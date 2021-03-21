新学期一开学，吉林大学艺术学院2019级硕士研究生李洋就收到了一个好消息——入选吉林省优秀退役大学生士兵巡回宣讲团。“收到消息时，我特别激动！这不只是荣誉，重要的是能和更多大学生分享我的军旅生活，鼓励他们也加入绿色军营。”李洋说。

3月11日，吉林省教育厅发布通知，公布“点燃青春 筑梦军营”吉林省首批优秀退役大学生士兵巡回宣讲团成员名单。经学校推荐、专家评审、吉林省教育厅与省征兵办联合遴选，李洋等20名退役大学生成为首批宣讲团成员。通过分享他们携笔从戎或参加维和部队、大阅兵、部队重大演训等亲身感受，以及退役复学后积极上进的成长经历等，鼓励在校大学生志愿投身军营。

边陲艰苦的自然条件、部队严格的纪律、战友们吃苦耐劳的精神……这几天，李洋不断完善着自己的演讲稿，他要和同学们分享的故事太多。他说：“在西藏服役的两年让我真正明白了新时代青年的责任担当，明白了只有脚踏实地，才能仰望星空。”

为充分发挥网络育人作用，宣讲还采取视频形式在“吉林征兵”微信公众号等平台推广。吉林省教育厅相关负责同志介绍，因疫情防控原因，在2021年上半年大学生征兵工作中，吉林省已经广泛运用网络宣传和点对点宣传。吉林省还将“致吉林高校青年学子的一封信”“全省各县市区征兵政策咨询电话”等内容通过网络推送给每名大学生，做到宣传推介全覆盖。

3月19日，长春工业大学2019级机械电子工程专业学生王宇踏上了去黑龙江服役的旅程，“线上宣传形式新颖、通俗易懂、准确详尽，最终帮助我树立了从军报国的志向”。

为打通大学生征兵政策咨询的“最后一公里”，吉林省教育部门、征兵部门共同为各高校负责征兵工作的业务骨干开展了培训。按照吉林省教育厅的要求，寒假里，全省各高校都向大学生公布了政策咨询人员的电话，保证随时做好咨询服务。

全国国防教育特色学校——长春科技学院把大学生应征入伍的政策整理编辑后，发布在学校的官方微信公众平台上，并通过各分院的征兵工作负责人转发给每一名学生。学校还为预征兵对象专门建立了微信群，及时发布各项相关信息。长春科技学院武装部部长孟繁威说：“学校采取各种方式，围绕大学生参军入伍的优惠政策，鼓励大学生投身军营、实现梦想。”

据了解，在线上宣传和点对点宣传等多种方式促进下，吉林省2021年上半年征兵工作克服疫情影响，全省报名参军的大学生1.3万余人，圆满完成上半年大学生征兵宣传动员工作任务。（任爽）

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