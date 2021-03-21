日前，湖南省长沙市芙蓉区东郡二小五一班的同学们熟练地穿起鞋套，拿上活动记录表，早早来到学校劳动基地“郡农园”里，等待“博士团”成员——湖南省农科院研究所的“油菜花博士”王同华来给大家上劳动实践课。

“郡农园”里开得正艳的这片油菜花，是同学们去年秋天在“博士团”的指导下亲手种下的。“油菜花种子种下后，是先生根还是先发芽？”“有谁知道油菜花的花香是从哪个部位散发出的吗？”“同样是油菜花，黄色和紫色的花瓣有什么区别？”大家随着王博士的提问不停思考、讨论，花瓣、花蕊……一个个知识点就这样从书本上活了起来。

这片5亩见方的“郡农园”原先是学校旁的一片荒地。2020年4月，东郡二小发挥“就近优势”，与学校附近的湖南省农科院研究所签订科普劳动教育所校共建协议。根据协议，同学们不仅可以到农科院研究所参观，来自所里的“黄瓜博士”“油菜花博士”“蔬菜博士”“植物博士”“茶叶专家”“昆虫专家”等10多位专家，还会定期“组团”到学校进行现场指导。“郡农园”就是学校在“博士团”指导下改造而成的，所用的种子、肥料等都由研究所免费提供。

2020年10月29日，东郡二小举行“播下金种子，共育百花开”校所共建劳动教育实践活动，农科院研究所“博士团”带孩子们种下“郡农园”开垦后的第一季作物。

“从种植、管理到赏花、收获，孩子们全程参与其中，真实场景让孩子对农业生产印象更深刻，兴趣更浓。孩子们发现油菜花除了常见的黄色，还有紫色、白色、橘色等不同颜色，还分榨油、食用和赏花等多个品种。孩子们在实践中感受到了科技的进步，更新了科学观念。”王同华博士认为这样的劳动教育很有意义。

王同华介绍，“博士团”都是从孩子们的兴趣特点出发，选择种植的作物。“选择第一季种植油菜花，是考虑到了它适应性好、花期长、观赏性强，之后我们也会考虑种植南瓜、向日葵等植物。根据学校和孩子们的需求，我们的团队也在不断扩大。”

“郡农园”建成后，每个班都划分了一块“责任田”，每个同学都要负责一小排作物的养护。“原来油菜花种植还有这么多学问，我以后也要成为像王博士这样有学问的人，我的科学书上还有他的签名呢！”二三班学生王梓屹兴奋地说。二一班杨思怡视她的油菜花如宝贝，她说：“我自己动手播种，参加了填土、删苗，每天上下学我都会去看看我种的那几朵小花，就像养宠物一样。”

把课堂搬到土地上，让学生们与大自然亲密接触，五年级一班戴千淳妈妈对这样的活动特别支持。“我们非常赞同学校能够以真实参与劳作的形式，把劳动教育安排进学校课程。亲身体验劳作的辛苦和快乐，让孩子们对劳动有了不一样的感受。”还有部分家长也参与了“郡农园”的日常维护，“博士团”同样会对家长进行培训。这些家长和孩子一起进行播种施肥，在劳动体验中更增进了亲子关系。

学校老师也纷纷为这项“接地气”的劳动教育点赞。科学课教师蔡杏杏说：“让学生从播种开始，在自然环境中探索，体验、观察油菜花生长过程，可以帮助学生进一步了解油菜花、了解植物的生长周期。通过不断发现问题、解决问题，萌发自主探究的兴趣，获得初步的科学经验和科学探究能力，体验发现和自主探究的快乐，也提升了同学们的合作意识。”

不仅仅是“油菜花博士”这边的课堂热闹，“郡农园”里，美术课教师徐芬也带领着二年级四班的同学们置身于花海之中，用纸和笔记录下春天的颜色。还有语文课的观察日记，科学课的物种培育，实地劳作也是最好的体育锻炼。在这里，劳动教育带动了德智体美劳融合发展，让孩子们向光而行，向美而生。（禹爱华 戴维怡）

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