能培训学校、北京怀柔东方金子塔儿童潜能培训学校、北京怀柔锦程培训学校。

海淀区：培训机构要设资金“监管人”

目前，海淀区尚未公布恢复线下课的培训机构名单，但已经在进行相关的审核工作。海淀区教委明确，校外培训机构申请线下复课时，应提交与银行签订的监管协议。“机构同意接受资金监管，办学资质、办学标准、师资信息、培训内容等符合要求，才可以复课。”该区教委相关负责人表示，预付费不是培训机构的收入，机构不能自行提前动用未上课的学费，学生和家长也将享有预付费资金使用的“话语权”，从而从源头化解退费风险。

北青报记者了解到，今年春季新学期，海淀区教委联合该区金融办为校外培训机构“牵线”资金“监管人”，即由监管银行免费开设学费资金监管账户，学生预付学费自动存进账户，监管银行再按“一课次一消”的原则将相应课时费划转给培训机构，申请退费的，未上课时学费按原路径退还至学生账户；或采取学费风险储备金形式，确保学费安全。

丰台区：预付费资金将纳入监管

丰台区也于日前公布了经区教委审批的丰台区民办学校幼儿园名单。对于校外培训机构，丰台教委相关负责人表示，当前按照市区统一工作部署，学科类校外培训机构将根据办学标准、疫情防控和行为规范等要求，按照“自查自评、书面申请、检查整改、公开承诺”的相关工作流程，经区教委审核通过后有序恢复线下培训。相关工作正在统筹推进中。

丰台区教委表示，将进一步严格规范学科类校外培训机构办学行为，将预付费资金纳入监管，支持符合办学标准、有益于学生综合素质提升的校外培训机构依法依规开展培训；督促各培训机构保持教育初心，诚信守法合规经营，真诚对待学生和家长，主动承担社会责任；对打着教育旗号侵害群众利益的行为紧盯不放，坚决予以打击，维护学生合法权益，确保行业健康和稳定发展。（文/本报记者 林艳 武文娟 刘婧）

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