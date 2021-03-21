人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

每寸土地都孕育希望（教育时评）

赵婀娜
2021年03月21日05:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在脱贫攻坚伟大斗争中，有这样一支队伍。他们既是校长、老师、教育战线工作者，也是脱贫攻坚战场上的“战士”；他们既倾力奉献、苦干实干，同贫困群众想在一起、过在一起、干在一起，也始终坚持以教育做抓手，为贫困地区送去知识、技术、产业、人才，以及用双手创造美好生活的希望。他们就是投身脱贫攻坚伟大事业，用智慧与责任传递力量、孕育希望的广大教育工作者。

　　他们中，有头顶“全国名校长”的光环退休，婉拒高薪聘请，离开繁华都市，主动来到偏远贵州山区无偿支教，担任当地唯一一所民族高中的校长；有带领团队坚持“走最远的村、访最穷的户”，先后组织6000余名本科生和研究生深入贫困地区开展调研评估工作的“扶贫教授”；有驻村1000多天，逐户制定脱贫方案，牵头发展“订单种植、养殖”庭院经济模式，带领全村以满分成绩通过第三方验收脱贫摘帽的“博士书记”；还有燃尽半生岁月，只为托起贫困山区孩子成长成才希望的“支妈妈”……在脱贫攻坚这个没有硝烟的战场上，他们把心血和汗水洒遍千家万户，用实际行动诠释了脱贫攻坚精神，书写了教育人的情怀与担当。

　　“造血式”扶贫的教育扶贫，是阻断贫困代际传递的根本措施。对于这些教育人来说，他们深切地懂得“知识改变命运”的道理。于是，他们用脚步丈量崎岖坎坷的山路，将知识带到大山深处，确保“一个都不能少”，让每寸土地都孕育希望。让更多贫困家庭感受到孩子有出息、生活有希望、未来有奔头，激发脱贫致富的精气神。

　　扶贫先扶志，扶贫必扶智。对于这些教育人来说，他们懂得科技、产业之于贫困家庭的重要性。为稳定脱贫找到“支点”，促进贫困人口较快增收达标、巩固长期脱贫成果，他们深入村户走访，将实验室内的技术精准送达农户手中，手把手教学、全过程扶助，培育一批优势特色主导产业和脱贫增收支柱产业，助力一方百姓长期稳定脱贫。

　　授之以鱼不如授之以渔。对于这些教育人来说，他们还深知打造一支“不走的扶贫工作队”的重要性。开展讲座、驻村驻户指导，他们通过“师徒结对”“专家引领”等多途径综合方法，千方百计促进当地教师、农业科技人员的专业发展，为当地打造一批带不走的优秀人才队伍，传递生生不息的力量。

　　赤子其人，寸心如丹。一批批教育人把对祖国和人民的热爱，把教育的责任与温度，书写在祖国大地上，也留驻在贫困地区群众的心中。

　　“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，习近平总书记强调“我们没有任何理由骄傲自满、松劲歇脚，必须乘势而上、再接再厉、接续奋斗”。从脱贫攻坚到乡村振兴，是一场接力赛。广大教育工作者已经接过接力棒，将继续以奋斗之姿、创新之姿，为做好乡村振兴这篇大文章，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，贡献智慧与力量！


　　《 人民日报 》（ 2021年03月21日 06 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部