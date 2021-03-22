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乱象屡禁不止，整顿难见长效，校外培训监管难题待解——

要深挖病根，更要对症下药（会后探落实·四问校外培训③）

本报记者  张  烁
2021年03月22日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　发展无序、超纲教学、收费混乱、虚假宣传、安全隐患……校外培训机构存在的种种乱象，直指监管。而监管对象分散、培训需求旺盛、涉及部门众多等因素，都增加了监管的难度。治理校外培训乱象，需要标本兼治，握指成拳，同时也要切实解决好学校内、课堂内教不到位的问题。

　　 

　　近年来，按照党中央、国务院的决策部署，在有关部门和各地共同努力下，校外培训机构专项治理取得重要阶段性成效。但在一批不合规的机构被整顿、关停的同时，内容超前超标、虚假宣传、乱收费等现象仍屡禁不止。

　　按下葫芦浮起瓢

　　说起培训机构“卷钱跑路”，江苏省南京市的张女士气愤不已。2019年，她给女儿报名了一家自称“高端国际品牌”的培训机构，存了上万元的课时费。

　　“前一天还好好的，没有任何征兆，第二天就人去楼空了，电话打不通，人也找不到，1万多块钱打了水漂。”张女士感到困惑，“家长们维权艰难，听说和我有相同遭遇的家长还不少，培训市场到底怎么了？”

　　2018年8月，国办印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，这是第一个在国家层面规范校外培训机构发展的系统性文件。教育部等四部门联合开展校外培训机构专项治理行动，各省区市也开始专项治理，取得了重要的阶段性成效。

　　但令人担忧的是，在校外培训机构整治过程中，一些问题“按下葫芦浮起瓢”，甚至滋生出新的问题：一些培训机构从“地上”转为“地下”，明着被关停，实际上“改头换面”重新营业；一些培训机构师资队伍良莠不齐，有的甚至不具备教师资质；尽管三令五申，培训机构参与招生录取的现象仍然时隐时现……

　　“课外班的乱象，已经不单单是一个头痛医头、脚痛医脚的问题。目前，已然形成了由补习机构、线上教辅平台等相关群体组成的利益链条。”重庆市九龙坡区谢家湾小学校长刘希娅调研发现。

　　这样的现象需要引起警惕：一些在整改中“下马”的培训机构悄然转移到线上，提前学、超前教、虚假宣传、乱收费等现象也随之转移到线上。与线下培训相比，线上培训具有生源、师资分散的特点，既难于监管，也难于整治，很多地方尚未出台具体整治细则。

　　痼疾在标也在本

　　1月7日召开的2021年全国教育工作会议上，教育部党组书记、部长陈宝生表示：“大力度治理整顿校外培训机构。这是当前面临的紧迫难题，这个难题破不了，教育的良好生态难以形成。这件事非办不可，必须主动作为。”

　　要想治理整顿校外培训机构，必须把因果链搞清楚，把责任链理清楚。培训机构乱象之所以成为顽瘴痼疾，其监管难既难在“标”，也难在“本”。

　　从“标”上看，校外培训机构整治既属于教育问题，又需要各部门综合治理，涉及市场监管、人力资源社会保障、民政、公安、应急管理、卫生、网信、文化等部门，“九龙治水”，职责交叉。整治过程中，往往“上有政策、下有对策”，线下要求不达标，就转战线上；超前教学不允许，就“阳奉阴违”……

　　从“本”上看，校外培训是很多家庭的“刚需”。孩子需要补课，家长没有精力和能力辅导，不报培训机构怎么办？下午3点半放学，家长没有下班，不上“托管班”孩子谁来接？别的孩子都报班，自己的孩子不报，会不会“输在起跑线上”？因此，在整治校外培训机构过程中，甚至出现“家长打掩护、上课‘对暗号’、培训转‘地下’”的怪现象。

　　当前，校外培训市场上，不仅有大机构、小机构，更有很多“单师单科培训”，自由职业者、体育艺术特长人员、高校学生等都能成为老师，监管对象分散、数量多，也给规范化管理工作带来一定困难。

　　“教育部门可通过政府购买服务等方式，引导培训机构为全日制学校提供优质规范的教育资源，在学校特别是薄弱学校的教学革新、课程研发、管理优化和课后服务等方面，在校内消化人民群众‘培优补差’的‘刚需’。”全国政协委员胡卫建议。

　　握指成拳解难题

　　“北京市已经研究出台相应的规范和引导。一方面是办学资质、办学标准以及疫情防控的要求；另一方面，市教委将进一步加强对教师资质、超纲超前教学、教学质量不高，特别是预付费资金、培训服务合同、未成年人保护等方面的监督，坚决堵住隐患。”前不久召开的新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍。

　　培训机构具有鲜明的教育属性，直接关系立德树人的成效。这也就意味着，需要对其在办学许可、登记、收费、广告宣传、安全、卫生乃至食品安全等方面严格监管，划出“红线”，明确“底线”。

　　在教育教学方面，亟须督促校外培训机构遵循教育规律。“我呼吁，尽快在市域范围内建立统一的校外培训机构管理平台，将所有校外培训机构的师资情况、开班情况、学生名单、培训内容、任课教师、上课时间统一录入平台。”浙江省镇海中学党委书记张咏梅说。

　　同时，亟须对培训机构师资队伍的师德师风作出监管，不但要审核其资质，更要在理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心等各方面对其严格要求。

　　“治理的力量要注重统筹，进一步明确市场监管、民政、发展改革、财政、公安等部门的责任，共同发力，力争取得重大突破。”陈宝生强调。

　　“九龙治水”如何变成“握指成拳”？有专家建议，可以建立由教育部门牵头、有关部门参与的联席会议制度，制定详细的工作方案，细化分工、压实责任、大力推进。同时，需要充分发挥相关行业协会在行业发展、规范、自律等方面的作用，形成合力。

　　“要坚持眼睛向内抓治理，校内教育教学安排、管理服务要调整、要跟上，切实解决好学校内、课堂内教不到位的问题。”陈宝生表示。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月22日 12 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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